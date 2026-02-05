Похищение школьницы для женитьбы вызвало резонанс в Абхазии

Житель Сухума забрал 13-летнюю школьницу с уроков в селе Джгярда и привез к себе домой, объявив родственникам девочки, что собирается на ней жениться. Девочку вернули отцу при участии правоохранителей.

Заявление о похищении несовершеннолетней подал ее отец Энвер Узун-Якуб-оглы. Девочка 2012 года рождения 2 февраля не вернулась домой из школы.

Согласно сообщению прокуратуры, в тот день во дворе школы в селе Джгярда Очамчырского района ученицу ожидал 40-летний Мизан Джопуа. На своей машине он увез школьницу в себе домой в Сухум.

“По прибытии родственникам последней было сообщено о намерении Джопуа вступить в брак с несовершеннолетней Узун-Якуб-оглы”, - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Абхазии. В ведомстве отметили, что девочку забрали полицейские - сначала доставили в прокуратуру, а затем передали отцу.

Новость о попытке взрослого мужчины жениться на 13-летней школьнице вызвала резонанс в абхазском сегменте соцсетей. Под публикацией на странице “Медиа-клуб “Аҧсны.иахьа” в Facebook* пользователи оставили по состоянию на 6.09 мск сегодня 92 комментария. Большинство комментаторов жестко осудили действия мужчины; при этом пользователь Абхаз Джопуа, которого некоторые участники дискуссии определили как родственника похитителя, оставил несколько комментариев с проклятиями в адрес тех, “кто плохо пишет, не зная как есть” и “не знает подробности”.

“Девочка передана отцу, хорошо, а с Джопуа что?” - поинтересовалась Milana Shakaya. “Вся ответственность на мужчине, учитывая его возраст. Пусть ответит по всей строгости закона, чтобы другим не повадно было”, - написала Инга Кецба. “Слов для негодования нет”, - возмутился Бадри Дагаргулия.

Ранние браки практикуются в некоторых сообществах на Южном Кавказе, в частности, в Азербайджане: так, в октябре 2025 года сообщалось, что силовики сорвали бракосочетания взрослых мужчин с несовершеннолетними девушками в селах Мейман и Баку. Практика ранних браков существует также в Грузии, она особенно заметна в районах, населенных этническими азербайджанцами. И в Азербайджане, и в Грузии закон допускает заключение брака только с 18 лет, но в прошлом ранние браки допускались религией, законами и обычаями, а в связи с борьбой женщин за свои права они стали вызывать осуждение, говорится в материале "Ранние браки в Грузии: традиция или дурная привычка?", подготовленном "Кавказским узлом".

На странице newsabkhazia в Instagram* публикация о похищении 13-летней школьницы набрала 287 комментариев. Там среди комментаторов оказались люди, представившиеся родственниками участников конфликта. Пользовательница Хатуна Кутелия (k.kuteliia), назвавшаяся родственницей девочки, заявила, что школьницу, которая учится в седьмом классе, забрали с урока, причем Мизан Джопуа был не один. “Украли с урока, с ними была 50-летняя женщина, которая ее посадила в машину”, - написала она в одном из комментариев.

По словам пользовательницы, когда родственники школьницы приехали забрать ее, между ними и родственниками Джопуа произошел серьезный конфликт. “Там были взрослые люди которые дрались больше чем молодежь, и которые нам не хотели вернуть девочку. И еще нам угрожают. Мы добились своего, мы всеми силами забрали ее (...) он ответит за наши нервы и оскорбление по полной”, - сообщила она.

Пользователь luckacarbone, в свою очередь, написал комментарии с позиции семьи Джопуа. По его утверждениям, девушка скрывала свой возраст от “жениха”. “Когда позвонили ее родственники и сказали что она 13 летняя, сразу к ней подошли и сказали: “Если тебе 13, мы тебя (увезем) обратно домой. Она всю дорогу говорила что ей 17”, - говорится в одном из комментариев.

“Ладно она обманула, мы вам показали метрику как приехали”, - заметила в одном из ответных комментариев k.kuteliia.

“Посмотрели бы в каких вещах она бедная ходила в школу. Когда ее привели и одели с головы до ног, она бедная нарадоваться не могла!! Еще раз повторюсь насильно ее никто не забирал!! Она всю дорогу говорила, что бы ни произошло, “я остаюсь”, - утверждает luckacarbone.

“Вы понимаете, что в 13 лет психика не сформирована? Что если она из бедной семьи и у нее не было новых вещей - это не значит, что ее можно было купить за две тряпки?” - возмутилась в ответ пользователь oks_maychadze. “Вы что в шиитском анклаве живете, где маленьких девочек в жены берут взрослые мужики, наряжая в бусы и тряпки новые??? Что бы девочка себе не придумывала, она ребенок. А взрослый мужик, видящий своей женой ребенка, психически болен”, - добавила teia_arshba.

“Ответственность всегда на взрослом. Говорить не о чем. Во-первых, статья, во-вторых, по абхазским представлениям стыдоба. Не знаю, как было там, но нормальные родственники с его стороны вернули бы ребенка с извинениями”, - заметила stellabiguaa. “Раньше за такое изгоняли из рода, из деревни. Почему сейчас всем все с рук сходит?!” - написал mimik25.

“Эта история получила очень большой резонанс в нашем обществе (...) Ну во-первых надо начать с того, что в нашем обществе все еще в некоторых слоях это считается нормой, красть невест в том числе несовершеннолетних и об этом стоит задуматься нам всем, этого не должно быть уже давно! Во вторых, не стоит преувеличивать и наговаривать на человека (...) девочку никто не трогал с ней все в порядке, он хотел взять ее замуж, «украл», но ее слава богу вернули целой и невредимой”, - написал dimaaaaagj.