Жители Геленджика пожаловались на нерешенную проблему с вывозом мусора

18 сентября 2024, 18:32

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Свалка мусора на окраине Геленджика доставляет проблемы местным жителям, а обращения к чиновникам не дали результата, пожаловались горожане. Мусорная реформа в Краснодарском крае проведена неэффективно, указал эколог.

Проблема с невывозом мусора с контейнерных площадок в Геленджике и образовавшейся несанкционированной свалкой наблюдается уже несколько лет, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" жительница города Татьяна.

"Проблема для нас не новая. Ей уже лет пять. Усугубляется она во время курортного сезона: с мая по октябрь, фактически полгода улицы нашего города завалены мусором. Оператор не справляется с его вывозом. И вот сейчас, в пик курортного сезона, в так называемый «бархатный сезон», у нас просто мусорный коллапс. У меня много знакомых в прибрежных городах от Сочи до Анапы, да я и сама езжу по этим городам, и везде вижу одну и ту же проблему: мы все тонем в собственном мусоре и в мусоре, который образуется от отдыхающих", - сказала она.

Глаза слезятся, голова болит. Вонь жуткая

Несанкционированная свалка мусора горела и раньше, отметила Татьяна. "Но в этом году жгут как никогда. […] Я живу недалеко, метрах в 400 от свалки. Да, воняет. Глаза слезятся, голова болит. Вонь жуткая", - пожаловалась женщина.

Ее слова подтвердила жительница улицы Новороссийской Светлана. «Вонь от гари и мусора непередаваемая. Задыхаемся. Подожгли свалку дня три назад. У нас город разбит на ТОСы. Наш ТОС № 23, у нас есть не только частные домовладения, но и многоэтажные дома. Сидим с закрытыми окнами и дверями. Не знаю, жгут ли именно сейчас, но запах гари и мусорной вони остается. Как мы выясняли, сама свалка находится на муниципальной территории МУП «БХО» - муниципально унитарного предприятия благоустройства и хозяйственного обеспечения. Как пояснили нам там, свалку открыли, так везти мусор некуда, и если мы не хотим, чтобы наши дворы были завалены мусором, то должны молчать и не мешать работать", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла". Однако, по ее словам, люди не молчат, а пишут и звонят "во все инстанции", но в ответ приходят в лучшем случае отписки.

Житель Геленджика Александр уточнил корреспонденту "Кавказского узла", что смрад от свалки чувствуется метров за 500, и, проезжая по федеральной трассе, водители закрывают окна. «В Геленджике эта свалка расположена в районе улицы Новороссийской, это почти на выезде из Геленджика в сторону Сочи. Жители Геленджика, которые проживают в центре или ближе к выезду из города в сторону Кабардинки, Новороссийска, этой вони не чувствуют, но это не значит, что отвратительная экология в одной части курорта не заражает другую часть города", - сказал он.

По мнению мужчины, чиновники "не торопятся решать проблему". "А лишь собирают с нас деньги. У нас тариф за сбор мусора с контейнерных площадок 161 рубль. В моей семье 5 человек. Ежемесячно мы платим 805 рублей. Спрашивается, за что? За то, что нас травят мусорными отходами и жгут их?" - сказал Александр.

Одна и та же машина все это забирает - и пластик и бытовые отходы - и валит в свой кузов, все перемешивая. Смысл такой сортировки?

Местная жительница Лариса сообщила, что во дворах поставили баки для отходов из пластика. "Рядом с обычными контейнерами, по всему городу поставили, и люди многие реально сортируют и только пластик туда кидают. А дальше что? Одна и та же машина все это забирает - и пластик и бытовые отходы - и валит в свой кузов, все перемешивая. Смысл такой сортировки? На кого она рассчитана? Жители начали возмущаться. Стала приезжать два раза машина: сначала пластик заберёт, а потом отходы… но мы отследили, что везут они все это добро на одну и ту же свалку, где все это смешивается, и потом еще и жечь стали. Пластиком горелым очень воняет", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница города Жанна раскритиковала реакцию чиновников на жалобы горожан. "Многие отчаялись писать. Всё не продуманно. Какая-то безысходность. Хваленая мусорная реформа на все сто процентов провалена, но тарифы повышаются", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам женщины, жители готовы платить больше, "лишь бы деньги не разворовывались и шли на общее благо, на стройку мусороперерабатывающих заводов", но ничего не делается, а куда идут бюджетные вложения, неизвестно. «Никто перед нами не отчитывается», - сказала Жанна.

Власти заявили, что потребовали вовремя вывозить отходы

Обращение с твердыми коммунальными отходами в Геленджике обеспечивается региональным оператором - ООО «ЭкоЮг», указал начальник отдела электроэнергетики управления инженерной инфраструктуры ТЭК И ЖКХ министерства ТЭК и ЖКХ Кубани А. Кондратенко в одном из ответов, полученных жителями Геленджика по поводу мусорных завалов и несанкционированной свалки.

"Мероприятия по наведению санитарного состояния муниципального образования города-курорта Геленджик осуществляется силами подрядных организаций: региональный оператор ООО "ЭкоЮг" и МУП "БХО" на ежедневной основе. Помимо этого, силами администрации муниципального образования город-курорт Геленджик проводится санитарная комиссия дважды в неделю. Специалистом министерства в адрес ООО «Эко-Юг» направлено письмо о принятии мер, направленный на своевременный вывоз отходов и приведение контейнерных площадок в надлежащее санитарное состояние", - говорится в ответе чиновника.

По словам местных жителей, поскольку в ответах чиновников ничего не говорится про несанкционированную свалку и ее поджоги, то они три дня назад вызвали на место возгорания полицию, которая в присутствии заявителей зафиксировала горение свалки.

Когда горит несортированный мусор, то там горит вся химическая таблица Менделеева

Ситуацию со сжиганием мусора назвал экологически опасной и токсичной руководитель отделения Всероссийского общества охраны природы по Адыгее Валерий Бриних. "Когда горит несортированный мусор, то там горит вся химическая таблица Менделеева, и образующиеся соединения могут вызывать серьезные заболевания у людей. Поэтому нахождение в зоне горения таких свалок недопустимо. Власти обязаны предупреждать людей об опасности и принимать меры по устранению экологических ЧП", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Эколог констатировал провал мусорной реформы в Краснодарском крае

Свалка, о которой говорят жители Геленджика, "незаконная и необорудованная, опасная для природы и людей", указал руководитель краснодарского краевого отделения организации «Зеленая лига» Евгений Витишко.

За годы мусорной реформы, с 2019 года, так ничего и не создали

"Ее нет на территориальной схеме для размещения ТБО, поэтому вопрос о законности даже не обсуждается. Но тут вопрос о безысходности, в которую попадают чиновники, которые за годы мусорной реформы, с 2019 года, так ничего и не создали и не придумали, кроме как устраивать несанкционированные стихийные перевалочные свалки. Ранее свалки были в каждом муниципалитете [Краснодарского края] и мусор возили в какую-то отдаленную часть города. Таких свалок было до 2019 года более 300 - то есть имел свалку каждый населенный пункт, и обслуживали их сами муниципалитеты. Не все было в порядке, но порядка было больше", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

После начала мусорной реформы отходы стали свозить за 200-400 километров от курортных городов, рассказал эколог. "К примеру, из Геленджика оператор «Эко-Юг» возил мусор в Новороссийск на гору Шелба, но после того как свалка оказалась переполненной и стала гореть, возить мусор стало некуда, и местные чиновники не нашли лучше выхода, чем сваливать все в черте города Геленджика, и чтобы уменьшить объемы - жечь. Аналогичные ситуации везде по краю", - сказал Евгений Витишко.

Краснодарский край "погружается в мусор", констатировал эколог. "Мусорная реформа явно не работает и провалена, и чиновники сами это понимают, но показывают свою беспомощность тем, что не могут решить проблему . Им многократно предлагалось строить сортировочные и мусороперерабатывающие заводы, организовывать сети по сбору и переработке вторичного сырья, сортировке мусора… но за четыре года не построено ни одного завода. Многие объясняют, что у них нет на это денег. Нужны миллиарды. Назывались цифры в шесть миллиардов, и что это ударит по карману потребителей. Но я слышал от многих людей, что они готовы платить высокие тарифы, но не готовы просто платить, чтобы их деньги безотчетно испарялись. В тарифы операторы должны закладывать инвестиционные составляющие, бюджеты федеральные и краевой могут выделять деньги… Но ведь ничего не делается", - сказал Евгений Витишко.

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