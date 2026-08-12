Абхазские автомобилисты посетовали на дефицит бензина и очереди на заправках

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Бензин в Абхазии можно приобрести, только отстояв длинную многочасовую очередь, пожаловались местные автомобилисты, добавив, что длительные простои негативно влияют на работу.

Как информировал "Кавказский узел", 11 августа абхазские автомобилисты пожаловались, что бензин в республике есть лишь на нескольких заправках. Из-за нехватки топлива на других АЗС водителям приходится часами стоять в очередях.

Ситуация с бензином в Абхазии очень тяжелая, заявили 11 августа корреспонденту "Кавказского узла" местные автомобилисты. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает только частные мнения респондентов.

Все очень плохо

Для заправки приходится стоять в очередях по три-четыре часа, заявил Радик из Сухума. «Все очень плохо. Это стояние в очередях влияет на нашу работу, поскольку вместо того, чтобы работать, мы стоим у заправок», - заметил он.

Олег из Сухума также подтвердил, что бензин можно получить, лишь отстояв длинную очередь, по его данным - более трех часов. «А без этого бензина просто нет», - отметил он.

Андрей из села Бабушара также сообщил об очередях. «Я недавно заправлялся, пришлось отстоять три часа. И при этом налили только 20 литров. Цена бензина выросла: А-92 теперь стоит 74 рубля, А-95 - 90 рублей за литр», - рассказал он.

Впрочем, Андрей стал единственным из водителей, сообщившим об изменениях в цене, остальные говорили, что цены не поднялись. По словам водителя, похожая ситуация складывается по всей республике, и она отнимает у людей время, необходимое для работы.

В России сейчас лучше, чем у нас

Енок из Гагр оценил ситуацию максимально пессимистично: «В России сейчас лучше, чем у нас», Очереди, по его словам, растягиваются иногда на километр.

Анна из Гагр заметила, что таких очередей и дефицита бензина на ее памяти не было. «Такого не было, не помню, чтобы было. Очень большие очереди, люди стоят по два-три часа. Я сама не видела, но ходят слухи, что вблизи границы с Россией ситуаций чуть полегче», - рассказала она.

"Кавказский узел" также писал, что в конце июля на заправках Абхазии возникли длинные очереди, а водителям отпускали не более 20 литров топлива. Власти назвали перебои временными и призвали жителей не создавать запасы бензина. К 31 июля положение несколько улучшилось, однако автомобилисты по-прежнему сообщали об очередях и ограничении продажи топлива 20–30 литрами на одну машину.

После очередного отчета властей о поставках бензина водители сообщили о новом ухудшении ситуации. По их словам, автомобили выстраивались на заправках в несколько рядов и занимали встречную полосу, а ожидание продолжалось несколько часов. Позднее жители усомнились в эффективности заявленных поставок, поскольку очереди на АЗС и лимит в 20 литров топлива сохранялись.