Разрушенные могилы мирных жителей замечены на видео с кладбища в Карабахе

17 января 2024, 19:52

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Повреждены надгробия на кладбище в карабахском селе Акаку, а несколько кладбищ в Карабахе уже разрушены полностью, сообщили в службе охраны исторической среды Нагорного Карабаха. Осквернены в том числе могилы мирных жителей, умерших еще до начала войны за Карабах, сообщила "Кавказскому узлу" беженка из Степанакерта, опознавшая могилы близких на видео с кладбища.

Как писал "Кавказский узел", мемориал и кладбище разрушены в карабахском селе Атерк (азербайджанское название село Гасанриз - прим. "Кавказского узла"), перешедшем под контроль Азербайджана, заявила армянская организация Monument Watch.

28 ноября 2023 года организация по защите кавказского наследия Caucasus Heritage Watch сообщила, что на территорию шушинского кладбища Казанчецоц свалили кучи мусора. Это шестое армянское кладбище, уничтоженное с ноября 2020 года в Нагорном Карабахе, заявила организация.

В азербайджанских соцсетях опубликовано видео из села Акаку (азербайджанское название - Агдам - прим "Кавказского узла"), где также подверглось вандализму местное кладбище, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" директор Государственной службы охраны исторической среды Нагорного Карабаха Армине Айрапетян.

По ее словам, по видео из Атерка и Акаку "видно, как разрушают надгробья". Что в конечном итоге получилось, снесли ли полностью кладбище или нет - пока неизвестно", - отметила Айрапетян.

Как следует из видео, которое 16 января опубликовал на своей странице в Facebook* председатель Общественного Совета по защите культурного наследия Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла" Cергей Шахвердян, с просьбой уточнить место событий, люди в военной форме подходят к могилам, на двух могилах портреты погибших частично выломаны, на третьей - сильно поврежден. Военные толкают портреты дулами автоматов.

По словам Армине Айрапетян, на сегодняшний день армянские кладбище полностью разрушены после войны 2020 года в селах Мец Тагер Гадрутского района и Сгнах Аскеранского района Нагорного Карабаха. В последнее время азербайджанцы завалили строительным мусором Шушинское кладбище. В селе Джрахацнер Аскеранского района и в селе Тох Гадрутского района стреляли по надгробным камням, перевернули надгробные плиты, некоторые по видео, опубликованным теми же азербайджанцами легко распознали", - отметила Айрапетян.

На первый взгляд, Азербайджан, "как будто нацелен на кладбища погибших в Первую карабахскую войну", подчеркнула Айрапетян.

Беженка из Степанакерта Женя Енгибарян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", чтьо селе Атерк Мартакертского района разрушен не только Мемориал жертвам самообороны Арцаха, но и могилы сельчан, которые не брали в руки оружие.

Она узнала по опубликованному азербайджанцами видео разрушенные могилы отца и бабушки близкого ей человека. По ее словам, эти люди умерли в пожилом возрасте в советское время, еще до начала первой войны. Их могилы находятся за пределами мемориала, "уничтожение которого Азербайджан для себя считает правомерным". "Азербайджан продолжает воевать не только с погибшими армянами, которые были вынуждены защищать свое право жить на своей земле, но и с умершим гражданским населением", - отметила Енгибарян.

Азербайджанский Telegram-канал "Девичья башня", комментируя видео из села Атерк, призвал эксгумировать останки участников военных действий и передать их Еревану

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