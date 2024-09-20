20 сентября 2024, 11:26

Кадыров пожаловался на удаленное отключение своего Cybertruck

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Глава Чечни заявил, что полученный им от компании Tesla электропикап Cybertruck перестал работать. Рамзан Кадыров считает, что автомобиль удаленно отключен Илоном Маском.

Как информировал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров 18 августа заявил, что получил от основателя компании Tesla Илона Маска электромобиль Tesla Cybertruck. Он пригласил Маска в Грозный и отметил, что намерен передать электромобиль бойцам в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Однако американский предприниматель опроверг эту информацию.

"Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удалённо их отключает", - написал Кадыров в своем телеграм-канале вечером 19 сентября.

По словам главы Чечни, автомобиль прекрасно справлялся с боевыми задачами и демонстрировал "маневренность и хорошую защиту экипажа".

«Так вот, недавно Маск удаленно отключил кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?» — отметил Кадыров.

"Кавказский узел" также писал, что 20 января 2023 года стало известно, что власти Чечни намерены на базе "Чеченавто" начать производство "Джихад-машин". Джихад-машинами, джихад-мобилями или шахид-мобилями обычно называют машины террористов-смертников. Джихад-мобили использовались, в частности, во время второй чеченской кампании.

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Примечание:

"В Чечне анонсирован выпуск "Джихад-машин", "Власти Чечни назвали сроки запуска серийного производства "Джихад-машин", "Уроженцы Чечни заподозрены в попытке самосуда над полицейским после ДТП в Югре".

Автор: "Кавказский узел"

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