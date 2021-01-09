Работы по установке новых трансформаторов на подстанции "Сухум-1". Стоп-кадр из видео Youtube-канала «Телекомпания Абаза-ТВ». https://www.youtube.com/watch?v=Gno2-Ovi1_E

09 января 2021, 10:21

Жители Абхазии остались без электроснабжения из-за лесных пожаров

Из-за лесных пожаров в Гагрском районе Абхазии аварийно отключилась подстанция, питающая электричеством значительную часть жителей Абхазии, сообщили энергетики.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 января в Галском районе Абхазии был зафиксирован лесной пожар, к 5 января от огня пострадали девять сел, сгорели три жилых дома. Вечером 7 января новые очаги пожаров были зафиксированы в Гагрском и Очамчырском районах, а к 8 января огонь приблизился к жилым домам в Гагре. Сегодня спасатели сообщили о новых возгораниях в Гагрском и Гудаустком районах.

Значительная часть территории Абхазии осталась без электроснабжения из-за аварии на линии "Псоу 220", сообщил сегодня "Sputnik Абхазия". "В 07.04 (06.04 мск) произошло аварийное отключение ВЛ Псоу 220. Предположительно из-за пожаров в лесном массиве в Гагрском районе", – сообщило РУП "Черноморэнерго" сегодня на свой странице в Facebook.

К 10.00 мск эта запись набрала восемь отметок с реакцией пользователей и 23 комментариев. Часть их авторов раскритиковала экстренные службы. "Нужно было сделать больше чем ничего, для устранения пожаров в этих районах и не было бы этой проблемы со светом", – написала Мадина Киут.

Другие пользователи отметили, что кроме электричества также нет воды. "А по какой причине отсутствует свет в районе Универсама, город Сухум?" – задалась вопросом Вероника Абаза.

"Пишите с 07.04, а у нас в городе нет почти с трех ночи ни воды ни света", – отметила Di Ana.

"Пожары не устраняются, света нет, воды соответственно нет, полный крах", – выразила схожее мнение Ирина Квасия.

"Кавказский узел" также писал, что Абхазия с 11 декабря начала получать переток из России на фоне растущего дефицита электроэнергии в связи с падением уровня воды в Джварском водохранилище Ингурской ГЭС. Временные ограничения в электроснабжении сохранялись только для потребителей, подключенных к подстанции "Сухум-1", для остальных они отменены.

Примечание:

"Пожар произошел в Сочинском нацпарке", "Число погибших после пожара на кубанской нефтебазе достигло трех", "Режим ЧС введен из-за пожаров в Северском районе".

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