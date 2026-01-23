Азербайджанская активистка отправлена под арест из-за комментариев в соцсети

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Хазарский районный суд в Баку арестовал активистку Кенуль Ахмедову на 20 суток по статье о распространении в соцсетях запрещенной информации.

Дело по административной статье о распространении в интернете запрещенной для распространения информации было заведено из-за комментариев, которые активистка оставила под публикациями SanjakMedia и Meydan TV.

По словам родственников, Ахмедову 22 января вызвали в полицию. Она встретилась с руководителем Хазарского районного управления полиции, после чего ее доставили в отделение, а затем в суд. В тот же день, 22 января, родственникам сообщили в суде, что Кенуль Ахмедова арестована на 10 суток. Сегодня сама Ахмедова связалась с близкими и сообщила, что в действительности ей назначили 20 суток ареста, передает Meydan TV.

Ахмедова намерена обратиться к уполномоченному по правам человека в Азербайджане и обжаловать свой арест, поскольку она вместе с супругом воспитывает двоих детей младше 14 лет. По словам членов семьи, супругу Ахмедовой на горячей линии МВД не предоставили никакой информации о ее задержании.

Пока активистка находилась в полицейском участке, силовики получили доступ к ее телефону и аккаунту в социальных сетях. Они удалили несколько публикаций Ахмедовой, в том числе пост о том, что начальник Хазарского районного управления полиции вызвал ее к себе.

Кенуль Ахмедова известна своей критикой правительства в социальных сетях, она также неоднократно участвовала в акциях протеста, отмечает Toplum TV.