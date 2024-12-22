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04:43, 22 декабря 2024

Власти Абхазии попросили Россию о поставках электроэнергии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к Российской Федерации с просьбой о гуманитарных поставках электроэнергии.

Как писал "Кавказский узел", с 7 декабря электричество в Абхазии отключалось по графику на шесть часов ежесуточно: три раза по два часа. С 9 декабря свет включали без ограничений в ночное время (с 21.00 до 07.00), а в остальное время - лишь на два часа 20 минут два раза в сутки. 11 декабря работа ИнгурГЭС была приостановлена из-за критически низкого уровня воды, и подача электричества в дневное время была сокращена до двух часов и 48 минут. По словам местных жителей, график подачи в целом соблюдается, но есть проблемы с отоплением, связью и интернетом.

В домах и квартирах холодно, многие из тех, у кого есть печи, не могут купить дрова из-за приостановки социальных выплат, пожаловались жители Абхазии. 9 декабря местные жители сообщили в соцсети, что из-за экономии электричества властями у них возникли проблемы с отоплением домов. Власти Абхазии рекомендовали закрыть школы и детсады из-за дефицита электроэнергии.

Обращаясь к гражданам, Гунба напомнил о ноябрьском политическом кризисе, пишет 21 декабря "Апсадгьыл-Инфо".

"Ситуация привела к тяжелым последствиям. Бюджет государства испытывает непомерную нагрузку. Приостановлены важнейшие программы российской помощи Абхазии. Возникла проблема задержки заработной платы и социальных выплат. Считаю вполне уместным указать, что доведение отношений с союзником до такого состояния недопустимо", - приводит его слова издание.

11 ноября в Абхазии начались акции протеста против инвестиционного соглашения с Россией. В результате протестов Аслан Бжания ушел в отставку с поста президента, 22 ноября стало известно, что он покинул Абхазию. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

По его словам, "коллапс энергетической системы" нарушил нормальное функционирование объектов жизнеобеспечения и экономики в целом. "Сложившаяся ситуация еще более накаляет внутренние противоречия. Именно это послужило детонатором трагедии, случившейся на днях в парламенте страны. В результате погиб депутат Народного собрания, достойный сын Отечества Вахтанг Голандзия", - заявил Гунба.

Он отметил, что Абхазия "в краткосрочной перспективе" не в состоянии своими силами справиться с проблемой. Поэтому он обратился к Российской Федерации "с просьбой решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии". "Надеюсь, это обращение будет поддержано как можно скорее", - говорится в обращении.

Гунба напомнил, что принял решение участвовать в президентских выборах, назначенных на 15 февраля 2025 года. "Необходимо преодолеть разобщенность, работать исключительно в интересах народа. И, что принципиально важно, не наносить вреда отношениям с союзниками Абхазии. Их у нас не много. А главный - Российская Федерация", - добавил он.

И.о.президента напомнил, что Россия на протяжении десятилетий оказывает помощь и поддержку Абхазии, действует более 200 межправительственных и межгосударственных соглашений.

На обращение отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который заявил, что ответ на просьбу будет дан. "Абхазия - родная нам страна. Мы признаем их как государство. Это наши соседи. Мы желаем им стабильности и процветания и счастья. Естественно, вместе с нами", - приводит слова Пескова РИА "Новости".

Проблемы в энергетике Абхазии также связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, сообщило в 2020 году руководство "Черноморэнерго". При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что к энергокризису привел майнинг, который стал проблемой в Абхазии из-за его массовости и коррупции. По их словам, борьба с майнинг-фермами в Абхазии лишь имитируется.

Майнинг криптовалюты стал в Абхазии бизнесом влиятельных людей, связанных с высокопоставленными чиновниками. Местные жители в знак протеста отказываются платить за электричество, и это усугубляет энергокризис.

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Автор: "Кавказский узел"

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