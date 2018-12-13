Активисты НПО рассказали о правовой незащищенности женщин в селах Грузии

13 декабря 2018, 06:42

В Грузии женщины из этнических и религиозных меньшинств не знают о своих правах и о том, куда обратиться, чтобы их отстоять, выяснили представители неправительственной организации "Демократическая инициатива Грузии". Проблемой остается насилие, в том числе и семейное, многие женщины не могут получить доступ к правосудию из-за незнания грузинского языка, многие из них фактически лишают себя право на наследство, выяснили активисты.

Женщины в селах Грузии не знают о своих правах

Беседы с жительницами сел показали, что они ничего не знают о своих правах, рассказали сотрудники "Демократическая инициатива Грузии" 12 декабря, передает присутствовавшая на презентации отчета НПО корреспондент "Кавказского узла".

Неправительственная организация "Демократическая инициатива Грузии" проводила программу "Законопроизводство для равенства" с апреля 2017 года по декабрь 2018 года. За то время были проведены встречи с женщинами, жительницами 89 сел шести районов страны - Ахалкалаки, Ахалцихе, Ниноцминда и Адигени (региона Самцхе-Джавахети), где компактно проживают этнические армяне, а также Хуло и Шуахеви (регион Аджария), в которых много мусульман.

На встречи с сотрудниками неправительственной организации жительницы сел региона Самцхе-Джавахети приходили с разрешения мужчин, на встречу в Ахалкалаки пришли мужчины, что вызвало удивление организаторов, сообщила юрист "Демократической инициативы Грузии" Майя Гигинеишвили. По ее словам, в селах региона работают женщины, в то время как мужчины "целыми днями играют в домино, нарды или рассуждают о политике".

При этом женщины, проживающие в селах, населенных этническими меньшинствами, не знают своих прав и в какие ведомства нужно обращаться для их защиты. Препятствием к этому является в том числе и языковой барьер - женщины не владеют грузинским языком, а все делопроизводство ведется на нем.

"Для составления документов нужен официальный нотариально заверенный перевод, а это дополнительные расходы", - сказал на презентации представитель организации Эдуард Марикашвили.

В селах Аджарии была выявлена проблема незнания женщинами своих прав на наследство, рассказал руководитель неправительственной организации Георгий Мшвениерадзе. По его словам, в селах 80% наследников - мужчины, женщины не претендуют на получение наследства, не подозревая, что оно им полагается. Они также избегают разводов, не только из-за того, что к разведенным негативное отношение, но и потому что не смогут найти работу и разделить недвижимость мужа, которое, как правило, зарегистрировано на его родителей. Работающие женщины, по традиции, отдают всю зарплату свекрови, распоряжающейся деньгами.

Для этого региона также актуальна проблема ранних браков, распространены случаи семейного насилия, отметил он.

Во многих регионах Кавказа насилие со стороны супруга остается основным источником угрозы для женщин. Проблема семейного насилия в этом регионе усугубляется положением женщины в обществе и семье, где жертвы традиционно избегают обращения за внешней помощью, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Толчок к решению этих проблем будет, если мужчины сами начнут между собой обсуждать вопросы прав женщин, в противном случае "ничего не изменится", - считает Мшвениерадзе.

Сотрудники неправительственной организации обратили внимание, что женщины публично отказывались обсуждать свои проблемы, так как их не принято обнародовать, поэтому консультировались после встреч или приходили в офисы организации. За время работы программы консультации получили 1639 женщин, из них 254 - в офисах или после встреч, следует из отчета организации.

На презентации сотрудники неправительственной организации привели в пример один из тяжких случаев семейного насилия, с которым пришлось столкнуться в ходе работы над программой. Женщину похитили с целью создания семьи в 2008 году, а через два месяца после начала совместной жизни муж начал ее избивать, он также оскорблял, угрожал, запугивал ее, что в случае ухода из семьи убьет. После переезда женщины к родителям насилие не прекратилось - он избил жену, стрелял в нее и ее мать из пневматического оружия, обе женщины получили множество ранений. В настоящее время мужчина отбывает двухлетний срок заключения по делу о семейном насилии.

Полиция в Грузии часто оставляет без внимания жалобы на насилие в семье, сами женщины замалчивают проблему, а закон слабо их защищает, указали в апреле 2018 года опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники Грузии, призвав парламент принять поправки в закон для защиты жертв семейного насилия.

Дело другой женщины, столкнувшейся с насилием, рассматривается в суде. В течение двух лет супруг и свекровь избивали ее и оказывали психологическое давление. Насилие началось после переезда пары к свекрови и продолжалось в период беременности женщины, в результате чего ребенок родился больным.

Представители организации выявили несовершенства законодательства

В рамках проекта неправительственная организация подготовила иск в Конституционный суд с требованием признать не соответствующим основному закону страны две статьи закона о семейном насилии в отношении женщин, так как они не защищают трансгендерных женщин, у которых в документах значится мужской пол.

"Примечательно, что исходя из целей закона, трансгендерная женщина и цисгендерная женщина равны", - сказал Мшвениерадзе. Однако, согласно спорной норме, действие закона распространяется на насилие, осуществленное на гендерной почве, и потому "он работает в отношении гендерной идентичности, а не существующего или биологического пола", - отметил он.

Напомним, что осенью 2016 года в Тбилиси произошла серия нападений на трансгендерных женщин. Одна из пострадавших, Зизи Шекеладзе, 23 ноября 2016 года скончалась в больнице. 3 февраля 2017 суд приговорил обвиняемого в убийстве Шекеладзе к 13 годам тюрьмы. Еще одно нападение на четырех трансгендерных женщин произошло 7 февраля 2017 года. Тогда десять человек, вооруженных дубинками и ножами, нанесли им серьезные ранения. 23-летняя трансгендерная женщина, ЛГБТ-активистка Миранда Пагава подверглась нападению в Тбилиси утром 28 января 2018 года.

По словам Мшвениерадзе, 30-50% трансгендерных женщин подвергаются насилию.

Он привел пример, когда в неправительственную организацию обратилась трансгендерная женщина, подвергавшаяся в 2015 - 2016 годах систематическому физическому и психологическому насилию от друга - высокопоставленного чиновника министерства внутренних дел. Документально были подтверждены шесть эпизодов насилия, в основном, касающийся дискриминации по гендерному признаку. Трансгендерная женщина неоднократно безрезультатно обращалась правоохранительные органы с требованием пресечь насилие. Мшвениерадзе рассказал, что сотрудники неправительственной организации подозревают, что чиновник ведомства оказывал давление на ход дела. 6 марта этого года она обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием пресечь пытки и дискриминацию.