Поставки электричества из России вызвали вопросы у жителей Абхазии

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Возобновление электричества за счет поставок из России обрадовало жителей Абхазии, но вызвало вопросы о том, что Москва потребует взамен, и беспокойство об эффективности борьбы с майнингом.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Россия начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию, сообщил и. о. министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба.

21 декабря и. о. президента Абхазии Бадра Гунба обратился к властям России с просьбой о гуманитарных поставках электроэнергии. Компания "Черноморэнерго" заявила, что с 23 декабря в Абхазии вводится новый график подачи электроэнергии: прекращать ее подачу будут лишь на четыре часа - на два часа днем и два часа ночью.

Пользователи Telegram, позиционирующие себя как жителей Абхазии, поделились радостью от возобновления подачи электричества в комментариях к публикации канала "D News Абхазия".

Мы радуемся тому, что для всего мира обычное явление

"Спасибо господи, можно хоть елочку включить", - написала, в частности, Татьяна С. "Ура, какое счастье, мы радуемся тому, что для всего мира обычное явление", - поделилась Екатерина.

"Слава богу! И спасибо всем, кто помог в этом вопросе. Но борьбу с майнингом нужно продолжать", - написал Фа Ка.

По мнению аналитиков, к энергетическому кризису также привел майнинг криптовалюты, который стал проблемой в Абхазии из-за его массовости и коррупции. Руководство "Черноморэнерго" еще в 2020 году заявляло, что проблемы в энергетике Абхазии связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, однако данные компании не позволяют однозначно судить об этом, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

"Попытка измучить народ отсутствием света, успешно провалена!) Вместо того, чтобы решить вопрос с майнингом, легче запросить переток) Теперь вопрос, что взамен?" – написала Narsou Kudzhba.

Что попросят взамен - вот в чём вопрос

Аналогичным вопросом задались и другие пользователи. "Что попросят взамен - вот в чём вопрос", - написал Lk. "С чего такой аттракцион невиданной щедрости?" – удивилась решению властей России Ирина. "Эта щедрость аукнется", - предположил в ответ Lk.

Пользователь с ником, состоящим из знака дефиса, сообщил сегодня о перебоях в энергоснабжении. "Почему свет выключают каждые полчаса? До графика не дошли еще, а света уже нет", - написал он.

На актуальность проблемы майнинга указали и авторы комментариев к публикации телеграм-канала "Аиашара" о том, что подача электричества возобновлена.

"Почему не ведется борьба с майнингом", - написал, в частности, пользователь с ником Абхаз. "Потому что свет есть и никому не до этого, и опять на те же грабли наступаем", - ответил ему другой пользователь. "Лафа майнерам. Тихо стригут бабло в ущерб государству", - посетовала Лариса Цвиж.

Напомним, с 9 декабря электричество в Абхазии подавали без ограничений в ночное время (с 21.00 до 07.00), а в остальное время - два раза по два часа и 20 минут. 11 декабря работа ИнгурГЭС была приостановлена из-за критически низкого уровня воды, и подача электричества в дневное время была сокращена до двух часов и 48 минут. По словам местных жителей, график подачи в целом соблюдается, но есть проблемы с отоплением, связью и интернетом.

Ранее власти России приостановили выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 11 ноября в Абхазии из-за этого начались акции протеста, в результате президент Аслан Бжания ушел в отставку. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

3 декабря парламент Абхазии отказался ратифицировать соглашение об инвестициях. К кризису привела недальновидность властей, не обеспечивших стабильность экономики и модернизацию инфраструктуры, указали аналитики.

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