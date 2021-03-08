Ранние браки в Грузии: традиция или дурная привычка?

На протяжении многих веков ранние по современным представлениям браки были вполне обычным делом, допускались религией, законами и обычаями. В связи с борьбой женщин за свои права такие браки все чаще стали восприниматься с социальным осуждением и даже как преступления. В материале рассказывается, почему в современной Грузии так велико количество ранних браков, причем тут азербайджанцы и как выйти из этой традиции.

Материал подготовлен на основе публикации "Чем раньше выйдет замуж, тем лучше". Ранние браки: традиция или дурная привычка?", размещенной сегодня в "Мейдан ТВ".

Не прошло и месяца после нашумевшей истории с помолвкой 11-летней азербайджанки в грузинском селе Поничала, как на днях в социальных сетях распространилась фотография с еще одной несовершеннолетней. Первым фотографию распространил азербайджанский блогер. "Еще одно «родительское» преступление! Это Грузия. Поделимся и спасем ребенка, накажем родителей! Скажем «нет» ранним и родственным бракам. Девочки должны учиться и получать образование", - подписал он фотографию.

На фотографии девочка держит в руках поднос со стаканами с чаем. Согласно азербайджанским традициям, сладкий чай, поданный на помолвке гостям со стороны жениха, символизирует согласие родителей невесты на брак.

По словам блогера, после публикации на него посыпались звонки с грузинских телефонных номеров с угрозами, оскорблениями и требованиями удалить фотографию. "Мейдан ТВ" удалось дозвониться на один из этих номеров. По словам ответившего, он - всего лишь знакомый семьи.

"Девочке 17 лет, и это всего лишь помолвка, а свадьбу сыграют только в 18", - сказал он в разговоре с сотрудником "Мейдан ТВ", при этом называть имя девочки и место ее проживания он отказался.

Получить комментарии по этому поводу из аппарата омбудсмена Грузии "Мейдан ТВ" так и не удалось.

ЮНИСЕФ (UNICEF, Детский фонд ООН) называет ранние браки детскими (Child marriage) и относит к ним официально заключенные или неофициальные союзы с лицом, не достигшим 18 лет. В нескольких конвенциях ООН детский брак и/или связанные с ним явления рассматриваются как нарушение прав человека.

Законы не помеха

Грузия занимает второе место среди стран постсоветской Европы по количеству ранних браков 1 , хотя официальный возраст вступления в брак в стране 18 лет. Закон о вступлении в брак ужесточили еще в 2016 году, и сейчас браки для подростков в возрасте 16-17 лет разрешены только после получения судебного постановления и при наличии серьезной причины, такой как рождение ребенка.

Тем не менее, согласно последнему Индексу гендерного неравенства, опубликованному Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в мае 2019 года, 14 процентов девушек в возрасте 15-19 лет в Грузии - замужем. В ежегодном отчете грузинских правозащитников за 2018 год о правах человека говорится, что большинство браков несовершеннолетних не регистрируются. В основном, ранние браки распространены в Аджарии и регионе Квемо-Картли, где компактно проживают этнические азербайджанцы.

Эксперты, принявшие участие в виртуальной конференции по проблемам семьи и брака в арабском мире в феврале 2021 года, заявили, что в арабских странах возраст вступления в брак женщин и мужчин за последние годы увеличился на девять лет.

Опрос, проведенный "Мейдан ТВ" на улицах Марнеульского района Грузии, где также проживают этнические азербайджанцы, подтвердил это предположение.

"Я когда сам женился, моей жене было 15 лет, - сообщил житель Марнеули Руслан Садигов. - То есть в нашем менталитете, если так посмотреть, у нас разрешается. В 11 да, рано. Но в 14-15 лет, думаю, никаких проблем. То есть получить образование не так важно".

"Я сама родом из деревни. И можно сказать, большинство в моем окружении в селе вступает в ранние браки", - сказала Гюльгун Мамедханова, студентка третьего курса Тбилисского государственного университета.

По мнению Гюльгун, ранние браки — пережитки, в которых, в основном, заинтересовано старшее поколение.

"Молодые уже начинают думать о том, что надо получить образование, приобрести профессию, твердо стоять на ногах, - сказала она. - А вот у старшего поколения такой стереотип: чем раньше женятся, тем лучше".

Ранний брак может быть сознательным выбором религиозной молодежи, видящей в нем спасение от известных соблазнов и контактов, не разрешенных религией. И такой брак часто может быть не следованием традициям, а одним из знаков разрыва с ними, - предполагает старший научный сотрудник РАНХиГС и Института Гайдара Константин Казенин.

"Мы практически ежедневно становимся свидетелями ранних браков, - сообщила "Мейдан ТВ" гражданская активистка Тозу Гюльмамедли. - Просто из-за того, что видео [с помолвки в Поничала] распространилось в соцсетях, все так остро на него отреагировали. Мы и до этого постоянно говорили об актуальности этой проблемы".

"Согласно имеющимся данным, самый высокий показатель ранних браков приходится на Тбилиси, и мне кажется, что это связано с Поничала, - сказала в интервью "Мейдан ТВ" Шалала Амирджанова, гражданский активист по правам женщин в Грузии. - В Квемо-Картли и Кахетии тоже существует такая проблема, но в Поничала она стоит особенно остро, таких случаев становится все больше, и это называют традицией".

Поничала - село Гардабанского муниципалитета, края Квемо-Картли республики Грузия, расположенное около магистральной дороги, ведущей из Грузии в Азербайджан, в 2 км от Тбилиси и в 22 км от районного центра Гардабани. В селе живет около 4,5 тысячи человек, 82,5% из которых – этнические азербайджанцы.

Соцсети в помощь

Напомним, что помолвка несовершеннолетней в Поничала (по словам родственников, жених также несовершеннолетний, ему 15 лет и он приходится девочке двоюродным братом) вызвала большой резонанс. Видео с помолвки очень быстро распространилось в азербайджанском сегменте соцсетей. Пользователи соцсетей потребовали от грузинских властей более жесткой реакции на инцидент.

На инцидент отреагировала и азербайджанский омбудсмен Сабина Алиева. 8 февраля она официально обратилась к народному защитнику Грузии Нино Ломджарии. В ответе на запрос "Мейдан ТВ" от имени Сабины Алиевой также отмечается, что "принимая во внимание, что это серьезный случай, и произошел он в азербайджанской семье, мы попросили соответствующие государственные органы Грузии расследовать этот факт и предпринять необходимые меры для обеспечения защиты прав несовершеннолетней".

9 февраля МВД Грузии выступило с сообщением о начале расследования по статье "Принуждение к браку" Уголовного кодекса Грузии 2 . О ходе и результатах расследования, спустя месяц, общественности не сообщали. Известно только, что родители девочки были вызваны на допрос. Но, как они сказали "Мейдан ТВ", речь идет не о браке, а помолвке, и поэтому уголовное дело против них возбуждаться не будет.

Заместитель омбудсмена Грузии Екатерина Шкиладзе сообщила "Мейдан ТВ", что аппарат омбудсмена взял ситуацию под свой контроль. "Мы отправили запросы во все соответствующие структуры — Минобразования, МВД, Минздрав, Минтруда и соцзащиты населения, попросили у них информацию об этом инциденте и проделанной в связи с этим работе, - сказала Шкиладзе. - Для нас важно выяснить, что это: случай бытового насилия либо халатность со стороны семьи? Сейчас мы собираем всю необходимую информацию и анализируем ее".

Также в аппарате омбудсмена пообещали завершить разбирательство по делу о помолвке "в ближайшее время и сообщить о результатах на официальном сайте аппарата". Шкиладзе признала, что ранние браки довольно распространенное явление в Грузии, что, в том числе, связано "с неэффективностью" предпринимаемых для решения этой проблемы шагов соответствующих госорганов.

"Девочкам с раннего детства внушают, что они чужие в этом доме"

Шалала Амирджанова считает, что случай в Поничала, хотя и является дурным примером, но хорошо, что он вызвал такую шумиху.

"Люди видят, что общество остро реагирует на такие вещи, возражает против них, и поэтому они стараются обелить себя, говоря, что, мол, это наша традиция. Но это ошибка, так нельзя. Поэтому мы как гражданские активисты стараемся доказать, что это не имеет отношения к азербайджанским национальным традициям", - утверждает Амирджанова.

Ранние браки в мусульманских странах связаны с местными традициями и обычаями, а не исламскими нормами, которые борются с такой практикой; преодолеть ее можно только постепенной образовательной работой, - считает профессор Высшей школы экономики, специалист по исламскому праву Леонид Сюкияйнен.

По словам гражданской активистки Тозу Гюльмамедли, азербайджанские семьи стремятся как можно раньше выдать дочь замуж, чтобы избавиться от ответственности за нее:

"Я бы сказала, что основное значение тут имеет гендерная роль. По отношению к девочкам сформировано такое мнение, что они лишние в доме, второстепенные, что их растят специально для замужества. Девочкам внушают, что они не относятся к этому дому, что они чужие и должны выйти замуж, а мальчиков воспринимают как продолжателей рода".

А как же государство, школа, полиция?

"Здесь еще одна проблема связана со школами. Значит, что происходит в школах. По идее, каждый родитель обязан отправлять ребенка в школу, иначе это расценивается как халатность и противоречит закону. Но в школах не ведется учет девочек, которых не пускают учиться. Директора школ не сообщают об этом вовремя министерству образования. Хотя, если директор вовремя поставит министерство в известность, проблему можно будет предотвратить, например, когда девочка пока еще обручена", – говорит Гюльмамедли.

По словам гражданской активистки, часто полиции становится известно о ранних помолвках, "но не вмешиваются, не хотят баламутить общество, обнародовав эти факты".

Гюльмамедли, имеющая опыт работы с жертвами бытового насилия в Грузии, говорит, что в ее практике бывали случаи, когда девочки, принуждаемые к ранним бракам, сбегали из дома:

"Если ребенок сбегает и обращается в полицию, то либо привлекают к ответственности родителей, либо арестовывают человека, за которого ее собирались выдать. Но не могу сказать, что эта система работает безукоризненно, потому что ресурсов государства недостаточно. То есть, как это бывает: девочка сбежала из дома, против родителей возбудили уголовное дело, а сама она до18 лет жила в приюте. После совершеннолетия она должна покинуть приют, и тогда ее стараются помирить с семьей. То есть в целом, не могу сказать, что и здесь система хорошо работает".

Разорвать оковы

22-летняя Гюльгун Мамедханова родом из села Текали Марнеульского района. Двух ее старших сестер выдали в раннем возрасте, но Гюльгун уверена, что место 14-летней девочки – за школьной партой.

"Сейчас она должна ходить в школу, учиться. Выдавать девочек замуж в таком возрасте – дурная привычка, даже болезнь. И это уже впиталось в наше сознание, - говорит Гюльгун. - Будь то девочка или мальчик, надо оказывать им поддержку в получении образования. Ранние браки, как правило, заключаются по требованию старшего поколения. Именно они обычно поддерживают ранние замужества. И не только девочки, но и мальчики становятся жертвами ранних браков".

По словам студентки, самой ей удалось избежать раннего брака только лишь из-за своей настойчивости, хотя, "как и во всей деревне", разговоры о замужестве в их семье начинались как только девочке исполнялось 13 лет.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует в первую очередь уделить больше внимания образованию девочек, усилить работу правоохранительных органов по обеспечению соблюдения существующих законов о минимальном возрасте вступления в брак, а также информировать взрослых в сообществах, практикующих детские браки, о связанных с ними рисках.

Согласно исследованию "ООН-женщины", около 40% женщин среди этнических меньшинств в Квемо Картли не окончили среднюю школу, 7% женщин совсем не получили образования, выпускницы вузов составили всего 5%.