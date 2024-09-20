Осужденный за покушение на депутата Таргамадзе задержан после восьми лет розыска

20 сентября 2024, 23:20

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Давид Хечуашвили, заочно осужденный на 18 лет по делу о покушении на депутата парламента Гиви Таргамадзе, пересек границу Грузии без документов и был задержан, сообщили правоохранительные органы.

Как сообщал "Кавказский узел", суд в Тбилиси в феврале 2019 года заочно приговорил к 18 годам лишения свободы сотрудника департамента конституционной безопасности Грузии Давида Хечуашвили как обвиняемого по делу о покушении на депутата парламента Гиви Таргамадзе. Сам Таргамадзе выразил недовольство тем, что следствие и суд не установили заказчика преступления.

4 октября 2016 года около офиса партии "Единое национальное движение" в Тбилиси взорвался автомобиль Гиви Таргамадзе. В результате взрыва пострадали семь человек, в том числе и Таргамадзе, и его водитель. 7 октября 2016 года МВД сообщило о раскрытии преступления и поисках подозреваемого Давида Хечуашвили. Суд в Тбилиси в феврале 2017 года приговорил к четырем годам лишения свободы условно Бориса Чагунаву, признав его виновным в хранении оружия и взрывных устройств по делу о покушении на Таргамадзе. Чагунава признал вину и заявил, что его родственник Хечуашвили, обвиняемый в попытке убийства Таргамадзе, передал ему эти предметы летом 2016 года.

Сотрудники министерства внутренних дел Грузии 19 сентября задержали Давида Хечуашвили при пересечении зеленой линии государственной границы Грузии, при возвращении в страну. По информации ведомства, Хечуашвили пытался пересечь турецко-грузинскую границу без документов, а после задержания назвался другими именем и фамилией.

«19 сентября 2024 года в секторе «Карцахи» границы Турции и Грузии средством технического наблюдения был зафиксирован человек, пытающийся незаконно пересечь государственную границу Грузии. Сотрудники пограничной полиции остановили его для проверки (...) У него не было никакого документа, удостоверяющего личность, в связи с этим, для идентификации его личности его перевели в административное здание пограничного сектора», - говорится в заявлении МВД, направленном корреспонденту «Кавказского узла».

При идентификации личности правоохранители выявили, что Хечуашвили с 2016 года находится в розыске министерством внутренних дел Грузии, а с 2017 года – в розыске по красному циркуляру Интерпола. Он признан виновным в покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах, в приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также порче и уничтожении чужого имущества, в связи с чем ему назначено 18 лет заключения.

По решению Тбилисского городского суда от 22 марта 2019 года, Хечуашвили задержали и перевели в пенитенциарное учреждение. Следствие по делу о покушении на Таргамадзе продолжается, отметили в МВД.

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