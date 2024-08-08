Афган Садыгов запросил убежище в Грузии

08 августа 2024, 23:09

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Азербайджанский журналист Афган Садыгов обратился в Департамент по вопросам миграции с просьбой о предоставлении международного убежища в Грузии. Защита будет добиваться освобождения журналиста под залог.

Власти Грузии не разрешают арестованному руководителю азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афгану Садыгову встречаться с его близкими и говорить с ними по телефону, пожаловалась его супруга Севиндж Садыгова. Адвокат отметил, что защита обжаловала арест журналиста.

Как информировал "Кавказский узел", 4 августа Тбилисский горсуд удовлетворил ходатайство Азербайджана и прокуратуры Грузии и арестовал на два месяца руководителя азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афгана Садыгова. Члены семьи Садыгова обратились в представительство ООН и посольства ряда западных государств с просьбой оказать помощь в получении убежища в третьей стране. 6 августа США и Европейская федерация журналистов призвала власти Грузии освободить Садыгова. Власти Грузии не разрешают арестованному руководителю азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афгану Садыгову встречаться с его близкими и говорить с ними по телефону, пожаловалась его супруга Севиндж Садыгова. Адвокат отметил, что защита обжаловала арест журналиста.

3 августа Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Обвинения Афгану Садыгову в вымогательстве сфабрикованы, заявила его жена, журналистка Севиндж Садыгова. Сам Афган Садыгов сообщил тбилисскому адвокату о своей невиновности.

Адвокат Афгана Садыгова Дмитрий Нозадзе сообщил, что азербайджанский журналист обратился в Департамент по вопросам миграции с просьбой о предоставлении международного убежища в Грузии. "Соответственно, уже с момента начала этих процедур лицо не может быть экстрадировано до тех пор, пока не будет исчерпан вопрос о предоставлении убежища», - сказал адвокат Садыгова корреспонденту Кавказского узла.

Он также сообщил, что в апелляционной жалобе на арест Садыгова требует выпустить азербайджанского журналиста под залог в 2 000 лари (приблизительно 740 долларов США).

Власти Грузии должны немедленно прекратить усилия по экстрадиции Афгана Садыгова – в соответствии с обязательствами по международному праву и принципом невыдворения – и предоставить ему и его супруге международную защиту, если они об этом попросят, заявил заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

"Нет сомнений в том, что его экстрадиция в Азербайджан несет в себе серьезный риск нарушения его прав, включая риск пыток, произвольного лишения свободы и несправедливого судебного разбирательства. Дело Садыгова является продолжением тенденции уничтожения независимых СМИ в Азербайджане, которая усилилась накануне Конференции сторон Конвенции ООН об изменении климата (COP 29)", – заявил он в эфире ТВ "Формула".

Напомним, Афган Садыгов переехал в Грузию вместе с семьей в декабре 2023 года в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла", что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана".

В ноябре 2020 года он был приговорен к семи годам заключения по делу о вымогательстве. По версии следствия, он и руководитель сайта Xəbərfakt.az Сакит Мурадов требовали от чиновников администрации Сумгаита 15 тысяч манатов (около 9 тысяч долларов) под угрозой публикации компрометирующих сведений. В мае 2022 года Садыгов был помилован.

Супруга Афгана Садыгова Севиндж Садыгова – репортер YouTube-проекта Azel.tv, она также неоднократно сталкивалась с давлением силовиков в Азербайджане.

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