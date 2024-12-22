Смягчение ограничений на подачу электричества анонсировано в Абхазии

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С 23 декабря планируется лишь на четыре часа приостанавливать подачу электричества в дома жителей Абхазии. О смягчении ограничений объявлено на фоне решения о гуманитарных поставках электроэнергии из России.

Как писал "Кавказский узел", 21 декабря и. о. президента Абхазии Бадра Гунба обратился к властям России с просьбой о гуманитарных поставках электроэнергии.

С 7 декабря электричество в Абхазии отключалось на шесть часов ежесуточно: три раза по два часа. С 9 декабря свет включали без ограничений в ночное время (с 21.00 до 07.00), а в остальное время - два раза по два часа и 20 минут. 11 декабря работа ИнгурГЭС была приостановлена из-за критически низкого уровня воды, и подача электричества в дневное время была сокращена до двух часов и 48 минут. По словам местных жителей, график подачи в целом соблюдается, но есть проблемы с отоплением, связью и интернетом.

С 7 часов 23 декабря в Абхазии вводится новый график подачи электроэнергии, объявила сегодня в своем телеграм-канале абхазская компания "Черноморэнерго".

Согласно опубликованному графику, электричество будет подаваться в дома жителей по 20 часов в сутки. "Отключения будут составлять четыре часа в сутки: два часа днем и два часа ночью", - говорится в публикации.

23 декабря начнутся гуманитарные поставки электричества из России в Абхазию, сообщил РИА Новости министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба.

"Всего это будет 327 миллионов киловатт-часов, заявку на которые мы направляли в министерство энергетики РФ в октябре", - приводит сегодня слова Нанбы агентство.

Напомним, ранее власти России приостановили выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 11 ноября в Абхазии из-за этого начались акции протеста, в результате президент Аслан Бжания ушел в отставку. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

3 декабря парламент Абхазии отказался ратифицировать соглашение об инвестициях. К кризису привела недальновидность властей, не обеспечивших стабильность экономики и модернизацию инфраструктуры, указали аналитики.

По мнению аналитиков, к энергетическому кризису также привел майнинг криптовалюты, который стал проблемой в Абхазии из-за его массовости и коррупции. Руководство "Черноморэнерго" еще в 2020 году заявляло, что проблемы в энергетике Абхазии связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, однако данные компании не позволяют однозначно судить об этом, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

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