Суд отказался признать клеветой публикацию провластной газеты о Бабалы

13 мая 2024, 15:19

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Районный суд в Баку не удовлетворил иск журналиста Хафиза Бабалы, требовавшего признать клеветой публикацию в провластной газете "Ики сахиль". Защита намерена обжаловать решение суда.

Как писал "Кавказский узел", журналист-расследователь Хафиз Бабалы, арестованный по обвинению в контрабанде, потребовал опровержений от провластных изданий, которые опубликовали информацию о том, что он проводил журналистские расследования по указанию иностранных доноров. Не получив опровержений, Бабалы подал иски о клевете с требованием возмещения морального ущерба. 7 мая на заседании по иску Бабалы к сайту Qafqazinfo.az журналист назвал вымыслом публикацию издания о нем.

28 декабря 2023 года новостное издание Qafqazinfo.az опубликовало сообщение, в котором утверждалось, что привлеченный к уголовной ответственности по делу Abzas Media Хафиз Бабалы долгие годы "в рамках грантовых проектов устанавливал связи с иностранными организациями и фондами, по их заданию вел расследования, готовил статьи". Этот же текст был опубликован на сайте газеты "Ики сахиль" и озвучен вечером того же дня на общенациональном частном телеканале ATV. Бабалы подал иски против этих СМИ. Его иск к ATV 29 апреля не был удовлетворен.

Сегодня Хатаинский райсуд Баку рассмотрел иск Хафиза Бабалы к газете «Ики сахиль». Сам журналист участвовал в заседании по видеосвязи из Бакинского СИЗО-1, передал корреспондент «Кавказского узла».

В зале суда интересы Хафиза Бабалы представлял адвокат Расул Джафаров. Представитель стороны ответчика не явился на процесс. Выступая перед судом, адвокат Джафаров заявил, что предметом иска стала статья "Новые подробности по делу Хафиза Бабалы", опубликованная в электронной версии газеты «Ики сахиль» 28 декабря 2023 года.

По словам адвоката, несмотря на то, что в статье излагались некоторые правдивые факты о месте работы Бабалы, об его аресте и выдвижении ему обвинения, в ней содержались также «клеветнические и оскорбительные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию журналиста».

В частности, в публикации утверждалось, что "редактор информационного агентства Turan Хафиз Бабалы, установив с иностранными организациями и фондами контакты в связи с грантовыми проектами, по их поручению вел расследования и готовил статьи". Однако, отметил адвокат, Бабалы не проводил расследований по заказу иностранных организаций и фондов и не публиковал статьи по их заказу.

Сам Хафиз Бабалы заявил по видеосвязи, что его расследования были частью его журналистской деятельности, "в рамках которой всегда были соблюдены этические принципы и нормы журналистики". "Я писал о фактах коррупции, фигурантами моих расследований были самые высокопоставленные должностные лица, депутаты, чиновники разного ранга, но никто не предъявлял официальных претензий. Мои статьи не были опровергнуты ни одним лицом, ни административным органом, не оспорены через суд", - сказал журналист.

Он подчеркнул, что никогда не занимался «антигосударственной деятельностью». "Я сам 30 лет занимаюсь журналистикой, но я всегда стараюсь предоставлять точку зрения заинтересованных сторон. Во всяком случае, я обращаюсь за комментариями к ним. В этой же публикации огульно меня обвиняют, не указывая источника, не предоставляя доказательств", - сказал Бабалы.

После этого суд удалился на совещание. Вернувшись в зал спустя 5 минут, судья Гаджиева коротко объявила, что «иск не удовлетворяется».

Адвокат Джафаров выразил несогласие с решением суда. "Я даже не представляю, что будет написано в мотивировочной части решения суда. Не было никаких юридических оснований для отклонения иска. Согласно закону о медиа, орган СМИ освобождается от ответственности за диффамацию только в том, случае, если источником оспариваемой информации были государственные или муниципальные органы, официальные лица, депутаты парламента, общественные организации, информационные агентства. В данном случае, источники информации о Бабалы не указаны. На подготовительном заседании представитель газеты «Ики сахиль» сказал, что указанную статью «публиковали и другие СМИ». Да, это так, и Хафиз Бабалы подал иски еще против двух СМИ. Но это не освобождает газету «Ики сахиль» от ответственности. Один из ответчиков, сайт Qafqazinfo.az, утверждает, что является информационным агентством. Но на сайте написано, что это интернет-газета. С другой стороны, в законе о медиа дается определение понятию «информационное агентство». Таковым считается медиаструктура, ежедневно производящая новости и продающая ее потребителям по коммерческим договорам. Qafqazinfo.az не занимается этой деятельностью. То есть если «Ики сахиль» даже гипотетически ссылался бы на Qafqazinfo.az, то эта аргументация также не имела бы правовых оснований", - сказал Джафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что защита подаст апелляцию на решение суда. Если азербайджанские суды не признают факт клеветы и оскорбление чести и достоинства Бабалы, то в перспективе в ЕСПЧ он сможет добиться признания нарушения его прав по статье 8 (право на уважение личной жизни) Европейской конвенции прав человека.

Получить комментарии в редакции газеты «Ики сахиль» не удалось: на звонки по номерам, указанным на сайте издания, не отвечали, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Хафиз Бабалы предавал огласке общественно важные проблемы – в своих журналистских расследованиях сообщал о фактах масштабной коррупции в Азербайджане. Он стал одним из лауреатов премии "Свободные СМИ-2019", присуждаемой норвежским Фондом Фритта Орда (The Fritt Ord Foundation) и германским Фондом ZEIT.

В Азербайджане арестовано несколько сотрудников интернет-издания Abzas Media. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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