"Репортеры без границ" отметили усиление репрессий против журналистов в Азербайджане

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В преддверии судебных слушаний по делу журналистов Abzas Media "Репортеры без границ" призвали к освобождению арестованных в Азербайджане сотрудников независимых медиа.

Как писал "Кавказский узел", на подготовительном заседании по делу Abzas Media 17 декабря суд отклонил большинство ходатайств защиты, в том числе об отводе судей. Адвокаты сочли нарушением принципа гласности недопуск журналистов на заседание. На заседании 28 декабря журналисты и их адвокаты добились допуска на судебный процесс представителей медиа.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Впоследствии по делу Abzas Media был арестован также экономист Фарид Мехрализаде. В середине августа всем фигурантам дела были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. Предварительное следствие завершилось 10 сентября. Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Накануне судебных слушаний 21 января по делу Abzas Media международная правозащитная организация "Репортеры без границ" привлекли международное внимание к преследованиям в Азербайджане журналистов.

«Во вторник, 21 января состоятся новые слушания по запятнанному произволом судебному процессу против главного редактора Abzas Media Севиндж Вагиф гызы Аббасовой, известной как Севиндж Вагифгызы, и еще пяти журналистов этого азербайджанского новостного сайта. Все они не признают себя виновными по восьми предъявленным им обвинениям, которые являются явно необоснованными, включая «контрабанду иностранной валюты. По словам адвокатов, никаких веских доказательств обвинение не представило. Журналистам грозит до 12 лет лишения свободы», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

«Законные ходатайства защиты, в частности, направленные на передачу дела на дополнительное расследование, замену меры пресечения домашним арестом или передачу адвокатам видеозаписей, приобщенных к материалам следствия, были отклонены, что подтвердило произвольный характер процедур», - подчеркивают "РБГ".

Более того, двое из трех судей, ведущих это дело, стали объектом расследований, опубликованных Abzas Media в прошлом, что показывает их зависимость от политической власти, далее указывается в заявлении. В частности, один из них, Расим Садыхов, участвовал в осуждении правозащитника Интигама Алиева и политическая мотивированность этого решения было подтверждения вердиктом Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году. «Преследование Севиндж Вагифгызы и ее коллег, известных своими расследованиями коррупции на высших уровнях государства, иллюстрирует авторитарный дрейф режима Ильхама Алиева. Эти преследования являются частью более широкой стратегии, направленной на дискредитацию и нейтрализацию независимых СМИ, таких как Abzas Media, которые беспокоят режим. "РБГ" призывает к их немедленному освобождению и призывает международных партнеров Азербайджана, в частности, Европейский Союз, обусловить свое сотрудничество со страной с конкретным прогрессом в области свободы прессы», - заявила руководитель департамента "РБГ" по Восточной Европе и Центральной Азии Жанн Кавелье.

Правозащитники напомнили, что Севиндж Вагифгызы была арестована полицией в бакинском аэропорту по возвращении из Стамбула 21 ноября 2023 года. Главный редактор Abzas Media вернулась в Азербайджан, зная, что ее арестуют. «Она уже больше года страдает от ужасных условий содержания в переполненных, непроветриваемых камерах, морального и физическом давления, нарушения ее прав как заключенной. Запрет на телефонные контакты и визиты родственников был снят только после публичного протеста ее матери. Банковские счета ее семьи также были заблокированы на шесть месяцев», - указывают "РБГ".

Правозащитники напомнили, что арест Вагифгызы - еще один этап ее преследования на родине. За свою карьеру она задерживалась несколько раз, в 2015 году ей запретили выезд из страны на пять лет – и это решение признано ЕСПЧ незаконным.

Также "Репортеры без границ" сообщили, что арест журналистов Abzas Media стал началом новой волны репрессий, в настоящее время не менее 20 независимых представителей СМИ находятся за решеткой. Арест журналиста Toplum TV Фарида Исмаилова и допрос накануне этого его коллеги по Ульвии Али демонстрируют тревожные перспективы будущего независимых СМИ, говорится в заключение заявления.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла".

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