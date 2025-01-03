Отключения электричества возобновились в Абхазии

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Со 2 января "Черноморэнерго" вернулось к графику отключений электричества, бесперебойная подача света в Абхазии продолжалась лишь трое суток.

Как писал "Кавказский узел", 23 декабря Россия начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию, сообщил и. о. министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба. Возобновление подачи электричества за счет поставок из России обрадовало жителей Абхазии, но вызвало вопросы о том, что Москва потребует взамен, и беспокойство об эффективности борьбы с майнингом. Россия будет осуществлять гуманитарный переток электроэнергии в Абхазию до конца февраля и рассчитывает на исполнение Сухумом обязательств по соглашению об инвестициях, пояснила официальный представитель МИД России. Власти Абхазии заявили о необходимости экономии электроэнергии, чтобы ее хватило до конца первого квартала. С 23 декабря "Черноморэнерго" подавало электричество по 20 часов в сутки, отключая электроэнергию на два часа в день и на два часа ночью.

Со 2 января 2025 года в Абхазии введён прежний 4-х часовой график отключения электроэнергии, сообщил 2 января Telegram-канал "Амра-лайф".

Ранее "Черноморэнерго" в своем Telegram-канале информировало, что 30 и 31 декабря 2024 года, а также 1 января "ограничений на подачу электроэнергии не будет."

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что к энергокризису привел майнинг, который стал проблемой в Абхазии из-за его массовости и коррупции. По их словам, борьба с майнинг-фермами в Абхазии лишь имитируется.

Майнинг криптовалюты стал в Абхазии бизнесом влиятельных людей, связанных с высокопоставленными чиновниками. Местные жители в знак протеста отказываются платить за электричество, и это усугубляет энергокризис.

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