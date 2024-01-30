Салман Мукаев получил статус беженца в Армении

30 января 2024, 15:09

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Возвращение выходца из Чечни Салмана Мукаева в Россию угрожает его свободе и личной неприкосновенности, заключил административный суд Еревана, обязав миграционную службу предоставить ему убежище.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая 2023 года суд в Ереване начал слушания по иску выходца из Чечни Салмана Мукаева против миграционной службы Армении, отказавшейся предоставить ему политическое убежище. Суд попросил предоставить доказательства того, что в Чечне преследуют людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Мукаев в случае депортации в Россию рискует подвергнуться преследованию и насилию, заявила его защита на заседании суда 8 января в Ереване. Сам Мукаев сообщил, что угрозы его родным в Чечне прекратились после того, как чеченским силовикам стало известно его местонахождение.

Уроженец Грозного Салман Мукаев был вынужден бежать из Чечни после пыток: в феврале 2020 года силовики заставили его признаться в связях с мужчинами и подписать бумагу о сотрудничестве. Мукаев покинул Россию, при этом он был объявлен в розыск и опасался выдачи, об этом он заявил в декабре 2021 года. В августе 2022 года заявление о пытках Следком Чечни перенаправил в ведомство, на сотрудников которого и жаловался Мукаев. В мае 2023 года стало известно, что Мукаев оказался под угрозой депортации из Армении. Подробности дела Салмана Мукаева собраны в справке "Кавказского узла".

Административный суд удовлетворил иск уроженца Чечни Салмана Мукаева против Миграционной службы Армении, постановив признать Мукаева беженцем и предоставить ему убежище, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на портал судебной информации Datalex.am.

Cуд, в частности, счел убедительным довод защиты, что права представителей ЛГБТ-сообщества* нарушаются не только в Чечне, но и по всей России. "Это обусловлено законодательными изменениями 2022 и 2023 годов, согласно которым распространение информации о ЛГБТ* криминализировали, а принадлежность к ЛГБТ-сообществу* признали экстремистским. Тема ЛГБТ* признана как часть гибридной войны Запада против России и ее ценностей. Эти процессы являются стимулом для легализации насилия и преследования представителей ЛГБТ-сообщества*", - отмечено в вердикте суда.

Обстоятельства дают суду основания предположить, что возвращение Мукаева в Россию угрожает его свободе и личной неприкосновенности, отмечено в документе.

"В первую очередь, это обусловлено большим риском его выдачи чеченским властям, при этом возможность преследования чеченскими властями признает и ответчик. Но даже если его не вернут в Чечню, есть риск, что чеченские власти или приближенные к ним группы при попустительстве федеральных властей могут угрожать свободе истца и его личной неприкосновенности", - сказано в вердикте.

При этом суд также счел, что риски существуют вне зависимости от того, связано ли уголовное дело в отношении Мукаева с сексуальной ориентацией или нет.

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