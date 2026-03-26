Кавказский узел

02:47, 26 марта 2026

Соглашение о российский медпомощи обнадежило жителей Абхазии

Уровень медицины в Абхазии далек от российского, поэтому возможность бесплатно лечиться в клиниках России существенно улучшит жизнь людей в республике, уверены абхазские аналитики. 

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля посольство России в Абхазии объявило о прекращении выдачи российских паспортов на территории Абхазии. Это решение принято из-за заявлений абхазских депутатов, усомнившихся в законности работы пунктов выдачи российских документов, которые открылись в январе. В Абхазии приостановлен также обмен водительских удостоверений на российские. Ряд абхазских политиков подверг критике коллег, чьи заявления побудили российскую сторону закрыть пункты выдачи документов. Президент Абхазии 16 февраля заявил, что вопрос "пытаются политизировать" и анонсировал обращение к властям РФ с просьбой возобновить выдачу паспортов в республике. 

Выдача российских паспортов гражданам Абхазии, которые имеют также гражданство РФ, велась на основании соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства, которое вступило в силу в апреле 2025 года. 17 июля 2025 года Владимир Путин подписал указ, позволяющий оформлять внутренние российские паспорта на территории Абхазии. Большинство жителей Абхазии и Южной Осетии обзавелось российскими паспортами до 2008 года. По оценкам аналитического и исследовательского центра The Warsaw Institute, к 2008 году российскими паспортами владели до 85% населения Абхазии и более 90% населения Южной Осетии.

Соглашение Минздравов России и Абхазии предоставляет жителям республики с российскими паспортами пользоваться услугами российских медицинских учреждений за счет фонда Обязательного медицинского страхования (ОМС). Это изменение “Кавказскому узлу” прокомментировали политолог Нателла Акаба, абхазский активист Джансух Адлейба и эксперт, много лет изучающий Абхазию. 

Высококвалифицированную медпомощь жители Абхазии и раньше могли найти лишь в России, но новое соглашение значительно улучшит доступность медицины для людей, уверена Нателла Акаба. 

“В России медицина гораздо сильнее развита, чем у нас, и всегда, когда были какие-то серьезные проблемы, мы ездили в Москву. Мы очень благодарны, что российские врачи нас лечат, и что теперь с подписанием этого соглашения нам легче будет попасть к ним”, - сказала она “Кавказскому узлу”. 

“Мы подписали соглашение, которое позволяет жителям Абхазии, имеющим российское гражданство, получить возможности по оказанию медицинской помощи в наших [российских] центрах. В рамках нашего сотрудничества, дружбы, это серьезный большой шаг для помощи гражданам Абхазии”, - цитировал слова министра здравоохранения России Михаила Мурашко 16 марта ТАСС. 

Особенности российского законодательства ранее ограничивали доступ жителей Абхазии с гражданством РФ к услугам российских клиник, указал эксперт, говоривший на условиях анонимности. 

“Российское законодательство предполагает, что для того, чтобы получать медицинские услуги в поликлиниках и больницах, нужна прописка в России. Понятно, что на скорой помощи могут забрать и так, но в остальных случаях - нет. Соглашение ликвидирует этот пробел”, - заявил он. 

Он также назвал существенным улучшением жизни жителей Абхазии возможность лечиться по ОМС в России. “Система здравоохранения в Абхазии формально бесплатная, однако, к примеру, шприцы там приходится покупать за свой счет. А со всеми более-менее серьезными вопросами люди стараются ездить в Сочи или куда-то еще в Краснодарский край”, - пояснил он.

Джансух Адлейба подтвердил, что абхазская система здравоохранения проигрывает российской. “В России медицина лучше, и для жителей Абхазии с российским гражданством заключение такого соглашения - большое благо”, - заметил он.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
