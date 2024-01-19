Молчание Баку о разрушениях на кладбищах в Карабахе вызвало недоумение политологов

19 января 2024, 17:40

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Власти Азербайджана должны реагировать на обвинения в вандализме, так как в дальнейшем видеозаписи разрушения армянских кладбищ в Карабахе будут использованы на мировой арене против Баку. Минобороны должно заниматься просвещением солдат и не позволять воевать с могилами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи. В то же время в военном ведомстве Азербайджана предположили, что появившиеся в сети ролики могут быть провокацией со стороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", мемориал и кладбище разрушены в карабахском селе Атерк (азербайджанское название село Гасанриз Кельбаджарского района, - прим. "Кавказского узла"), перешедшем под контроль Азербайджана, заявила армянская организация Monument Watch. Повреждены надгробия на кладбище в карабахском селе Акаку (азербайджанское название - село Агдам в Ходжавендском районе Карабаха, - прим. "Кавказского узла"), а несколько кладбищ в Карабахе уже разрушены полностью, сообщили в службе охраны исторической среды Нагорного Карабаха. Осквернены в том числе могилы мирных жителей, умерших еще до начала войны за Карабах, сообщила "Кавказскому узлу" беженка из Степанакерта (азербайджанское название - Ханкенди, - прим. "Кавказского узла"), опознавшая могилы близких на видео с кладбища.

28 ноября 2023 года организация по защите кавказского наследия Caucasus Heritage Watch сообщила, что на территорию шушинского кладбища Казанчецоц свалили кучи мусора. Это шестое армянское кладбище, уничтоженное с ноября 2020 года в Нагорном Карабахе, заявила организация.

Минобороны Азербайджана не располагает информацией о разрушении солдатами армянских могил в Карабахе, сообщил корреспонденту "Кавказского Узла" офицер пресс-службы ведомства Анар Эйвазлы. "Армия несет службу на сторожевых постах и территории воинских частей. На гражданской территории армии нет. В соответствии с уставом воинской службы азербайджанская армия не может заниматься незаконными действиями на территории гражданской администрации", - заявил Эйвазлы. Он не исключил, что видео, которые появились в сети - постановочные ролики для антиазербайджанской пропаганды, снятые с участием людей, специально одетых в азербайджанскую военную форму.

В исполнительной власти Агдамского района корреспонденту "Кавказского узла" пояснили, что гражданская администрация не имеет доступа на перешедшие под контроль Азербайджана по итогам военных действий земли. На всей освобожденной территории осуществляет гражданскую власть назначенная президентом структура администрации президента Азербайджана. Все гражданские объекты на этих территориях находятся в ведении аппарата представителей президента.

Официальные органы Азербайджана к 17.30 мск 18 января не делали заявлений в связи с публикацией видеозаписей с кладбищ, официальной информации о том, когда и где сняты эти видео, и что там делают военные, нет.

Адвокат Афсар Акперов напомнил, что в августе 2014 года Генеральная прокуратура Азербайджана возбуждала уголовное дело по факту осквернения могил на Аллее шехидов. Дело было возбуждено по факту события без заявления от близких покойным людей. Применена статья 245 Уголовного кодекса Азербайджана (осквернение могил), по которой предусмотрено наказание до двух лет исправительных работ или до пяти лет лишения свободы. "По аналогии с делом 2014 года можно думать, что если будет решение дать ход уголовному делу по видеозаписям из карабахских кладбищ, обращений физических лиц не потребуется", - пояснил адвокат.

Армения внимательно отслеживает найденные фотографии и видеозаписи фактов вандализма, затем эти снимки распространяют на западе, издают книги, отметил руководитель департамента конфликтологии Института мира и демократии Ариф Юнусов. "Власти (Азербайджана) надо реагировать - по закону и по справедливости. Власть может все и должна реагировать на такие преступления. Конечно, не допускать фактов вандализма, наказывать виновных. Как минимум отправлять на место вандализма журналистов. Это все будет свидетельством цивилизованности властей и страны. В конце концов, Карабах уже возвращен, и все там - наше культурное богатство, которое мы должны сохранить и беречь", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Солдат, которые снимают подобные видеозаписи, не стоит наказывать, они политически неграмотны, считает глава центра военных научных исследований Телман Гасымов. Он подчеркнул, что в докладе Госдепа США от 2021 года (доклад о свободе вероисповедания в мире) говорилось о том, что на перешедших под контроль Азербайджана территориях религиозные памятники были разрушены. В отчете отмечается, что согласно сообщениям дипломатов, представителей гражданского общества и журналистов, посетивших перешедшие под контроль Азербайджана территории, за период нахождения под контролем Нагорного Карабаха были разграблены, подвергнуты вандализму, осквернены или разрушены принадлежавшие примерно 400 тысячам азербайджанцев сотни памятников религиозного наследия, в том числе много мечетей, святынь, кладбищ.

В докладе отмечается, что журналист-международник Реза Дегати задокументировал систематическое уничтожение сотен могил азербайджанцев в Физули, Агдаме, Зангилане, Кяльбаджаре и Джебраиле. "Могилы были осквернены, в некоторых случаях вскрыты с целью разграбления, разрушены строительной техникой, останки тел эксгумированы. Ввиду методично учиняемых актов вандализма очень мало могил сохранились нетронутыми. Могильные камни сломаны молотком и подобными инструментами. Останки тел азербайджанцев эксгумированы, вырваны золотые зубы, черепа и кости разбросаны по территории, в отдельных случаях могилы уничтожены полностью", - процитировало отчет Госдепа США агентство 1news.az

По данным азербайджанского Госкомитета по работе с религиозными организациями, в Карабахском регионе разрушено более 60 мечетей, около 200 святынь, осквернены мусульманские религиозные ценности, в полуразрушенных мечетях содержались животные, более 900 кладбищ были полностью разрушены и разграблены, отметил Гасымов.

"Солдаты знают об этом. За это нельзя наказывать военнослужащих. Командиры должны проводить просветительскую работу, объяснять молодым, что нельзя мстить могилам. Министерству обороны надо издать строгий приказ об уважительном отношении армии к кладбищам и другим гражданским объектам в Карабахе", - заявил Телман Гасымов.

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