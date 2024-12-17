Суд отказался пустить журналистов на процесс Abzas Media

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На подготовительном заседании по делу Abzas Media суд отклонил большинство ходатайств защиты, в том числе об отводе судей. Адвокаты сочли нарушением принципа гласности недопуск журналистов на заседание.

Как писал "Кавказский узел", шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Впоследствии по делу Abzas Media был арестован также экономист Фарид Мехрализаде. В ноябре Вагифгызы, Абсаламова и Гасымова столкнулись с притеснениями в изоляторе и потребовали вмешательства омбудсмена, заявив о физическом насилии. 4 декабря послы США, Великобритании, Швейцарии и глава представительства ЕС в Баку призвали власти освободить арестованных активистов и журналистов, в том числе фигурантов дела Abzas Media.

Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены эти громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". В середине августа всем фигурантам дела были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. Предварительное следствие завершилось 10 сентября.

17 декабря в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Расима Садыхова состоялось подготовительное заседание по делу Abzas Media. При этом на процесс не были пропущены журналисты, передает корреспондент «Кавказского узла».

В зал были пропущены по 1-2 близких обвиняемых и представители дипломатических представительств ряда западных государств. В службе охране суда объяснили не допуск журналистов на процесс «ограниченностью мест в зале суда». Заседание продолжалось около двух часов.

Как сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат обвиняемой Наргиз Абсаламовой Шахла Гумбатова, суд лишь удовлетворил одно коллективное ходатайство – позволил выпустить фигурантов дела из стеклянной клетки и сесть рядом со своими защитниками.

По словам Гумбатовой, защитники ходатайствовали также прекратить уголовное дело в виду отсутствия состава преступления, или вернуть дело на доследование, а также в случае не удовлетворения этих ходатайств, изменить меру пресечения на домашний арест.

Кроме того, продолжила Гумбатова, адвокаты ходатайствовали об обеспечении участия на процессе журналистов и разрешении им ведения фото и видеосъемки.

"В зале отсутствовали журналисты. При этом первые ряды были заняты посторонними лицами, которых представили «стажерами». После наших настойчивых требований их удалили и в зал пустили только близких обвиняемых», - сказала Гумбатов.

По ее словам, защита будет настаивать на следующем заседании на допуске в зал журналистов и разрешении ведения фото и видеосъемки, поскольку процесс является открытым и не участие медиа является нарушением принципа гласности суда.

Гумбатова также сообщила, что сами обвиняемые заявили отвод двум из трех судей – председательствующему – Расиму Садыхову и Новрузу Керимову. "Обвиняемые заявили, что не доверяют объективности этих судей, потому что они выносили решения по делам политзаключенных. В частности, Садыхов вынес обвинительный приговор правозащитнику Интигаму Алиеву, который впоследствии был признан ЕСПЧ неправомерным решением. Севиндж Вагифгызы указала, что судья Новруз Керимов в прошлом работал в спецслужбах и также известен вынесением решений политзаключенным", - рассказала адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Но ходатайства и отвод не были удовлетворены и судебные слушания были назначены на 28 декабря.

Адвокат Севиндж Вагифгызы Эльчин Садыгов также раскритиковал недопуск на процесс журналистов. "Недопуск журналистов на открытый процесс нарушает принципы открытости и гласности суда», - сказал Садыгов. Он заявил, что защита на следующем заседании будет настаивать на присутствии журналистов.

Наблюдавший за процессом сын обвиняемого Хафиза Бабалы Хаган Бабалы сообщил корреспонденту «Кавказского узла» что фигуранты дела сохраняют бодрость духа.

"Отец и другие журналисты заявили, что обвинения против сфабрикованы и они докажут свою невиновность. Мой отец призвал суд не исполнять политический заказ, а объективно и справедливо рассмотреть дело", - сказал Хаган Бабалы.

По его словам, за процессом наблюдали сотрудники ряда посольств западных государств, включая дипмиссии США. В Бакинском суде по тяжким преступлениям подтвердили лишь информацию о факте проведения подготовительного заседания, от других комментариев воздержались.

Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

Наряду с сотрудниками Abzas Media арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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