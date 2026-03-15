00:16, 15 марта 2026

Майнинг-ферма обнаружена в Абхазии

Майнинг-ферма в Очамчырском районе. Стоп-кадр видео МВД Абхазии от 14.03.26, https://t.me/mvd_raa/2452.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

49 единиц оборудования для майнинга криптовалют изъяты в Очамчырском районе, майнинг-ферма была незаконно подключена к сети.

Как писал "Кавказский узел", до конца 2026 года запрещены ввоз в Абхазию оборудования для майнинга криптовалют и его использование в республике.

Майнинг-ферма на 49 единиц оборудования обнаружена в поселении Тоумыш села Кутол  Очамчырского района, сообщило МВД Абхазии. Силовики изъяли оборудование.

Общая мощность потребляемой электроэнергии составляла порядка 162 кВт⋅ч, майнинг-ферма, расположенная в отдельно стоящем сарае, работала при помощи промышленного трансформатора, незаконно подключенного к сетям. Владельцем фермы был житель Сухума Иван Власов, следует из видео, приложенного к публикации.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жители Абхазии столкнулись с энергетическим кризисом из-за дефицита электроэнергии. По мнению аналитиков, к кризису привел майнинг криптовалюты, который стал проблемой в Абхазии из-за его массовости и коррупции. Руководство "Черноморэнерго" еще в 2020 году заявляло, что проблемы в энергетике Абхазии связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, однако данные компании не позволяют однозначно судить об этом, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

25 января стало известно, что представители руководства Абхазии убедили российские власти продлить срок гуманитарных поставок электроэнергии.

 Ранее, 5 марта 2025 года, новый президент Абхазии Бадра Гунба на встрече с Владимиром Путиным попросил продлить переток электроэнергии из России, объяснив, что объём поступившего гуманитарного перетока электроэнергии "практически исчерпан". После этого Россия безвозмездно предоставила Абхазии дополнительный объем электроэнергии до 15 апреля 2025 года.

21 декабря 2024 года Бадра Гунба, занимавший тогда пост и. о. президента Абхазии, попросил власти России о гуманитарных поставках электроэнергии. 23 декабря того же года Россия начала гуманитарные поставки электричества, однако уже 2 января 2025 года компания "Черноморэнерго" вернула график отключений электричества. Ограничения были сняты лишь 7 февраля 2025 года.

Автор: "Кавказский узел"

