Маск опроверг информацию о подаренном Кадырову Tesla Cybertruck

19 августа 2024, 08:12

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не дарил электромобиль Tesla Cybertruck главе Чечни Рамзану Кадырову.

Как информировал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров 18 августа заявил, что получил от основателя компании Tesla Илона Маска электромобиль Tesla Cybertruck. Он пригласил Маска в Грозный и отметил, что намерен передать электромобиль бойцом в зону специальной военной операции (СВО) на Украине.

Илон Маск заявил, что не дарил Рамзану Кадырову электромобиль Tesla Cybertruck.

"Вы серьезно настолько глупый, что думаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу?... Это очередной пример того, как лгут традиционные медиа", – привело сегодня РИА "Новости" пост Маска, опубликованный им в соцсети Х.

Напомним, на сайте Auto.ru цены на Cybertruck Tesla начинаются от 23,5 миллиона рублей.

Защитные функции Tesla Cybertruck преувеличены, заявил автор тест-драйва Алексей Дмитриев, опубликованного 27 апреля на сайте Drive2.ru. Он пояснил, что разработчики указывают на пуленепробиваемый кузов электромобиля, однако его броня может защитить только от пистолета или автомата, в то время как крупнокалиберная винтовка ее пробивает. "Было бы правильнее сказать, что пикап обладает сопротивляемостью к пулям, которая стала побочным эффектом использования довольно толстого листа нержавеющей стали. Так что ездить на Cybertruck в плохом районе я бы не советовал", – отметил Дмитриев.

"Кавказский узел" также писал, что 20 января 2023 года стало известно, что власти Чечни намерены на базе "Чеченавто" начать производство "Джихад-машин".

Джихад-машинами, джихад-мобилями или шахид-мобилями обычно называют машины террористов-смертников. Джихад-мобили использовались, в частности, во время второй чеченской кампании.

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