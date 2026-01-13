×

02:17, 13 января 2026

Транскам закрыт для всех машин из-за снежных заносов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дорога между Россией и Южной Осетией вновь закрыта в обоих направлениях для всех видов машин из-за сильного снегопада. 

Как писал "Кавказский узел", с полуночи 9 января движение по Транскавказской автомагистрали было закрыто для всех видов транспорта в обоих направлениях из-за неблагоприятных погодных условий. Вечером того же дня был разрешен проезд по магистрали для легковых автомобилей. Движение всех видов транспорта по Транскаму возобновилось вечером 10 января. 

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

Транскавказская автомагистраль закрыта с полуночи 13 января из-за неблагоприятных погодных условий. 

Дорога перекрыта для всех видов транспорта в обоих направлениях из-за интенсивного снегопада, снежных заносов на трассе и угрозы схода снежных лавин, видимость на Транскаме ухудшилась до 100 метров, сообщило МЧС Южной Осетии в официальном Telegram-канале. 

“Мера обусловлена невозможностью обеспечения безопасности дорожного движения”, - пояснили в ведомстве. 

Об ухудшении погодных условий и возможном закрытии проезда по магистрали ведомство предупредило еще утром 12 января, рекомендовав водителям воздержаться от поездок по трассе. На фоне обильного снегопада видимость на участке по обе стороны Рокского тоннеля снизилась до 100 метров уже в светлое время суток. 

Сроки закрытия проезда по Транскаму не определены, МЧС Южной Осетии пообещало информировать водителей обо всех изменениях.

Автор: "Кавказский узел"

