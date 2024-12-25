Россия назвала срок окончания соцпоставок электричества в Абхазию

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Россия будет осуществлять гуманитарный переток электроэнергии в Абхазию до конца февраля и рассчитывают на исполнение Сухумом обязательств по соглашению об инвестициях. Власти Абхазии заявили о необходимости экономии электроэнергии, чтобы ее хватило до конца первого квартала.

Как писал "Кавказский узел", 23 декабря Россия начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию, сообщил и. о. министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба. Возобновление подачи электричества за счет поставок из России обрадовало жителей Абхазии, но вызвало вопросы о том, что Москва потребует взамен, и беспокойство об эффективности борьбы с майнингом.

21 декабря и. о. президента Абхазии Бадра Гунба обратился к властям России с просьбой о гуманитарных поставках электроэнергии. Компания "Черноморэнерго" заявила, что с 23 декабря в Абхазии вводится новый график подачи электроэнергии: прекращать ее подачу будут лишь на четыре часа - на два часа днем и на два часа ночью.

Россия продолжит социальные поставки электричества в Абхазию до конца февраля 2025 года, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Руководствуясь гуманитарными соображениями, Россия в ответ на официальное обращение исполняющего обязанности президента Абхазии приняла решение о социальном перетоке электричества в Абхазию с 23 декабря до конца февраля 2025 года",- привело ее слова РИА "Новости".

Вместе с тем официальный представитель МИД России выразила надежду на выполнение Абхазией своей части обязательств в рамках договоренностей с Москвой, в том числе относительно гармонизации законодательства двух стран по вопросу инвестиций, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очевидно, что союзнические отношения предполагают баланс взаимных обязательств. Исходим из того, что и в Сухуме пройдут свою часть пути в соответствии с... документами, в том числе в том, что касается гармонизации законодательства, создания необходимых условий для российских инвестиций и так далее", - приводятся ее слова в другой публикации агентства.

11 ноября в Абхазии начались акции протеста против инвестиционного соглашения с Россией. В результате протестов Аслан Бжания ушел в отставку с поста президента, 22 ноября стало известно, что он покинул Абхазию. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

В кабинете министров Абхазии сегодня прошло заседание Республиканского штаба по обеспечению энергетической безопасности и борьбе с незаконным присоединением к электрическим сетям, находящимся в введении РУП "Черноморэнерго". И.о. премьер-министра Валерий Бганба призвал "усилить экономию", проинформировало сегодня "Апсныпресс".

И.о. вице-премьера, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, сообщил, что 510 аппаратов для майнинга криптовалют было выявлено с 3 декабря. По его словам, социальный переток из России Абхазия получила раньше времени, он планировался только в 2025 году. "Мы должны сокращать потребление электроэнергии, начиная от бытового потребления и заканчивая полномасштабной борьбой с майнингом. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Тот объём, который мы планируем получить – 327 млн кВт/ч. В случае если мы не сократим потребление, то переток закончится уже практически через полтора-два месяца. А нам нужно прожить первый квартал 2025 года", - приводятся его слова в публикации.

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