Гражданин Турции задержан в Абхазии
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В Сухуме задержан гражданин Турции Кадыр Йоздор, который находится в международном розыске, он считается лидером организованной преступной группировки и подозревается в нескольких умышленных убийствах.
Служба государственной безопасности Абхазии сообщила 30 мая о задержании в Сухуме гражданина Турции.
По данным ведомства, 48-летний Кадыр Йоздор является лидером организованной преступной группировки, действующий на территории города Измира. Он подозревается в нескольких умышленных убийствах, неоднократно привлекался турецкими правоохранителями за незаконное ношение и хранение оружие и использование поддельных документов, пишет 31 мая "Наша Абхазия".
В 2024 году Йоздор был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Сообщается, что границу Абхазии он пересек через реку Ингур.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2024 года Служба госбезопасности Абхазии задержала гражданина Румынии Дэвида Керча, который подозревается в том, что по заданию украинской разведки планировал провести съемку военных баз и объектов.
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