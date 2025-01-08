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14:24, 8 января 2025

Анонсировано ужесточение ограничений на подачу света в Абхазии

Линия электропередач. Фото: krd.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С 9 января срок отключений подачи электричества в дома жителей Абхазии будет увеличен с четырех до шести часов в сутки.

Как писал "Кавказский узел", бесперебойная подача света в Абхазии продолжалась лишь трое суток – с 30 декабря 2024 года по 1 января. 2 января компания "Черноморэнерго" вернула график отключений электричества на четыре часа в сутки. С 23 декабря компания подавала электричество по 20 часов в сутки, отключая электроэнергию на два часа в день и на два часа ночью.

21 декабря 2024 года и. о. президента Абхазии Бадра Гунба обратился к властям России с просьбой о гуманитарных поставках электроэнергии. 23 декабря Россия начала гуманитарные поставки электричества. Возобновление подачи электричества за счет поставок из России обрадовало жителей Абхазии, но вызвало вопросы о том, что Москва потребует взамен.

Компания "Черноморэнерго" сегодня опубликовала график, согласно которому с 9 января подача электричества будет прекращаться на шесть часов – три раза по два часа.

"В связи с необходимостью экономии социального перетока электроэнергии из Российской Федерации, с 9 января 2025 года вводятся новые ограничения на поставку электроэнергии. Эти меры направлены на оптимизацию использования энергоресурсов и обеспечение стабильной работы энергосистемы", - поясняется в публикации в телеграм-канале "Черноморэнерго".

Напомним, в 2024 году власти России приостановили выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 11 ноября в Абхазии из-за этого начались акции протеста, в результате президент Аслан Бжания ушел в отставку. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

В домах и квартирах холодно, многие из тех, у кого есть печи, не могут купить дрова из-за приостановки социальных выплат, пожаловались жители Абхазии. 9 декабря местные жители сообщили в соцсети, что из-за экономии электричества властями у них возникли проблемы с отоплением домов. Власти Абхазии рекомендовали закрыть школы и детсады из-за дефицита электроэнергии.

По мнению аналитиков, к энергетическому кризису также привел майнинг криптовалюты, который стал проблемой в Абхазии из-за его массовости и коррупции. Руководство "Черноморэнерго" еще в 2020 году заявляло, что проблемы в энергетике Абхазии связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, однако данные компании не позволяют однозначно судить об этом, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

В феврале 2023 года компания "Черноморэнерго"также  вводила график отключений электричества. Ограничения тогда были объяснены тем, что переток из России не покрывает расходы электроэнергии. В ноябре 2022 года Абхазия в третий раз за два года получила переток электроэнергии из России, чтобы восполнить дефицит электроэнергии. Однако перебои с подачей света не прекращались и после того, как Абхазия получала переток электроэнергии. В конце декабря 2020 года из-за нестабильной подачи электроэнергии руководство Центральной районной больницы Сухума приняло решение отключить компьютерный томограф.

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Автор: "Кавказский узел"

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