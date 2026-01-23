×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:59, 23 января 2026

Азербайджанская активистка отправлена под арест из-за комментариев в соцсети

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Хазарский районный суд в Баку арестовал активистку Кенуль Ахмедову на 20 суток по статье о распространении в соцсетях запрещенной информации. 

Дело по административной статье о распространении в интернете запрещенной для распространения информации было заведено из-за комментариев, которые активистка оставила под публикациями SanjakMedia и Meydan TV. 

По словам родственников, Ахмедову 22 января вызвали в полицию. Она встретилась с руководителем Хазарского районного управления полиции, после чего ее доставили в отделение, а затем в суд. В тот же день, 22 января, родственникам сообщили в суде, что Кенуль Ахмедова арестована на 10 суток. Сегодня сама Ахмедова связалась с близкими и сообщила, что в действительности ей назначили 20 суток ареста, передает Meydan TV. 

Ахмедова намерена обратиться к уполномоченному по правам человека в Азербайджане и обжаловать свой арест, поскольку она вместе с супругом воспитывает двоих детей младше 14 лет. По словам членов семьи, супругу Ахмедовой на горячей линии МВД не предоставили никакой информации о ее задержании. 

Пока активистка находилась в полицейском участке, силовики получили доступ к ее телефону и аккаунту в социальных сетях. Они удалили несколько публикаций Ахмедовой, в том числе пост о том, что начальник Хазарского районного управления полиции вызвал ее к себе.

Кенуль Ахмедова известна своей критикой правительства в социальных сетях, она также неоднократно участвовала в акциях протеста, отмечает Toplum TV. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Сотрудник полиции задерживает активиста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
16:29, 23 января 2026
Правозащитники призвали Совет Европы отреагировать на кризис с правами человека в Азербайджане
Нурлан Гахраманлы. Фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1056897883125289&id=100064152602195&set=a.417287010419716 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
15:30, 23 января 2026
Семья Нурлана Гахраманлы встревожена его состоянием на фоне голодовки в СИЗО
04:44, 23 января 2026
Рашад Рамазанов заявил об избиении в азербайджанской колонии
01:50, 23 января 2026
Вагиф Хачатрян перенес операцию в Ереване
Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
11:05, 22 января 2026
Европейский комитет указал на несоблюдение Азербайджаном трудовых и социальных прав граждан
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Матери, разлученные с детьми. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Суды и обычаи: как на Кавказе матерей разлучают с детьми

Последние записи в блогах
Фото
10:28, 22 января 2026
Ветер с Апшерона
«Бесплатный» Совет Мира лучше, чем платный ООН
Фото
10:33, 17 января 2026
Ветер с Апшерона
Реакция азербайджанцев на освобождение Вагифа
Фото
15:33, 12 января 2026
Ветер с Апшерона
Баку молчит о кровавом развитии революции в Иране
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Миграционная тюрьма в Ежево, Хорватия. Фото: https://www.globaldetentionproject.org/
23 января 2026, 22:02
Уроженцы Северного Кавказа объявили голодовку в миграционной тюрьме в Хорватии

Четвертая по счету (третья временная) мемориальная табличка на доме Анны Политковской. ЗПЧ / Telegram
23 января 2026, 19:22
Четвертая по счету мемориальная табличка установлена на доме Политковской

Нурлан Гахраманлы. Фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1056897883125289&id=100064152602195&set=a.417287010419716 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
23 января 2026, 15:30
Семья Нурлана Гахраманлы встревожена его состоянием на фоне голодовки в СИЗО

Беженцы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
23 января 2026, 13:32
11 человек перевезены из Карабаха в Армению

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше