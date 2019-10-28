Житель Кахетии заподозрен в принуждении дочери-подростка к браку

28 октября 2019, 08:27

Правоохранители в Грузии задержали отца несовершеннолетней девушки, который подозревается в том, что заставлял ее выйти замуж против воли.

По версии полиции, отец девушки 2002-го рождения «по мотиву гендерной дискриминации» требовал от нее заключить брак, при этом он использовал психологическое воздействие на подростка.

Следствие ведется по статье о принуждении к заключению брака несовершеннолетнего, семейном преступлении (пп. «а» 2-й части статьи 11 прима-150 УК Грузии), санкции статьи предусматривают до четырех лет тюрьмы, сообщили 27 октября со ссылкой на пресс-службу МВД страны "Новости Грузии".

Полиция задержала отца девушки в целях ее безопасности, а сама она доставлена в убежище, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, приводит сообщение ведомства Interpressnews.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2018 года активисты НПО провели опрос среди жительниц сел. В Грузии женщины из этнических и религиозных меньшинств не знают о своих правах и о том, куда обратиться, чтобы их отстоять, выяснили представители неправительственной организации "Демократическая инициатива Грузии".