ЛЭП. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

16 января 2022, 03:15

Ограничения подачи электроэнергии введены в Гудаутском районе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Авария произошла на высоковольтной линии в Гудаутском районе, в связи с чем в районе введены веерные отключения.

На высоковольтной линии "Мысра" в Абхазии 15 января произошла авария.

По данным РУП "Черноморэнерго", ремонтники, которые выехали устранять повреждение, в ходе работ выявили еще одно, из-за чего закончить ремонт до темноты не удалось. Работы продолжатся сегодня, 16 января, с утра, говорится в сообщении ведомства в соцсети Facebook.

В связи с аварией для потребителей в Гудаутском районе введены ограничения на поставку электроэнергии. Разные подстанции будут работать трижды в сутки примерно по полтора часа. При этом на странице "Черноморэнерго" в Facebook указано только, какие подстанции и фидеры когда будут работать, без указания районов и населенных пунктов, где вводятся веерные отключения.

Данная подача информации вызвала недовольство пользователей. "Ваши объявления всегда вызывают массу вопросов, к сожалению, вашему и нашему, мы - простые граждане, не сотрудники УЭС, не понимаем, к каким зашифрованным фидерам на подстанциях мы относимся", - написала Ирина Самсония.

"К какому <...> фидеру относится центр Гудауты, скажите, пожалуйста", - интересуется Валентина Дзидзария.

"Что за бредовый график", - отметил Лакоя Беслан.

"А про 17 фидер кто-нибудь вспомнит? У нас через каждый час отключаете. К какому графику подстраиваться?" - задается вопросом Крис Ти На.

"Кавказский узел" ранее писал, что в Абхазии регулярно наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии. В июне 2021 года "Черноморэнерго" заявило, что потребление электроэнергии в Абхазии значительно превысило показатели прошлых лет, в связи с чем было решено ввести график отключений в ночное время и рано утром. В декабре 2021 года Абхазия запросила у России переток электроэнергии из-за низкого уровня воды в Джаварском водохранилище Ингурской ГЭС, после чего Россия помогла восполнить дефицит электроэнергии в Абхазии. 5 января график отключений электричества вводился в Сухуме.

Примечание:

"Энергетики отчитались о восстановительных работах на подстанции в Абхазии", "Электроснабжение в Абхазии восстановлено", "Электроснабжение в Абхазии восстановлено после перетока из России".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

16 января 2022, 11:10

16 января 2022, 10:10

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