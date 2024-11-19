Повышение цен на переток электроэнергии не затронет жителей Абхазии

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Продажа электроэнергии по коммерческим ценам, о которой заявляла Россия на фоне пробуксовки утверждения инвестсоглашения, не принесет проблем жителям республики, отказ России от доплат бюджетникам более значим для жителей Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", участники протестов против ратификации соглашения с Россией об инвестпроектах 15 ноября сломали решетки на окнах и вошли в здание парламента Абхазии. Наряду с отзывом соглашения протестующие требовали отставки президента. Администрация президента Абхазии сообщила, что готовит отзыв законопроекта о ратификации инвестсоглашения с Россией из парламента. Сегодня после переговоров властей и оппозиции парламент Абхазии утвердил отставку Бжании.

4 сентября глава МИД Абхазии сообщил, что власти России с 1 сентября приостановили социальные выплаты, адресованные абхазским учителям, врачам и сотрудникам силовых структур. Также внешнеполитическое ведомство сообщило о возможности введения коммерческих цен на переток электроэнергии. Россия приостановила выплаты, поскольку власти Абхазии не исполняют договоренности, в том числе об инвестициях и так называемом законопроекте об апартаментах, заявили депутаты Госдумы России Константин Затулин и Алексей Чепа. Приостановка соцвыплат Абхазии связана с несоблюдением баланса обязательств двух стран, но не стала обострением отношений, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. В октябре 2024 года Абхазия подписала соглашение об инвестиционных проектах с Россией. Само соглашение и процесс его подписания вызвали массовые протесты с требованием отставки Аслана Бжания. 19 ноября 2024 года президент Абхазии ушел в отставку, говорится в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Политолог Дмитрий Дасания и абхазский аналитик прокомментировали "Кавказскому узлу" последствия отказа от инвестсоглашения с Россией для жителей республики.Выплаты абхазским бюджетникам, ранее финансировавшиеся Россией, осенью 2024 года все же сократились, указал Давид Дасания. По его словам, это коснулось сотрудников МВД, учителей и врачей.



Говоря о возможном переходе России на продажу электроэнергии по коммерческим ценам, Дасания подчеркнул, что Абхазия уже сейчас покупает часть электроэнергии, входящей в определенную по соглашению с Россией квоту, по коммерческим ценам. В случае, если так будет продаваться большая часть электричества, у страны найдутся средства для его покупки.



При этом, политолог отметил, что давление на абхазов и попытка навязать им чувство вины перед Россией может привести к тому, что

Абхазия отвернется от России. "В конце концов, если мы повернемся к Грузии, то тоже ничего не потерям – республиканский статус у нас

останется", - подчеркнул он.



Аналитик, много лет занимающийся изучением Абхазии, говоривший с "Кавказским узлом» на условиях анонимности, отметил, что, по его данным выплата надбавок продолжает сохраняться. "Один из моих знакомых недавно получал зарплату – все было в полном объеме», - заявил он.



Коснувшись вопроса о возможности перехода России на коммерческую продажу электроэнергии Абхазии, эксперт подчеркнул, что если это будет проведено, то могут пострадать предприятия и госучреждения. "Что касается населения, то у него тариф и так дотируется из бюджета.

Другой вопрос. что электричества могут купить меньше и тогда вместо «нормальных» отключений (когда свет пропадает на четыре часа) могут

быть отключения на 6-8 часов, парализующие работу государственных ведомств", - заявил он.



Говоря о возможности разворота Абхазии в сторону Грузии аналитик счел это невозможным. «Абхазия абсолютно и категорически не готова к

возврату в Грузию. В стране постоянный культ войны 1192-1993 годов, на каждом массовом мероприятии возложение венков погибшим, у многих – память о погибших или раненных родственниках. Кроме того, интеграция с Грузией – это возвращение беженцев и, самое главное, вопрос реституции имущества, что будет крайне болезненно для многих фигур (особенно с учетом того, что в Абхазии из-за отсутствия кадастра, никто толком не знает, что кому принадлежит). Да и сами грузины не горят желанием присоединять нынешнюю Абхазию и решать ее проблемы – у самой Грузии жизнь и так не очень.Поэтому это может быть только в том случае, если у двух стран образуется многолетнее стратегическое партнерство. И тогда Россия сможет подтолкнуть Абхазию хот бы формально войти во что-то типа конфедерации с Грузией.

Конечно, может попробовать свои силы Турция. Но я боюсь, что в этом случае мы увидит еще одну СВО. Поэтому это вряд ли все это будет – страна очень плотно связана с Россией. И это, конечно, не мешает неофициально договариваться о различных видах бизнеса через границу с Грузией – вроде прогона машин из Грузии в Россию через Абхазию», - заключил он.

7 октября в парламенте Абхазии на обсуждении соглашения с Россией об инвестициях многие депутаты высказались против одобрения документа. После этого он был направлен на согласование в профильные ведомства. 11 октября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в том, что власти учтут доводы оппозиции. 30 октября неожиданно для общественности министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестициях.

Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией". Материалы о ситуации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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