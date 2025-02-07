Отменены ограничения на подачу света в Абхазии

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Ограничения на подачу электричества в дома жителей Абхазии сняты на фоне договоренности властей о пересмотре инвестсоглашения с Россией.

Как писал "Кавказский узел", бесперебойная подача света в Абхазии продолжалась лишь трое суток – с 30 декабря 2024 года по 1 января. 2 января компания "Черноморэнерго" вернула график отключений электричества на четыре часа в сутки. С 9 января длительность отключений была увеличена еще на два часа - до шести часов в сутки.

21 декабря 2024 года и. о. президента Абхазии Бадра Гунба обратился к властям России с просьбой о гуманитарных поставках электроэнергии. 23 декабря Россия начала гуманитарные поставки электричества. Возобновление подачи электричества за счет поставок из России обрадовало жителей Абхазии, но вызвало вопросы о том, что Москва потребует взамен.

Ограничения на подачу электроэнергии отменены, сообщила пресс-служба "Черноморэнерго". "С 00:00 мск все ограничения на поставку электроэнергии в стране сняты. Энергосистема республики функционирует в штатом режиме", - цитирует сегодня сообщение компании ТАСС.

Вице-премьер России Александр Новак и кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба пришли к единому мнению о необходимости пересмотра инвестиционного соглашения между странами, так как сейчас оно не может быть выполнено в прежнем виде, сообщило 6 февраля РИА Новости.

"Мы вернемся к его рассмотрению и обеспечим, безусловно, баланс взаимных интересов, в том числе населения и бизнеса Абхазии. Это будет документ, который будет учитывать интересы всех сторон", - привело агентство слова Новака, сказанные после переговоров с Гунбой.

В 2024 году власти России приостановили выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 11 ноября в Абхазии из-за этого начались акции протеста, в результате президент Аслан Бжания ушел в отставку. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

В свою очередь Гунба выразил желание, чтобы баланс интересов в этом вопросе сохранился. "Это интересы инвесторов и интересы граждан нашей страны, нашего государства, и бизнес-сообщества. Мы привержены привлечению инвестиций из России", - сказал он, добавив, что за последние несколько лет Россия инвестировала в экономику Абхазии более 25 миллиардов рублей.

По итогам встречи стороны договорились скорректировать меры и механизмы государственной поддержки со стороны России. Они будут учтены при подготовке государственной программы социально-экономического развития Абхазии на 2026-2030 годы, пишет агентство.

Напомним, досрочные выборы президента Абхазии намечены на 15 февраля. В предвыборной гонке участвуют пять кандидатов, в том числе вице-президент Бадра Гунба, который после отставки Бжании был назначен и.о. главы республики, а на время предвыборной кампании его замещает Валерий Бганба.

Переговоры Бадры Гунбы с российскими министрами используются для предвыборного пиара, хотя во время предвыборной кампании он не имеет права представлять народ Абхазии, заявил 6 февраля штаб другого кандидата, Адгура Ардзинбы, и призвал ЦИК отреагировать на недобросовестную конкуренцию.

Почему в Абхазии пройдут досрочные выборы президента, кто претендует на пост и как пройдет голосование, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы о подготовке к выборам собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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