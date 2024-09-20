Новороссийцы назвали нерешенной проблему пожаров на мусорном полигоне

20 сентября 2024, 17:35

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Мусор на полигоне отходов в Новороссийске продолжает тлеть, и местные жители страдают от смрада и дыма, пожаловались горожане. Власти могли предотвратить пожары на свалках, организовав сортировку и переработку мусора, указали экологи.

Как писал "Кавказский узел", жители Новороссийска неоднократно жаловались на мусорный полигон на горе Щелба. 14 июня они сообщили, что мусорная свалка горит четвертые сутки, и что тысячи жителей района Цемдолина задыхаются от едкого дыма. Также местные жители отметили, что чиновники не реагируют на жалобы, заявляя, что люди добровольно купили дома возле мусорного полигона. В августе жители Новороссийска вновь пожаловались на едкий дым из-за пожара на мусорном полигоне. 6 сентября свалка, потушенная в конце августа, загорелась в третий раз, рассказали местные жители.

Мусорный полигон в поселке Борисовка около горы Шелба был организован в 2013 году, это единственный узаконенный объект размещения отходов из Новороссийска и Геленджика. Мощность объекта — 160 тысяч тонн отходов в год, однако, согласно территориальной схеме обращения с ТКО, в Новороссийске и Геленджике образуется около 230 тысяч тонн отходов ежегодно. Фактически свалка принимает значительно больший объем мусора, и в таких условиях полигон досрочно "исчерпал себя", заявил в январе глава рабочей группы по экологии в Совете по развитию гражданского общества при губернаторе Кубани Евгений Витишко.

Такое чувство, что уже от стен наших домов воняет свалкой. Это ужасно

Жители Новороссийска, чьи частные дома расположены неподалеку от подножья горы Шелба, страдают от смрада и запаха дыма со свалки, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

«Окна открыть не можем. Если открываем окна, помещения наполняются сразу воздухом мусорной свалки. Просидели все лето закрытые, и продолжаем так же сидеть, но такое чувство, что уже от стен наших домов воняет свалкой. Это ужасно», - сказала, в частности, местная жительница Наталья.

«Воняет каждый день. Пожара очевидного, как был, нет. Огня не видно, но задымления есть точечные. Впечатление, что выходит пар из живого вулкана», - рассказала местная жительница Нина.

Еду на работу и вижу, как местами свалка дымит без огня

Житель Новороссийска Алексей рассказал, что, когда выходит из дома и заходит обратно, старается скорее закрывать дверь, чтобы смрад не врывался в дом. «Хотя все равно просачивается через окна и двери. Еду на работу и вижу, как местами свалка дымит без огня. Но как говорят, «дыма без огня не бывает». Понимаю, что это внутреннее горение. Но власти никаких мер не принимают и нам ничего не сообщают. Ничего не знаем, чем они занимаются. Слышали, что якобы был поджог, но в этом ничего удивительного нет. Жгут сами владельцы свалки, потому что мусор им девать некуда", - сказал он.

По данным МЧС, причиной пожара, возникшего 23 августа на мусорном полигоне в Новороссийске, стал поджог, сообщил 16 сентября "Коммерсант".

Позицию властей раскритиковала и местная активистка, представитель общественного контроля курорта и жительница поселка Дюрсо Жанна Мингелевич. "Свалка свой ресурс, свой запрограммированный объём даже по всем самым оптимистическим прогнозам переполнила еще весной прошлого года. И вот уже год, как никто и никогда не считает, не взвешивает свозимый сюда мусор. Количество фактически размещаемых мусорных отвалов нам неизвестно. Но и так на глаз видно и понятно, что там намного больше мусора, чем было проектом предусмотрено. Все заинтересованные в этой свалке лица, от частников до властей, конечно, очень сильно хотели, чтобы 20 дополнительных гектаров лесного фонда к ним ещё присоединили, позволили им и дальше засыпать мусором эти площади. И точно так же валить всё в кучу, потому что сортировки там нет никакой. Мы просили ответственных лиц неоднократно: покажите нам реальный объем. Сколько и кому вы отдаёте на вторичную переработку отсортированного мусора? В ответ тишина. Ведь у них стоит 2 линии сортировки и когда мы к ним приезжаем с общественным контролем, то они всё время эту линию включают и показывают нам, как 6 человек, назовем их рабочими, стоят у конвейера и вручную перебирают эти горы мусора", - сказала она.

Ставят несколько человек и на публику нам показывают, какие они молодцы, как хорошо всё сортируют

Сортировка мусора должна вестись на уровне приёмных пунктов вторичных отходов: пластика, стекла, металла, бумаги, пищевых отходов, пояснила активистка. "Но они всё в одну кучу валят, ничего не сортируют и потом ставят несколько человек и на публику нам показывают, какие они молодцы, как хорошо всё сортируют и разбирают из этой кучи. Но даже эти крошки, даже эти маковые зернышки куда они девают? Как только мы уезжаем, все идет в общий отвал", - сказала она.

Поджог свалки тоже вызывает вопросы, отметила Мингелевич. "По поводу пожара 23 августа следствие пришло к выводу о причинах пожара, что поджог. Это и так все понимали. Вот только странно, почему следователи не установили главного: лиц, которые совершили этот поджог. Надо отметить, что территория закрытая, охраняемая, есть сторож и просто так туда не зайдёшь, не заедешь", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Поджоги свалок выгодны самим владельцам свалок, так как позволяют уменьшить объемы мусора, указал и глава "Гражданской инициативы против экологической преступности"* Дмитрий Шевченко. "До попадания на полигон весь мусор должен сортироваться. Эту работу должны обеспечить власти с операторами, которым они доверили эту работу. Должны быть установлены контейнеры для пластика, стекла, металла, бумаги, картона, пищевых отходов, и люди должны быть проинформированы, что они должны сортировать свой мусор. Должны быть заключены договора с теми, кто занимается переработкой вторичных отходов. Вторсырье должно поступать тем, кто занимается его переработкой, а не на полигоны для неперерабатываемых отходов. Обращение с этими отходами также требует особой осторожности и утилизации специальными способами. Но ничего не делается, все валится в кучу, и поэтому образуются горы мусора. Чтобы уменьшить его объемы, его жгут", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Геленджике "чиновники не нашли лучше выхода, чем сваливать все [отходы] в черте города", и, чтобы уменьшить объемы, сжигать его, и такая же ситуация наблюдается везде на Кубани, рассказал в сентябре руководитель краснодарского краевого отделения организации "Зеленая лига" Евгений Витишко. "Мусорная реформа явно не работает и провалена, и чиновники сами это понимают, но показывают свою беспомощность тем, что не могут решить проблему. Им многократно предлагалось строить сортировочные и мусороперерабатывающие заводы, организовывать сети по сбору и переработке вторичного сырья, сортировке мусора… но за четыре года не построено ни одного завода", - сказал он.

Власти просто не справляются с мусором, потому что безграмотно относятся к вопросу и при этом игнорируют рекомендации

После проваленной мусорной реформы 2019 года горы несортированного мусора растут, констатировал Шевченко. "Операторы не знают, что им делать: пытаются находить свободные места и просто незаконно засыпают их мусором, уничтожая экологию края, создавая опасные проблемы для людей, заражая на долгие годы воду, воздух и почвы. Естественно, все, что тлеет в теле свалки и даже не горит, - опасно для здоровья людей и всего живого, потому что идет перманентное заражение всем, чем «богаты» эти свалки, и опасность для окружающей среды даже не подлежит обсуждению. Такого не должно быть однозначно, и задача властей - это не допускать, но происходит то, что происходит: власти просто не справляются с мусором, потому что безграмотно относятся к вопросу и при этом игнорируют рекомендации общественности и экологов. Многие объясняют это отсутствием средств. Да, средства теперь нужны немалые на рекультивацию наваленных свалок на территории края, но этого можно было бы избежать и еще зарабатывать на мусоре, если бы изначально операторы и власти правильно организовали сортировку мусора и дали возможность предпринимателям, занимающимся вторичным сырьем, развивать свой бизнес и давать мусору вторую жизнь", - сказал эколог.

В начале мусорной реформы на территории Краснодарского края действовали 11 регоператоров по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, а сами лицензионные полигоны были определены на территориях 12 муниципалитетов: в Краснодаре, в Славянске-на-Кубани, Туапсе, Новороссийске, Анапе, Армавире, Белореченске, Горячем Ключе, Ейске, Лабинске, Крымске и Тимашевске, отметил Шевченко.

«Сколько их сейчас, я затрудняюсь сказать. За изменениями не уследить. Но то что […] там накапливают несортированные отходы - это точно. Поэтому реформа и провалилась», сказал он.

Процесс внутреннего горения свалки уже необратим

Властям следует пересмотреть подход к проблеме мусора, действуя "строго по существующему закону", заметил эколог Евгений Витишко. Говоря о свалке в Новороссийске, он также отметил, что "процесс внутреннего горения свалки уже необратим".

"И по мере скопления метана она будет периодически загораться. Внешнее возгорание потушили, а дальше будет тление, что не менее опасно для здоровья людей и экологии", сказал корреспонденту "Кавказского узла" Евгений Витишко.

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