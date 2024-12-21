Абхазские аналитики рассказали о жизни в условиях энергокризиса

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

График подачи электроэнергии в дома Абхазии в целом соблюдается, но из-за энергокризиса есть большие проблемы с отоплением, связью и интернетом, борьба с майнингом, из-за которого возникли проблемы, ведется для галочки, владельцев крупных ферм никто не трогает.

Как писал "Кавказский узел", с 7 декабря электричество в Абхазии отключалось по графику на шесть часов ежесуточно: три раза по два часа. С 9 декабря свет включали без ограничений в ночное время (с 21.00 до 07.00), а в остальное время - лишь на два часа 20 минут два раза в сутки. 11 декабря работа ИнгурГЭС была приостановлена из-за критически низкого уровня воды, и подача электричества в дневное время была сокращена до двух часов и 48 минут. На фоне энергокризиса в Абхазии оператор сотовой связи предупредил об отключениях, хлебопеки подняли цены, участились случаи кражи генераторов.

В домах и квартирах холодно, многие из тех, у кого есть печи, не могут купить дрова из-за приостановки социальных выплат, пожаловались жители Абхазии. 9 декабря местные жители сообщили в соцсети, что из-за экономии электричества властями у них возникли проблемы с отоплением домов. Власти Абхазии рекомендовали закрыть школы и детсады из-за дефицита электроэнергии.

О ситуации с подачей электроэнергии потребителям в Абхазии рассказали 20 декабря корреспонденту "Кавказского узла" аналитики, много лет изучающий Абхазию, на условиях анонимности; юрист НПО "Центр гуманитарных программ" Саид Гезердава, политолог Давид Дасания, политолог Нателла Акаба, первый заместитель главы администрации Галского района Дмитрий Адлейба.

Дмитрий Адлейба заявил, что "Черноморэнерго" подает электричество по графику. Во время выключений жители района сталкиваются в рядом неудобств. «Госслужащие сидят в холодных кабинетах. Связь и интернет работают плохо. Дети в школах пытаются как-то согреться», - подчеркнул он.

По словам анонимного аналитика, "Черноморэнерго" пытается соблюдать график, но ситуацию осложняют начинающиеся аварии. Саид Гезердава рассказал, что дневной график в его районе соблюдается точно. «А вот вечерний нет: электричество подается с задержками иногда до получаса, после включения свет могут на какое-то время выключить и включить снова, причем, несколько раз», - отметил он. Давид Дасания отметил, что график в целом соблюдается, но свет могут дать с опозданием (иногда на 20 минут). Задержки отметила и Нателла Акаба, они, по ее словам, достигают в ряде случаев 20-25 минут.

Большие сложности у людей с обогревом квартир, так их невозможно зачастую отапливать какими-то другими способами, кроме электричества

Самая большая проблема - это отопление жилплощади, рассказал Гезердава, подтвердив слова о том, что центральное отопление отсутствует. «Большие сложности у людей с обогревом квартир, так их невозможно зачастую отапливать какими-то другими способами, кроме электричества. У меня в квартире серьезная проблема с обогревом. Получается, что я могу отапливать квартиру только в вечернее время с помощью электрических обогревательных приборов», - сообщил он.

Адлейба отметил. что особые проблемы возникают у жильцов многоквартирных домов, где, в, отличие от индивидуальных домов, не предусмотрены печки. «Зато если есть печи, то с дровами особых проблем нет – наш район лесистый, есть где заготовить», - подчеркнул он.

Дасания также отметил, что больше всего страдают люди, живущие в многоквартирных домах. «Причем если у абхазов обычно есть свои дома в сельской местности, то у представителей национальных меньшинств обычно этого нет», - подчеркнул он. При этом, по его словам, жители Абхазии пытаются настроиться на позитив. «Люди стали больше собираться вместе, поддерживать друг друга», - рассказал он.

Акаба выделила среди основных проблем отсутствие света, тепла и плохую работу интернета и телефонной связи. «Холодно, темно, интернета почти нет», - заметила она.

Эксперты также отметили, что кражи генераторов в Абхазии – редкое явление. «Было несколько случаев кражи генераторов на прошлой неделе, но больше таких сообщений не было», - сообщил Гезердава.

Дасания и анонимный аналитик также подчеркнули, что не слышали о массовых случаях краж.

Помимо электричества в Абхазии, по словам экспертов, используют и другие виды топлива. По словам Гезердавы, сейчас люди рассматривают покупку обогревательных приборов на газе. «Насколько мне известно, газ есть, правда, на газозаправочной станции в Сухуме большие очереди, но проблема решаемая, не критическая. В домовладениях люди используют и дрова, и уголь», - отметил он.

Дасания подчеркнул, что дровами жители Абхазии обеспечены.

Котельные, которые работали на угле, сейчас не работают, и системы центрального отопления нет – все надо делать заново

Анонимный аналитик отметил, что угля в Абхазии используется очень мало. «Добыча идет, но незначительная. Шахты в Ткуарчале затоплены, нужны значительные инвестиции, чтобы привести их в порядок. Поэтому котельные, которые работали на угле, сейчас не работают, и системы центрального отопления нет – все надо делать заново», - заявил он.

Эксперты также единодушно отметили, что декларируемая властями борьба с майнингом ведется малоактивно, больше для проформы.

Нынешние власти, во многом создавшие проблемы с майнингом, не ведут с ней борьбу, отметил глава ветеранского движения «Аруаа» Темур Гулия отметил. «Сейчас борьба с майнингом не заметна, министерства и ведомства, существующие уже много лет, не ведут с ним борьбу, хотя это достаточно просто, поскольку места где находятся эти фермы, которые должны быть закрыты, широко известны», - заявил он.

Аналитик отметил показушность борьбы с майнингом. «Если кого и задерживают, то это обычно или студенты какие-нибудь, или армянский дедушка с 15-20 машинками», - заявил он. По мнению аналитика, справиться с майнингом вполне можно – для это власти должны проявить волю и, собрав у себя крупных «фермеров», просто в приказном порядке заявить им, что их бизнес закрывается. «Эти фермы, где работают сотни машинок, хорошо известны, в том числе и сотрудникам «Черноморэнерго», поскольку ходят устойчивые слухи, что именно они за малую денежку помогают их налаживать и обслуживать – других профессионалов в республике нет. Сколько поглощают эти фермы, можно понять по истории о том, что после отключения интернета, когда часть ферм, использующих кабельный, а не спутниковый интернет, не смогли работать, энергопотребление упало на миллион киловатт», - заметил он.

Аналитик также подчеркнул, что ему приходилось слышать о ситуациях, когда не платили целые деревни. «Их логику можно понять – вот тут рядом со мной майнер потребляет гораздо больше меня и не платит. А почему я должен платить? В итоге собираемость платежей довольно низкая – 42%, хотя цена киловатта низкая – 40 копеек для физических лиц и 80 копеек для юридических», - подчеркнул он.

Владельцы крупных ферм - это политики, чиновники и т.д. А задерживают людей с 10-15 машинками

Анонимный эксперт подчеркнул, что в случае начала активной борьбы с майнингом власти «в первую очередь выйдут на самих себя». «Владельцы крупных ферм - это политики, чиновники и т.д. А задерживают людей с 10-15 машинками. Вообще, майнинг очень распространен в Абхазии, поскольку это очень выгодно, цена за электроэнергию низкая. Но и ту не платят. При наличии 10-15 машинок – это неплохая прибавка к зарплате, а большие фермы – большие состояния. Сейчас сложилась целая «майнинговая культура» - машинки продают, перепродают (средняя цена примерно 40 тысяч рублей), закладывают при долгах", - рассказал он.

С. Гезердава подчеркнул, что, хотя регулярно поступает информация о закрытии майнинг-ферм и конфискации аппаратов, в основном речь идет о малом и среднем количестве изъятых аппаратов. «Но ситуацию это кардинально не меняет, пока нет сообщений о том, что аномальная нагрузка на сети прекратилась. Известно, что существуют большие фермы, и известно их местонахождение, но силовики такие объекты не посещают, потому что это либо фермы людей, находящихся во власти, либо таких, которые готовы дать отпор даже силовикам. Речь ведь идет об астрономических доходах, особенно с учетом нынешнего курса биткоина», - заявил он.

Юрист также отметил, что люди чрезвычайно раздражены подобной ситуацией и чувствуют себя обманутыми, несмотря на вроде бы демонстрируется активность по закрытию ферм. «Отказ платить за потребление электроэнергии, поскольку за нее не платят майнеры - это протест прежде всего. С точки зрения закона, безусловно, это нарушение. Но я не слышал, чтобы майнеров заставили платить по счетам за потребленное ими электричество. Штраф, который они выплачивают, высчитывается, исходя из количества потребляемых аппаратами, то есть за мощность. Это 40-50 МРОТ на каждый киловатт мощности подключенного к электрическим сетям оборудования. С них не спрашивают за то количество электроэнергии, которое они потребили за все время работы их ферм. Люди чувствуют несправедливость и реагируют отказом платить», - сообщил он.

Напомним, 5 декабря гендиректор "Черноморэнерго" заявил, что в случае остановки перетока электроэнергии из России приток энергии составит 3 миллиона киловатт-часов – треть "от нашего потребления сегодняшнего". "Значит, если мы только на ИнгурГЭСе останемся, то семь, максимум восемь часов в сутки будем иметь свет. Все остальное время будет обесточено", – сказал он.

Проблемы в энергетике Абхазии также связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, сообщило в 2020 году руководство "Черноморэнерго". При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что к энергокризису привел майнинг, который стал проблемой в Абхазии из-за его массовости и коррупции. По их словам, борьба с майнинг-фермами в Абхазии лишь имитируется.

Майнинг криптовалюты стал в Абхазии бизнесом влиятельных людей, связанных с высокопоставленными чиновниками. Местные жители в знак протеста отказываются платить за электричество, и это усугубляет энергокризис.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.