RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:07, 3 января 2025

Отключения электричества возобновились в Абхазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Со 2 января "Черноморэнерго" вернулось к графику отключений электричества, бесперебойная подача света в Абхазии продолжалась лишь трое суток.

Как писал "Кавказский узел", 23 декабря Россия начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию, сообщил и. о. министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба. Возобновление подачи электричества за счет поставок из России обрадовало жителей Абхазии, но вызвало вопросы о том, что Москва потребует взамен, и беспокойство об эффективности борьбы с майнингом. Россия будет осуществлять гуманитарный переток электроэнергии в Абхазию до конца февраля и рассчитывает на исполнение Сухумом обязательств по соглашению об инвестициях, пояснила официальный представитель МИД России. Власти Абхазии заявили о необходимости экономии электроэнергии, чтобы ее хватило до конца первого квартала. С 23 декабря "Черноморэнерго" подавало электричество по 20 часов в сутки, отключая электроэнергию на два часа в день и на два часа ночью.

Со 2 января 2025 года в Абхазии введён прежний 4-х часовой график отключения электроэнергии, сообщил 2 января Telegram-канал "Амра-лайф".

Ранее "Черноморэнерго" в своем Telegram-канале информировало, что 30  и 31 декабря 2024 года, а также 1 января "ограничений на подачу электроэнергии не будет."

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что к энергокризису привел майнинг, который стал проблемой в Абхазии из-за его массовости и коррупции. По их словам, борьба с майнинг-фермами в Абхазии лишь имитируется.

Майнинг криптовалюты стал в Абхазии бизнесом влиятельных людей, связанных с высокопоставленными чиновниками. Местные жители в знак протеста отказываются платить за электричество, и это усугубляет энергокризис.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Высоковольтная линия. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=DfxWruV0WVU&t=106s.
19:25, 1 января 2025
Энергокризис назван поводом для Грузии улучшить отношения с Абхазией
03:49, 1 января 2025
ЦИК Абхазии зарегистрировал семь инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты
Адгур Харазия. Фото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
13:00, 31 декабря 2024
Оружие и взрывчатка найдены в доме депутата Харазии
Парламент Абхазии. Фото: https://parlamentra.org/
13:10, 30 декабря 2024
Парламент Абхазии разрешил обыски у депутата Харазии
Кан Кварчия. Фото: официальный сайт администрации города Сухума https://www.sukhumcity.ru/
05:58, 29 декабря 2024
Кан Кварчия выписан из больницы
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:56, 23 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
15
РФ начинает гуманитарные поставки электричества в Абхазию. Очередная подачка или новая реальность?
Фото
09:06, 11 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
40
В Абхазии и не только, как раньше, не будет. "Вы доиграетесь, вот и всё": Затулин
Фото
09:10, 21 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
54
Что изменили протесты в Абхазии? Пока, ровным счетом, ничего
Все блоги
Справочник
Чеченский боевик возле сгоревшей боевой машины пехоты. Грозный, январь 1995 г. Фото: Михаил Евстафьев https://ru.wikipedia.org/ Новогодний штурм Грозного (1994-1995)

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Голосование на выборах при свечах в Сухуми. Фото: REUTERS Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?

Блогеры
Фото
11:04, 26 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
13
МИД РФ ответил на вопросы "маленькой, но гордой Абхазии"
Фото
09:09, 24 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
16
В нескольких регионах РФ вводят запрет на майнинг. В Абхазии вновь чем-то недовольны?
Фото
09:56, 23 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
15
РФ начинает гуманитарные поставки электричества в Абхазию. Очередная подачка или новая реальность?
Фото
11:57, 22 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
40
Абхазия ведет себя обычно. РФ не становится, а стала другой?
Фото
09:06, 11 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
40
В Абхазии и не только, как раньше, не будет. "Вы доиграетесь, вот и всё": Затулин
Аналитика
09:55, 10 декабря 2024
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
11:35, 8 ноября 2024
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Участники акции протеста в Тбилиси. Скриншот фото Ани Сванидзе для Publika от 02.01.25, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1338376037561943&set=pcb.1338376117561935 (деятельность компании Meta, владеющей Facebook, запрещена в России).
02 января 2025, 20:33
Сторонники евроинтеграции вышли на акции протеста в Тбилиси и Батуми

Санаторий "Нальчик". Скриншот фото с сайта санатория https://sannal-mvd.ru/photo.html
02 января 2025, 17:45
Пользователи соцсети потребовали ясности о распределении турналога в Нальчике

Суд в Кизилюрте. Фото: https://kizilyurt.fooby.ru/company/sledstvenniy-komitet-kizilyurt-3593539
31 декабря 2024, 17:23
Приговор силовикам из Кизилюрта продолжил тренд мягких наказаний за пытки

Экоактивист Денис Матвеев с пойманной на пляже птицей. Фото из Telegram-канала Евгения Витишко от 22.12.24, https://t.me/vitishko/16329.
30 декабря 2024, 22:13
Волонтерам удалось спасти большинство пострадавших от мазута птиц

Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Показать больше