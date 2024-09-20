20 сентября 2024, 10:34

Шесть уроженцев Дербенского района убиты на Украине

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Уроженцы Дербентского района Дагестана Малик Абдурахманов, Сейфулах Курбанов, Артур Магомедрзаев, Азиз Мурадов, Адлан Рамазанов, Рамазан Рамазанов убиты в военной операции на Украине, сообщили местные власти. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1023 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", на сегодня официально были признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1017 военных из Дагестана.

В Дербентском районе в пяти населенных пунктах Нюгди, Аглоби, Нижнем Джалгане, Рукеле и Белиджи 18 сентября были открыты мемориальные досок в память об убитых на СВО местных жителях.

По данным администрации Дербентского района, житель села Нюгди 26-летний Малик Абдурахманов был убит в августа 2023 года, 19-летний Рамазан Рамазанов и 41-летний Азиз Мурадов из того же села убиты в июне текущего года, в мае был убит 21-летний уроженец села Аглоби Сейфулах Курбанов, а в июне - двое уроженцев села Рукель 35-летний Артур Магомедрзаев и 29-летний Адлан Рамазанов. Об этом администрация Дербентского района отчиталась в своем телеграм-канале 18 сентября.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1023 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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