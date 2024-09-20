Кадыров пожаловался на удаленное отключение своего Cybertruck

20 сентября 2024, 11:26

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Чечни заявил, что полученный им от компании Tesla электропикап Cybertruck перестал работать. Рамзан Кадыров считает, что автомобиль удаленно отключен Илоном Маском.

Как информировал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров 18 августа заявил, что получил от основателя компании Tesla Илона Маска электромобиль Tesla Cybertruck. Он пригласил Маска в Грозный и отметил, что намерен передать электромобиль бойцам в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Однако американский предприниматель опроверг эту информацию.

"Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удалённо их отключает", - написал Кадыров в своем телеграм-канале вечером 19 сентября.

По словам главы Чечни, автомобиль прекрасно справлялся с боевыми задачами и демонстрировал "маневренность и хорошую защиту экипажа".

«Так вот, недавно Маск удаленно отключил кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?» — отметил Кадыров.

"Кавказский узел" также писал, что 20 января 2023 года стало известно, что власти Чечни намерены на базе "Чеченавто" начать производство "Джихад-машин". Джихад-машинами, джихад-мобилями или шахид-мобилями обычно называют машины террористов-смертников. Джихад-мобили использовались, в частности, во время второй чеченской кампании.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.