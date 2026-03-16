Гражданин Турции задержан в Абхазии
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Сотрудники Службы государственной безопасности задержали в Абхазии гражданина Турции Улаша Энеса, который находится в международном розыске по линии Интерпола. Он выдворен в Россию.
По данным силовиков, Энес является одним из участников организованной преступной группы и подозревается в соучастии в умышленном убийстве представителя преступного сообщества в Турции. В Абхазии он скрывался длительное время от правосудия, пишет 14 марта "Апсныпресс".
После завершения оперативно-следственных мероприятия Энеса выдворили из Абхазии в Россию в рамках межгосударственного соглашения для последующей передаче стране, которая инициировала розыск.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне прошлого года в Абхазии был задержан гражданин Турции Кадыр Йоздор, который находится в международном розыске, он считается лидером организованной преступной группировки и подозревается в нескольких умышленных убийствах.
