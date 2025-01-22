Ульви Гасанли отверг обвинения в адрес журналистов Abzas Media

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Директор Abzas Media Ульви Гасанли заявил в суде о невиновности журналистов издания. Руководитель проекта убежден, что он и его коллеги преследуются за журналистскую деятельность.

Как писал "Кавказский узел", на заседании по делу Abzas Media 28 декабря журналисты и их адвокаты добились допуска на судебный процесс представителей медиа. Перед возобновлением судебных слушаний "Репортеры без границ" призвали к освобождению арестованных в Азербайджане сотрудников независимых медиа.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Впоследствии по делу Abzas Media был арестован также экономист Фарид Мехрализаде. В середине августа всем фигурантам дела были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. Предварительное следствие завершилось 10 сентября. Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 21 января продолжился процесс по делу Abzas Media. В начале заседания обвиняемые и адвокаты выразили протест суду, что, несмотря на наличие свободных мест в зале, не все журналисты были пропущены на слушания. Судья Расим Садыхов в ответ на это заявил, что на предыдущем заседании вопрос с допуском журналистов был решен и 21 января в зал были пропущены представители медиа, передал корреспондент "Кавказского узла".

После этого начался этап слушаний показаний обвиняемых, первым слово было предоставлено Ульви Гасанли. Он сообщил, что на предварительном следствии не давал показаний из-за "фальсификации" уголовного дела, и отверг предъявленные ему обвинения.

"Abzas Media занималось расследованиями фактов коррупции в высших эшелонах власти, освещением проблем общества, нарушений прав граждан. Именно с этой целью мы создавали Abzas Media в 2016 году, именно эта деятельность и навлекла на нас гнев власти", - сказал Гасанли. По его словам, "в материалах дела нет ни одного доказательства, подтверждающего" виновность арестованных журналистов.

Затем Гасанли рассказал о психологическом и физическом давлении на него в полиции после задержания. "Путем шантажа, угроз и физического воздействия они пытались завладеть кодами моих мобильного телефона и ноутбука", - продолжил директор Abzas Media.

По словам Гасанли, он выдержал давление и не выдал коды доступа. "Потом они передали мои устройства в управление МВД по борьбе с киберпреступностью, но и там не смогли их взломать. Спустя четыре месяца следователь вновь пытался уговорить меня выдать пароли, но тщетно", - отметил он.

Касаясь обнаружения в редакции издания в ходе обыска 40 тысяч евро, он сказал, что эти средства были подложены самими силовиками. "В ходе следствия мы просили провести экспертизу отпечатков пальцев на банкнотах. Тогда выяснилось бы, что эти деньги не принадлежат никому из нас", - сказал Гасанли.

Он ходатайствовал перед судом "положить конец бесчеловечному обращению" в отношении фигурантов этого дела в СИЗО. "Нас часами заставляют ждать в отдельном помещении встречи с нашими адвокатами и родственниками, когда на свидании находится кто-то другой из нас. Это делается, чтобы мы не виделись друг с другом в месте для свиданий. Иногда за-за такого отношения к нам мы не дожидаемся встреч, и нас обратно уводят в камеры", - сообщил Гасанли. Судья Расим Садыхов рекомендовал адвокатам обвиняемых сначала обратиться в Пенитенциарную службу для устранения этой проблемы.

Обвиняемый по делу Abzas Media журналист-расследователь Хафиз Бабалы попросил Гасанли ответить на вопрос, работал ли он в этом издании. Гасанли ответил, что Бабалы не работал, а лишь "иногда консультировал" Abzas Media и представил несколько статей.

Адвокат Фарида Мехрализаде Джавад Джавадов попросил суд создать условия в СИЗО, чтобы его подзащитный мог передать нотариально заверенную доверенность супруге, суд удовлетворил это ходатайство.

Судья объявил, что следующее заседание назначается на 11 февраля, но обвиняемая Наргиз Абсаламова выразила протеста против этой даты. Она потребовала ускорить процесс и сократить промежутки между заседаниями. Абсаламова также указала, что в помещении в здании Бакинского суда по тяжким преступлениям, где обвиняемые ожидают процесса, холодно. "В прошлый раз из-за холода я заболела", - сказала журналистка. Судьи никак не отреагировали на заявление журналистки и покинули зал.

Адвокат Абсаламовой Ровшана Рагимли отметила, что ее подзащитная собиралась подать ходатайство, однако судьи отказались слушать ее, и это фактически является нарушением права на защиту. "Наргиз Абсаламова протестовала против того, как их в здании суда содержат в так называемом "боксе" - холодном прокуренном помещении, в антисанитарных условиях. Она хотела ходатайствовать либо об улучшении условий в этом боксе, либо о содержании их в другом, нормальном помещении", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Защитник Бабалы Расул Джафаров, комментируя итоги заседания, отметил, что показания Гасанли подтвердили позицию его подзащитного, который не был сотрудником Abzas Media. "Хафиз Бабалы не работал в этом издании. С некоторыми из арестованных он вообще не был знаком. Он всего лишь опубликовал несколько статьей в Abzas Media", - сказал Джафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Гособвинитель оказался недоступным для комментариев.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.