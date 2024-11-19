RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:58, 19 ноября 2024

Повышение цен на переток электроэнергии не затронет жителей Абхазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Продажа электроэнергии по коммерческим ценам, о которой заявляла Россия на фоне пробуксовки утверждения инвестсоглашения,  не принесет проблем жителям республики, отказ России от доплат бюджетникам более значим для жителей Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", участники протестов против ратификации соглашения с Россией об инвестпроектах 15 ноября сломали решетки на окнах и вошли в здание парламента Абхазии. Наряду с отзывом соглашения протестующие требовали отставки президента. Администрация президента Абхазии сообщила, что готовит отзыв законопроекта о ратификации инвестсоглашения с Россией из парламента.   Сегодня после переговоров властей и оппозиции парламент Абхазии утвердил отставку Бжании.

4 сентября глава МИД Абхазии сообщил, что власти России с 1 сентября приостановили социальные выплаты, адресованные абхазским учителям, врачам и сотрудникам силовых структур. Также внешнеполитическое ведомство сообщило о возможности введения коммерческих цен на переток электроэнергии. Россия приостановила выплаты, поскольку власти Абхазии не исполняют договоренности, в том числе об инвестициях и так называемом законопроекте об апартаментах, заявили депутаты Госдумы России Константин Затулин и Алексей Чепа. Приостановка соцвыплат Абхазии связана с несоблюдением баланса обязательств двух стран, но не стала обострением отношений, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.  В октябре 2024 года Абхазия подписала соглашение об инвестиционных проектах с Россией. Само соглашение и процесс его подписания вызвали массовые протесты с требованием отставки Аслана Бжания. 19 ноября 2024 года президент Абхазии ушел в отставку, говорится в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Политолог Дмитрий Дасания и абхазский аналитик прокомментировали "Кавказскому узлу"  последствия отказа от инвестсоглашения с Россией для жителей республики.Выплаты абхазским бюджетникам, ранее финансировавшиеся Россией, осенью 2024 года все же сократились, указал Давид Дасания. По его словам, это коснулось сотрудников МВД, учителей и врачей.

Говоря о возможном переходе России на продажу электроэнергии по коммерческим ценам, Дасания подчеркнул, что Абхазия уже сейчас покупает часть электроэнергии, входящей в определенную по соглашению с Россией квоту, по коммерческим ценам. В случае, если так будет продаваться большая часть электричества, у страны найдутся средства для его покупки.

При этом, политолог отметил, что  давление на абхазов и попытка навязать им чувство вины перед Россией может привести к тому, что
Абхазия отвернется от России. "В конце концов, если  мы повернемся к Грузии, то тоже ничего не потерям – республиканский статус у нас
останется", - подчеркнул он.

Аналитик, много лет занимающийся изучением Абхазии, говоривший с "Кавказским узлом» на условиях анонимности, отметил, что, по его данным выплата надбавок продолжает сохраняться. "Один из моих знакомых недавно получал зарплату – все было в полном объеме», - заявил он.

Коснувшись вопроса о возможности перехода России на коммерческую продажу электроэнергии Абхазии, эксперт подчеркнул, что если это будет проведено, то могут пострадать предприятия и госучреждения. "Что касается  населения, то у него тариф и так дотируется из бюджета.
Другой вопрос. что электричества могут купить меньше и тогда вместо «нормальных» отключений (когда свет пропадает на четыре часа) могут
быть отключения на 6-8 часов, парализующие работу государственных ведомств", - заявил он.

Говоря о возможности разворота Абхазии в сторону Грузии аналитик счел это невозможным. «Абхазия абсолютно и категорически не готова к
возврату в Грузию. В стране постоянный культ войны 1192-1993 годов, на каждом массовом мероприятии возложение венков погибшим, у многих – память о погибших или раненных родственниках. Кроме того, интеграция с Грузией – это возвращение беженцев и, самое главное, вопрос реституции имущества, что будет крайне болезненно для многих фигур (особенно с учетом того, что в Абхазии из-за отсутствия кадастра, никто толком не знает, что кому принадлежит). Да и сами грузины не горят желанием присоединять нынешнюю Абхазию и решать ее проблемы – у самой Грузии жизнь и так не очень.Поэтому это может быть только в том случае, если у двух стран образуется многолетнее стратегическое партнерство. И тогда Россия сможет подтолкнуть Абхазию хот бы формально войти во что-то типа конфедерации с Грузией.
Конечно, может попробовать свои силы Турция. Но я боюсь, что в этом случае мы увидит еще одну СВО. Поэтому это вряд ли все это будет – страна очень плотно связана с Россией. И это, конечно, не мешает неофициально договариваться о различных видах бизнеса через границу с Грузией – вроде прогона машин из Грузии в Россию через Абхазию», - заключил он.

7 октября в парламенте Абхазии на обсуждении соглашения с Россией об инвестициях многие депутаты высказались против одобрения документа. После этого он был направлен на согласование в профильные ведомства. 11 октября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в том, что власти учтут доводы оппозиции. 30 октября неожиданно для общественности министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестициях.

Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией". Материалы о ситуации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
15:00, 19 ноября 2024
Бадра Гунба назначен исполняющим обязанности президента Абхазии
14:13, 19 ноября 2024
Мобилизованный из Адыгеи осужден за дезертирство
13:50, 19 ноября 2024
Митинги против экстрадиции уроженца Чечни прошли в Бельгии и Австрии
12:20, 19 ноября 2024
Житель Кабардино-Балкарии осужден за оставление воинской части
10:34, 19 ноября 2024
Минобороны уточнило число сбитых над Ростовской областью дронов
07:17, 19 ноября 2024
Силовики в Тбилиси приступили к разгону акции протеста
Все события дня
Новости
Аслан Бжания. Фото: https://www.sukhumcity.ru/
19 ноября 2024, 13:25
Депутаты парламента Абхазии рассматривают вопрос об отставке Бжании
Сухумская крепость. Фото: Hons084/Wikimedia Commons https://ru.wikipedia.org
18 ноября 2024, 17:03
Протесты в Сухуме привели к отмене туров из России
Протесты в Сухуме. 15 ноября 2024 г. Скриншот видео https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1983952830.html?in=t
18 ноября 2024, 16:16
Перераспределение власти стало целью протестов в Абхазии
Силовики и протестующие у парламента Абхазии. Скриншот фото из Telegram-канала "Патриоты Абхазии" от 15.11.24, https://t.me/patriotabh/33
16 ноября 2024, 01:35
Политологи усомнились в шансах Бжании сохранить власть
15 ноября 2024, 22:06
Увеличилось число пострадавших в ходе протестов в Абхазии
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
13:34, 18 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
15
Кремль о ситуации в Абхазии. Блицкриг и северный ветер
Фото
08:56, 12 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
35
Очередная буря в маленьком абхазском стакане. Причины и следствия
Фото
11:19, 8 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
19
Позор в Женеве, который Грузия и РФ не прекращают. Каждая - по своим причинам?
Все блоги
Справочник
Протестующие у здания парламента Абхазии. Скриншот фото из Telegram-канала "Аиашара" https://t.me/aiashara/7609 Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Скульптура Уастырджи в Алагирском ущелье. Фото opalania.ru Общественной палаты РСО-Алания Осетинский праздник Джеоргуба

Блогеры
Фото
13:34, 18 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
15
Кремль о ситуации в Абхазии. Блицкриг и северный ветер
Фото
13:50, 16 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
41
РФ открыто вмешается в события в Абхазии? Только если посчитает нужным!
Фото
15:28, 15 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Протесты в Абхазии могут принести бонус Грузии? Имхо, нет! Кремль молча наблюдает
Фото
08:56, 12 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
35
Очередная буря в маленьком абхазском стакане. Причины и следствия
Фото
11:19, 8 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
19
Позор в Женеве, который Грузия и РФ не прекращают. Каждая - по своим причинам?
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
19 ноября 2024, 12:31
Пашинян попытался поднять свой рейтинг с помощью отставок министров

Участники акции протеста в Сухуме. 18 ноября 2024 г. Скриншот видео https://t.me/respublicaabh
19 ноября 2024, 12:08
Протестующие покинули правительственные здания в Сухуме

Сухумская крепость. Фото: Hons084/Wikimedia Commons https://ru.wikipedia.org
18 ноября 2024, 17:03
Протесты в Сухуме привели к отмене туров из России

Встреча депутатов с президентом Абхазии Асланом Бжанией. 18 ноября 2024 года. Фото: Телеграм-канал https://t.me/respublicaabh
18 ноября 2024, 15:29
Бжания согласился на переговоры с оппозицией

Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Показать больше