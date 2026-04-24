Гасымлы назвала свое преследование политически мотивированным

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Защита заявила об отсутствии основания для преследования супруги осужденного политолога Азера Гасымлы Самиры по статьям о клевете и оскорблении и предложила перенести рассмотрение иска в суд по месту жительства подзащитной. Гасымлы считает преследование попыткой прекратить ее деятельность по поддержке политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", жена осужденного в Азербайджане политолога Азера Гасымлы стала обвиняемой в клевете. Уголовное преследование женщины начато по заявлению человека, признанного потерпевшим по делу ее мужа.

11 марта суд в Баку приговорил к 12 годам лишения свободы директора Института политического менеджмента, политолога Азера Гасымлы. Подсудимый категорически отверг обвинение в вымогательстве и заявил, что арестован из-за своей общественно-политической деятельности и критических публикаций. Адвокаты назвали дело сфабрикованным.

В Бинагадинском районном суде 24 апреля прошло подготовительное заседание по делу Самиры Гасымлы, супруги осужденного политолога Азера Гасымлы.

Как сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Агиль Лаидж, против Самиры Гасымлы подана жалоба в порядке частного уголовного обвинения по статьям о клевете и оскорблении (147.1 и 148 УК Азербайджана). Ее автор - Гурбанали Юсифов, по жалобе которого был арестован и осужден Азер Гасымлы.

По словам адвоката, Юсифов утверждает, что Самира Гасымлы угрожала ему, распространила о нем клеветнические высказывания на своей странице в Facebook*.

"На подготовительном заседании, после уточнения анкетных сведений о Самире Гасымлы, мы ходатайствовали о направлении этого дела на рассмотрение в Ясамальский районный суд. Самира Гасымлы много лет после замужества проживает в Ясамальском районе Баку, а в Бинагадинском районе расположен ее родительский дом. Она писала посты со своего нынешнего места проживания. Поэтому по территориальной юрисдикции дело должно рассматриваться в Ясамальском суде", - сказал адвокат.

По его словам, председательствующий судья Замиг Багиров предложил представить ходатайство в письменном виде и в связи с этим отложил слушания на 1 мая.

Адвокат считает, что предмета для уголовного разбирательства нет, поскольку публикации Самиры Гасымлы носили оценочный характер и не содержали состава преступления. Защита намерена в подробностях изложить свою позицию на слушаниях по существу, если дело будет принято в производство и отстаивать невиновность ответчицы.

Сама Самира Гасымлы назвало дело «политическим заказом». По ее мнению, это месть за ее деятельность в защиту мужа и других политзаключенных, которая призвана "ограничить эту деятельность", сказала Гасымлы корреспонденту "Кавказского узла".

По ст. 147.1 и 148 УК Азербайджана наряду с альтернативными мерами наказания в виде штрафа, общественных и исправительных работ предусматривается также до 6 месяцев лишения свободы по каждой из них.

Сотрудник Бинагадинского районного суда подтвердил информацию о подготовительном заседании по делу Самиры Гасымлы.

Юсифов оказался не доступным для комментариев.