Кавказский узел

16:02, 24 апреля 2026

Гасымлы назвала свое преследование политически мотивированным

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Защита заявила об отсутствии основания для преследования супруги осужденного политолога Азера Гасымлы Самиры по статьям о клевете и оскорблении и предложила перенести рассмотрение иска в суд по месту жительства подзащитной. Гасымлы считает преследование попыткой прекратить ее деятельность по поддержке политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", жена осужденного в Азербайджане политолога Азера Гасымлы стала обвиняемой в клевете. Уголовное преследование женщины начато по заявлению человека, признанного потерпевшим по делу ее мужа.

11 марта суд в Баку приговорил к 12 годам лишения свободы директора Института политического менеджмента, политолога Азера Гасымлы. Подсудимый категорически отверг обвинение в вымогательстве и заявил, что арестован из-за своей общественно-политической деятельности и критических публикаций. Адвокаты назвали дело сфабрикованным.

В Бинагадинском районном суде 24 апреля прошло подготовительное заседание по делу Самиры Гасымлы, супруги осужденного политолога Азера Гасымлы.

Как сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Агиль Лаидж, против Самиры Гасымлы  подана жалоба в порядке частного уголовного обвинения по статьям о  клевете и оскорблении (147.1 и 148 УК Азербайджана). Ее автор - Гурбанали Юсифов, по жалобе которого был арестован и осужден  Азер Гасымлы.

По словам адвоката, Юсифов утверждает, что Самира Гасымлы угрожала ему, распространила о нем клеветнические высказывания на своей странице в  Facebook*.

"На подготовительном заседании, после уточнения анкетных сведений о Самире Гасымлы, мы ходатайствовали о направлении этого дела на рассмотрение в Ясамальский районный суд.  Самира Гасымлы много лет после замужества проживает в Ясамальском районе Баку, а в Бинагадинском районе расположен ее родительский дом. Она писала посты со своего нынешнего места проживания. Поэтому по территориальной юрисдикции дело должно рассматриваться в Ясамальском суде", - сказал адвокат.

По его словам, председательствующий судья Замиг Багиров предложил представить ходатайство в письменном виде и в связи с этим отложил слушания на 1 мая.  

Адвокат считает, что предмета для уголовного разбирательства нет, поскольку публикации Самиры Гасымлы носили оценочный характер и не содержали состава преступления. Защита намерена в подробностях изложить свою позицию на слушаниях по существу, если дело будет принято в производство и отстаивать невиновность ответчицы.

Сама Самира Гасымлы назвало дело «политическим заказом». По ее мнению, это месть  за ее деятельность в защиту мужа и других политзаключенных, которая призвана  "ограничить эту деятельность",  сказала Гасымлы корреспонденту "Кавказского узла".

По ст. 147.1 и 148 УК Азербайджана наряду с альтернативными мерами наказания в виде штрафа,  общественных и исправительных работ предусматривается также до 6 месяцев лишения свободы по каждой из них.

Сотрудник Бинагадинского районного суда подтвердил информацию о подготовительном заседании по делу Самиры Гасымлы.

Юсифов оказался не доступным для комментариев.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

События
08:05, 24 апреля 2026
Суд оставил в силе конфискацию имущества Момотова и Марченко
07:05, 24 апреля 2026
Житель Дагестана осужден за подготовку теракта в школе Махачкалы
05:08, 24 апреля 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
01:21, 24 апреля 2026
Власти Кабардино-Балкарии отказались от массовых мероприятий на 9 мая
20:23, 23 апреля 2026
Дело жителя Ингушетии о причастности к группировке Гуражева дошло до суда
18:58, 23 апреля 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за самовольный уход из части
Все события дня
Новости
Вагон с российским зерном. 24 апреля 2026 г. Фото: https://t.me/azertac_novosti/46279
12:02, 24 апреля 2026
Пять вагонов российского зерна отправлены через Азербайджан в Армению
Яшар Гасымов. Стоп-кадр видео издания "Азадллыг" https://www.facebook.com/reel/972631465222208 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
21:05, 23 апреля 2026
Активист ПНФА арестован после публикации об аварийной школе
Выборы в Азербайджане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:55, 23 апреля 2026
Критики власти усомнились в обновлении состава ЦИК Азербайджана
Александр Вайсеро. Фото: https://minval.az/
19:08, 22 апреля 2026
Суд в Азербайджане вынес приговор гражданину России
Рубен Варданян и Анаит Манасян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе "Copilot"
13:56, 22 апреля 2026
Омбудсмен Армении ответила Варданяну отказом на просьбу о визите в Азербайджан
Персоналии
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:39, 24 апреля 2026
Рубен Варданян
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Справочник
Армянская женщина на коленях перед мертвым ребенком. 1915 г. Фото: en:American Committee for Relief in the Near East - from usa gov site https://ru.wikipedia.org/ Геноцид армян в Османской империи

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Последние записи в блогах
Фото
09:09, 20 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Теперь преследуется и жена Азера Гасымлы. Остались ненаказанными трое детей
Фото
20:17, 15 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Удручающее отношение к убитым иностранцам
Фото
11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС России
24 апреля 2026, 11:02
Менее 3% заявителей получили в Дагестане компенсации после наводнения

Кадр активисты в Ереване сожгли флаг Турции в 111-ую годовщину геноцида армян. Фото: Новости-Армения / https://newsarmenia.am/news/armenia/uchastniki-fakelnogo-shestviya-k-godovshchine-genotsida-armyan-napravilis-k-tsitsernakaberdu-foto/
23 апреля 2026, 22:35
Активисты в Ереване сожгли флаг Турции в годовщину геноцида армян

Айшат Хизриева. Скриншот «Марем»/t.me
23 апреля 2026, 19:51
Айшат Хизриева после попытки похищения остается в опасности

Проект собора на Рождественской набережной. Скриншот видео https://rutube.ru/video/42f6128265a046d62a5efab6a488d478/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=main_logo&utm_content=42f6128265a046d62a5efab6a488d478&utm_term=kuban24.tv&t=0
23 апреля 2026, 15:44
Жители Краснодара объявили сбор подписей под обращением к патриарху Кириллу

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
