Гражданин Турции задержан в Абхазии

Сотрудники Службы государственной безопасности задержали в Абхазии гражданина Турции Улаша Энеса, который находится в международном розыске по линии Интерпола. Он выдворен в Россию.

По данным силовиков, Энес является одним из участников организованной преступной группы и подозревается в соучастии в умышленном убийстве представителя преступного сообщества в Турции. В Абхазии он скрывался длительное время от правосудия, пишет 14 марта "Апсныпресс".

После завершения оперативно-следственных мероприятия Энеса выдворили из Абхазии в Россию в рамках межгосударственного соглашения для последующей передаче стране, которая инициировала розыск.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне прошлого года в Абхазии был задержан гражданин Турции Кадыр Йоздор, который находится в международном розыске, он считается лидером организованной преступной группировки и подозревается в нескольких умышленных убийствах.