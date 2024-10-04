Суд в Баку назначил экспертизу по иску журналиста Бабалы о клевете

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Районный суд в Баку постановил провести лингвистическую экспертизу по иску Хафиза Бабалы к провластному изданию Qafqazinfo.az. Судебный процесс по делу о клевете приостановлен до получения результатов экспертизы, сообщил адвокат журналиста.

Как писал "Кавказский узел", журналист-расследователь Хафиз Бабалы, арестованный по обвинению в контрабанде, потребовал опровержений от провластных изданий, которые заявили, что он проводил журналистские расследования по указанию иностранных доноров. Не получив опровержений, Бабалы подал иски о клевете с требованием возмещения морального ущерба. 7 мая на заседании по иску Бабалы к сайту Qafqazinfo.az журналист назвал вымыслом публикацию издания о нем.

28 декабря 2023 года новостное издание Qafqazinfo.az опубликовало сообщение, в котором утверждалось, что привлеченный к уголовной ответственности по делу Abzas Media Хафиз Бабалы долгие годы "в рамках грантовых проектов устанавливал связи с иностранными организациями и фондами, по их заданию вел расследования, готовил статьи". Этот же текст был опубликован на сайте газеты "Ики сахиль" и озвучен вечером того же дня на общенациональном частном телеканале ATV. Бабалы подал иски против этих СМИ. 30 апреля суд не удовлетворил иск Бабалы к телеканалу ATV, а 13 мая Хатаинский райсуд Баку не удовлетворил иск Бабалы к газете "Ики сахиль".

Сегодня в Наримановском райсуде Баку прошло заседание по иску Бабалы к провластному ресурсу Qafqazinfo.az, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат журналиста Расул Джафаров. «На предыдущем заседании по этому делу наше ходатайство об обеспечении участия Бабалы на процессе было удовлетворено. Но вопреки этому его сегодня в суд не привезли. Я спросил у судьи о причинах этого. Она сказала, что из суда было направлено в СИЗО решение о доставке Бабалы на процесс, однако причины необеспечения его участия суду неизвестны. В таком случае, я призвал суд в следующий раз обеспечить исполнение решения о присутствии журналиста на разбирательстве по его делу. Суд согласился с этим», - сказал Джафаров.

Он сообщил, что суд принял решение о проведении лингвистической экспертизы, которая должна установить, есть ли клевета и оскорбление в выражениях, указанных Бабалы в его исковом заявлении. До получения ответа экспертизы судебное производство приостановлено, то есть слушания отложены на неопределенное время, сказал юрист.

Если Бабалы выиграет суд против Qafqazinfo.az, тогда эти СМИ также вынуждены будут удалить со своих ресурсов порочащие Бабалы материалы

Джафаров подчеркнул, что решение по этому делу для Бабалы имеет особо важное значение. «Хафиз Бабалы за одни и те же публикации в его адрес подавал в суд также на общенациональный телеканал ATV и газету «Ики сахиль». Эти ответчики ссылались на то, что взяли материал из Qafqazinfo.az. Хотя юридически это не освобождает их от ответственности, ибо согласно закону "О медиа" при републикации орган медиа освобождается от ответственности, если использовал в качестве источника материалы государственных или муниципальных органов, пресс-релизы партий или общественных организаций, или сообщений информагентств. Ответчики представляли Qafqazinfo.az как информагентство, в то время как это портал. Иски Бабалы к ATV и газете «Ики Сахил» не были удовлетворены, и апелляционный суд также оставил в силе эти решения. Сейчас мы готовим жалобы в Верховный суд. Однако в случае, если Бабалы выиграет суд против Qafqazinfo.az, тогда эти СМИ также вынуждены будут удалить со своих ресурсов порочащие Бабалы материалы, и он будет вправе истребовать от них компенсации», - пояснил адвокат.

Джафаров отметил, что предварительное следствие по уголовному делу Бабалы завершено, и он ознакомился с материалам уголовного дела. «Никаких достоверных доказательств против Бабалы нет, и обвинение в суде развалится», - отметил адвокат, однако воздержался от детальных комментариев до начала судебного следствия.

Представитель Qafqazinfo.az оказался недоступным для комментариев. В Наримановском суде подтвердили информацию о назначении лингвистической экспертизы по делу Бабалы, передал корреспондент "Кавказского узла".

Хафиз Бабалы – один из шести сотрудников интернет-издания Abzas Media, арестованных по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. В середине августа всем арестованным были предъявлены новые обвинения по семи статьям УК Азербайджана 1 . Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

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