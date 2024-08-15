Суд в Грузии отказался освободить Афгана Садыгова

15 августа 2024, 16:52

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Тбилисский апелляционный суд оставил под арестом азербайджанского журналиста Афгана Садыгова. Суд не учел, что Садыгов попросил убежища в Грузии, заявили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа Тбилисский горсуд удовлетворил ходатайство Азербайджана и прокуратуры Грузии и арестовал руководителя азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афгана Садыгова. Члены семьи Садыгова обратились в представительство ООН и посольства ряда западных государств с просьбой оказать помощь в получении убежища в третьей стране. 6 августа США и Европейская федерация журналистов призвала власти Грузии освободить Садыгова. Власти Грузии не разрешают арестованному руководителю азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афгану Садыгову встречаться с его близкими и говорить с ними по телефону, пожаловалась его супруга Севиндж Садыгова. Адвокат отметил, что защита обжаловала арест журналиста и просит выпустить его под залог. По его словам, Садыгов обратился в Департамент по вопросам миграции с просьбой о предоставлении международного убежища в Грузии

3 августа Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Обвинения Афгану Садыгову в вымогательстве сфабрикованы, заявила его жена, журналистка Севиндж Садыгова. Сам Афган Садыгов сообщил тбилисскому адвокату о своей невиновности.

Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение Тбилисского городского суда, принявшего решение о предварительном заключении Афгана Садыгова.

"Считаем решение апелляционного суда незаконным и необоснованным. Тревожно то, что суд не учел новое обстоятельство, а именно то, что Садыгов попросил международного убежища в Грузии, что останавливает процесс экстрадиции", - говорится в заявлении неправительственной организации "Права Грузии" (имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Адвокат от НПО, представляющий интересы Садыгова – Дмитрий Нозадзе, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что обращения с просьбой о предоставлении международного убежища, согласно законодательству, рассматриваются шесть месяцев и на практике рассмотрения занимают весь этот период. Решение апелляционного суда обжаловать нельзя и Садыгов будет ждать проведения собеседования для предоставления убежища. "Я встретился с Садыговым и у него нет жалоб на условия содержания, ему разрешают свидания с семьей", - сказал Нозадзе.

По его словам, если Садыгову откажут в предоставлении убежища, это решение будет обжаловано в суде.

Согласно статистическим данным министерства внутренних дел Грузии, в Грузии за предоставлением убежища в 2023 году обратилась 1 052 человека, в том числе 11 граждан Азербайджана, из которых в представлении убежища отказали четверым. Всего в убежище отказали 472 людям. За 2024 год за предоставлением убежища обратилось 755 человек, из которых 10 – граждане Азербайджана. В предоставлении убежища отказали – 488 людям, в числе которых восемь граждан Азербайджана.

Напомним, Афган Садыгов переехал в Грузию вместе с семьей в декабре 2023 года в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла", что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана".

В ноябре 2020 года он был приговорен к семи годам заключения по делу о вымогательстве. По версии следствия, он и руководитель сайта Xəbərfakt.az Сакит Мурадов требовали от чиновников администрации Сумгаита 15 тысяч манатов (около 9 тысяч долларов) под угрозой публикации компрометирующих сведений. В мае 2022 года Садыгов был помилован.

Супруга Афгана Садыгова Севиндж Садыгова – репортер YouTube-проекта Azel.tv, она также неоднократно сталкивалась с давлением силовиков в Азербайджане.

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