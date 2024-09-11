Участники акции протеста в Тбилиси потребовали освободить Афгана Садыгова

11 сентября 2024, 07:22

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Активисты и журналисты провели перед правительством Грузии акцию протеста против ареста азербайджанского журналиста Афгана Садыгова и призвали не допустить его экстрадиции. Журналиста преследуют за критику властей Азербайджана, а обвинение в вымогательстве вызывает сомнения, указал правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа тбилисский суд по ходатайству Азербайджана и прокуратуры Грузии отправил под арест руководителя азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афгана Садыгова. Защита обжаловала арест журналиста и просила выпустить его под залог, но суд отказал в этом. Садыгов обратился в департамент по вопросам миграции Грузии с просьбой о предоставлении международного убежища.

3 августа Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Обвинения Афгану Садыгову в вымогательстве сфабрикованы, заявила его жена, журналистка Севиндж Садыгова. Сам Афган Садыгов также настаивает на своей невиновности.

10 сентября в Тбилиси перед Домом правительства Грузии прошла акция протеста с требованием приостановить экстрадицию Афгана Садыгова, а также освободить его и арестованных журналистов в Азербайджане, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» супруга Афгана Садыгова Севиндж Садыгова.

В случае выдачи в Азербайджан Афгана ожидает расправа

В акции приняла участие группа независимых журналистов и политических активистов Грузии, пояснила она. "Мы потребовали освободить Афгана из заключения и остановить процесс его экстрадиции в Азербайджан. В случае выдачи в Азербайджан Афгана ожидает расправа. В стране, где 300 политзаключенных, невозможно ожидать справедливого суда", - сказала она.

Афган Садыгов переехал в Грузию вместе с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла", что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана".

Если правительство Грузии выдаст Афгана Садыгова, "значит, оно выполнит прихоть авторитарного режима Азербайджана и станет соучастником охоты на независимых журналистов", высказала мнение супруга арестованного.

"Я благодарна грузинским журналистам и активистам, которые сегодня не оставили нас одних и вместе с нами громким голосом потребовали освобождения Афгана. Я также подняла портреты арестованных в Азербайджане журналистов и потребовала и им свободы", - рассказала Севиндж Садыгова.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Женщина считает, что ее мужа в Азербайджане объявили в розыск по надуманному обвинению. «Они утверждают, что уголовное дело было открыто 10 мая. Но они постфактум состряпали это дело. Я в июне была в Баку, и мне ничего не говорили о «жалобах» на Афгана. Его не искали. Меня даже задерживали в Баку на несколько часов, и тогда могли бы сообщить о расследовании против Афгана. И вообще Афган с декабря прошлого года находится в Грузии. Как он мог «совершить преступления» в Азербайджане?» - сказала Севиндж Садыгова.

Акцию поддержки прокомментировал адвокат Афгана Садыгова Дито Нозадзе. "Ребята молодцы, что устроили акцию. Но на данный момент экстрадиция Садыгову не грозит. Суд пока определяет статус Садыгова", - сказал он 10 сентября корреспонденту "Кавказского узла".

Эксперт в области права, глава Группы права медиа Халид Агалиев подверг сомнению версию обвинения по делу Садыгова. «Афгана Садыгова уже ранее дважды арестовывали в Азербайджане по уголовным делам. Первое дело было явно сфабрикованным. Его обвинили в нападении на женщину в приемной главы Исполнительной власти Джалилабадского района. Он критиковал главу района, и его вызывали на «беседу». Афган Садыгов знал, что против него может провокация, и, естественно, не стал бы совершать насильственные действия в здании администрации. Его арестовали и осудили на основе лжесвидетельств. Мы проводили мониторинг судебного процесса. В ходе слушаний выявилось много нестыковок. Утверждалось, что инцидент был утром около 10.30, и из районной администрации потерпевшую увезли сразу в больницу. И в то же время, из больницы была представлена справка, что пациентка поступила в 15.30, хотя время пути от администрации до медучреждения на машине не более 5-10 минут», - рассказал Агалиев корреспонденту «Кавказского узла».

Во второй раз Афган Садыгов был обвинен в вымогательстве, напомнил Агалиев. «Прокуратура заявила, что Афган Садыгов был пойман с поличным с деньгами, которые он вымогал у чиновников администрации города Сумгаита. Доказательством представили видео, что деньги были обнаружены в автомобиле, в котором находились Садыгов и другой фигурант Сакит Мурадов. Садыгов заявил, что Мурадов в последнее время стал навязываться ему в друзья и уговаривал идти на встречу с чиновниками Сумгаитской исполнительной власти. Садыгов заявил, что против него была совершена провокация. И действительно, это было похоже на подставу. Интересно, что в то время как суд приговорил Садыгова к 7 годам лишения свободы, Мурадов получил лишь условный срок», - сказал Халид Агалиев.

Афган Садыгов 3 ноября 2020 года был приговорен к семи годам заключения по делу о вымогательстве. По версии следствия, он и руководитель сайта Xəbərfakt.az Сакит Мурадов требовали от чиновников администрации Сумгаита 15 тысяч манатов (около 9 тысяч долларов) под угрозой публикации компрометирующих сведений. Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" в июне 2021 года признал Садыгова политзаключенным. В мае 2022 года осужденный был помилован.

Можно полагать, что его преследуют из-за критики правительства и отдельных должностных лиц

Достоверность нового обвинения также вызывает сомнения, подчеркнул Агалиев. "Афган Садыгов уехал из страны в конце декабря 2023 года. И вдруг спустя пять месяцев против него открыли уголовное дело. Если он у кого-то вымогал деньги, то почему на него жалобы были поданы спустя пять месяцев? С большой долей уверенности можно полагать, что его преследуют из-за критики правительства и отдельных должностных лиц в социальных сетях. Он продолжает критиковать высокопоставленных лиц даже после двух тюремных заключений, и его «неисправимость» раздражает кого-то в верхах", - сказал он.

При этом Афган Садыгов "не всегда соблюдает нормы журналисткой этики", добавил эксперт. "Может кого-то голословно обвинять в незаконных действиях, даже преступлениях. Но за это в законодательстве предусмотрены меры ответственности за диффамацию – клевету, оскорбление. Недовольные могут подать на него диффамационные иски в суд. Если же человека обвиняют в вымогательстве, то должны быть выдвинуты веские доказательства. Однако официальные органы Азербайджана и Грузии до сих пор не предоставили общественности информацию о содержании обвинения", - отметил Агалиев.

В последнее время перед арестом Афган Садыгов в социальной сети Facebook* опубликовал ряд критических постов. В одной из публикаций он иронизирует по поводу соглашения о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко. "Европа отсталая, потому нам она не нравится. Мы интегрируемся в Африку. Самое лучшее, давайте мы убежим от Европы, присоединимся к Африканскому союзу. Вот таким бывает настоящий лидер, любящий народ", - иронично написал он 16 июля. Днем ранее Садыгов опубликовал ироничный коллаж относительно нежелания властей восстановить детские пособия малоимущим семьям. 9 июля Афган Садыгов резко раскритиковал полицию за жесткое подавление протестов и осудил решения властей о присуждении государственных наград, отметив, что "бесчестным" вручают ордена "чести".

В поддержку семьи Садыгова высказалась и директор грузинской НПО "Центр социальной солидарности" Тамта Микеладзе. "Солидарность семье от НПО "Центр социальной солидарности". У него очень мужественная жена и дочери", - написала в Facebook* Микеладзе, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Глава юридического отдела этой НПО Гуро Имнадзе провел аналогию между задержанием Афгана Садыгова и похищением журналиста Афгана Мухтарлы, который после эмиграции в Грузию был похищен, тайно вывезен в Азербайджан и там приговорен к лишению свободы.

В мае 2017 года Афган Мухтарлы был похищен в Тбилиси и насильно доставлен в Баку. В январе 2018 года суд приговорил его к шести годам тюрьмы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти. В марте 2020 года суд смягчил приговор, Мухтарлы был освобожден и переехал в Германию. На "Кавказском узле" опубликованы материалы "Последние минуты Мухтарлы перед похищением — на карте Тбилиси" и "Мухтарлы против Иванишвили: кто приказал похитить журналиста в Тбилиси".

Похищение Мухтарлы подорвало репутацию Грузии как безопасной страны

До похищения Афгана Мухтарлы Грузия считалась безопасной страной для диссидентов и беженцев, но ситуация изменилась, отметил Имнадзе. "Похищение Мухтарлы подорвало репутацию Грузии как безопасной страны. "И мы должны сделать все, чтобы журналист [Садыгов] не был передан", - сказал Имнадзе корреспонденту "Кавказского узла".

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