Кадыров похвалился подарком от Илона Маска

17 августа 2024, 21:43

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Подарок от Илона Маска, кибертрак "Тесла", отправится в зону военной операции на Украине, сообщил глава Чечни и пригласил основателя компании Tesla посетить Грозный.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил сегодня, что получил от основатели компании Tesla Илона Маска Cybertruck Tesla. "Получили от уважаемого Илона Маска кибертрак "Тесла". Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют "Киберзверь". Настоящее неуязвимое и быстрое животное", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров пригласил Маска посетить Грозный. "Приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки. И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО", — заключил Кадыров.

На видео, приложенном к публикации, Кадыров ездит за рулем электромобиля, в багажнике которого установлен пулемет, и также позирует у пулемета, обвешанный пулеметными лентами.

Илон Маск в своем аккаунте в соцсети X к 21.40 мск не комментировал появление Cybertruck у Кадырова.

На сайте auto.ru цены на Cybertruck Tesla начинаются от 23,5 миллиона рублей.

Автор тест-драйва автомобиля Cybertruck Tesla, опубликованного на сайте Drive2.ru заявил, что защитные функции автомобиля преувеличены. "Тесловцы хвастаются пуленепробиваемостью кузова, что так лишь от части. Если от обычного легкого пистолета или автомата он может и защитит, то от крупнокалиберной винтовки нет. Да и стекла у машины самые обычные. Было бы правильнее сказать, что пикап обладает сопротивляемостью к пулям, которая стала побочным эффектом использования довольно толстого листа нержавеющей стали. Так что ездить на Кибертраке в плохом районе я бы не советовал", - пишет Алексей Дмитриев в обзоре, опубликованном 27 апреля.

Как ранее информировал "Кавказский узел", 20 января 2023 года источник в правительстве Чечни сообщил, что власти Чечни намерены начать выпуск "Джихад-машин" для военных целей на базе "Чеченавто". Подобное устоявшееся название применяется для описания автомобилей, используемых террористами-смертниками. По данным властей республики, серийное производство "Джихад-машин" для нужд специальной военной операции планируется начать в 2024 году на базе "Чеченавто". Напомним, что джихад-машинами, джихад-мобилями или шахид-мобилями называют обычно машины террористов-смертников, используемые для самоподрыва приведением в действие мощного взрывного устройства. Такие устройства использовались, в частности, во время второй чеченской кампании.

Министерство обороны не хотело называть новый тип бронемашины "Ахмат-мобилем", заявил 4 августа глава Чечни Рамзан Кадыров, заявив, что он лично участвовал в изменении конструкции бронеавтомобиля и настоял на своем названии. Гендиректор предприятия-изготовителя Александр Захаров изменения в конструкции бронемашины.

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