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23:07, 22 ноября 2024

Власти Абхазии на неделю оплатили переток электроэнергии из России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Коммерческий переток электроэнергии из России оплачен до 29 ноября, на эти цели направлены 285 миллионов рублей. 

Как писал "Кавказский узел", абхазские аналитики предположили, что продажа электроэнергии по коммерческим ценам, о которой заявляла Россия на фоне пробуксовки утверждения инвестсоглашения, не принесет проблем жителям республики, отказ России от доплат бюджетникам более значим для жителей Абхазии.

4 сентября глава МИД Абхазии сообщил, что власти России с 1 сентября приостановили социальные выплаты, адресованные абхазским учителям, врачам и сотрудникам силовых структур. Также внешнеполитическое ведомство сообщило о возможности введения коммерческих цен на переток электроэнергии. Россия приостановила выплаты, поскольку власти Абхазии не исполняют договоренности, в том числе об инвестициях и так называемом законопроекте об апартаментах, заявили депутаты Госдумы России Константин Затулин и Алексей Чепа. Приостановка соцвыплат Абхазии связана с несоблюдением баланса обязательств двух стран, но не стала обострением отношений, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.  В октябре 2024 года министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 15 ноября в Абхазии начались массовые протесты с требованием к парламентариям не ратифицировать соглашение, которые привели к отставке президента Абхазии Аслана Бжании, говорится в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Коммерческий переток электроэнергии оплачен до 29 ноября,  сообщил сегодня исполняющий обязанности  первого вице-премьера, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба.

Он доложил исполняющему обязанности  президента Бадре Гунба, что были изысканы средства для оплаты очередной части коммерческого перетока электроэнергии.   "Мы проплатили коммерческий переток до следующей пятницы. Мы консолидируем все имеющиеся возможности - как бюджетные, так и внебюджетные - и делаем все необходимое для того, чтобы не оставить наше население без электроэнергии", - привело слова Нанбы "Апсныпресс".

20 ноября агентство сообщало, что на совещании приступившего к исполнениям обязанностей президента Бадры Гунбы с министрами озвучивались данные, что переток электроэнергии оплачен до 22 ноября. "Из-за критического уровня воды в Джварском водохранилище и, как следствие, сокращения объёмов выработки электроэнергии комплексом ИнгурГЭС, дефицит покрывается за счёт коммерческого перетока из России", - говорится в сообщении. 

Материалы о текущей ситуации в Абхазии и политических кризисах в прошлые годы собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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