Главная   /   Лента новостей
21:42, 28 января 2026

Пользователей сети из Абхазии возмутило объявление шпионом учителя английского

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гражданин Великобритании, преподаватель английского языка Кулдип Сингх выдворен за пределы Абхазии после обвинения в шпионаже. Пользователи соцсетей указали на бездоказательность обвинений.

Служба госбезопасности Абхазии задержал гражданина Великобритании Кулдипа Сингха по подозрению в связях с иностранной спецслужбой. По версии ведомства, он разрабатывал проект для сбора данных о населенных пунктах и военных объектах Абхазии. 

Как следует из видео, Сингх  на допросе рассказал, что 13 лет проработал в лондонской полиции в отделе разведки, но уволился оттуда из-за коррупции. Жил в России, а позже приехал в Абхазию, где преподавал английский язык. По его словам, срок действия британского паспорта истёк, из-за чего он не смог получить визу, следует из видео, размещенного на сайте СГБ Абхазии 26 января.

Сухумский городской суд, изучив представленные доказательства, принял решение о нежелательности пребывания иностранного гражданина на территории страны. Кулдип Сингх был официально выдворен за пределы Абхазии через контрольно-пропускной пункт «Ингур». сообщила "Апсныпресс".

Со стороны СГБ и суда к этому человеку не было предъявлено никаких обвинений по линии шпионажа или иной противоправной деятельности. Единственные формальные вопросы - со стороны миграционных органов, из-за проблем с документами. Именно это и стало основанием для выдворения, сообщила сегодня "Аиашара".

"Речь идёт о Кали - человеке, который много лет живёт в Сухуме, является совладельцем школы английского языка и бильярдного клуба. У него сотни друзей, партнёров, учеников. Он - часть городской среды. И когда такого человека публично называют «шпионом», без представления доказательств и судебного решения, это автоматически бросает тень не только на него, но и на всех, кто с ним общался. На «друзей шпиона». На учеников. На знакомых. Если есть доказательства шпионской деятельности - общество вправе их увидеть. Если нет - возникает вопрос: к чему этот спектакль?" - говорится в публикации.

Это сообщение, в частности разместил Instagram*-паблик cheg_news,  которого насчитывается 25,2 тысячи подписчиков, запись набрала 28 комментариев.

"Что за шпион, которому не могут документы продлить его спецслужбы! Если просрочены давно, как в миграционной на это глаза закрывали? Не видели, не слышали его? совладелец школы, присутствует на открытиях на всеобщее обозрение, ведет страницу, принимает учеников. И вдруг о нем вспомнили", - возмутилась _marmarise_.

"Хороший человек, я на его занятия ходил всё лето в 2022 году" - написал el_grajo07.

"Знать не знаю этого человека, но всё выглядит как дешевый спектакль", - считает ilonahomesukhum.

"А почему тогда он находился тут 7 лет? " - поинтересовалась nonna_leiba.

Абхазский аналитический центр опубликовал в своем Telegram-канале подборку комментариев пользователей.

"Он был учителем моих племянников. Никогда не скрывал, что когда-то работал в спецслужбах Великобритании и ушел оттуда по собственном желанию. За это его и выдворили?" - поинтересовался nart_kv.

"Шпионов просто так не депортируют - их держат, допрашивают, судят, предоставляют факты и доказательства. Очень все странно", - написал univrse_im2.

"Как стало легко просто назвать шпионом и выгнать! Хороший человек и преподаватель моего сына", - прокомментировала madizhiba.

Автор: "Кавказский узел"

