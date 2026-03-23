Кавказский узел

03:52, 23 марта 2026

Жительница Ростовской области освобождена из рабства

На овощебазе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волонтеры "Альтернативы" освободили жительницу Ростовской области из рабства на овощной базе в Ставропольском крае.

"Кавказский узел" писал, что движение "Альтернатива" считает наиболее проблемными в плане трудового рабства регионами на юге России Ростовскую область и Ставропольский край. 

"Рекрутеры" ищут потенциальных работников на вокзалах крупных городов, чаще всего жертвами работорговцев становятся люди из провинции, приезжающие на заработки, говорится в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

Жительница Ростовской области освобождена из рабства в Ставропольском крае, пишет 21 марта "Дон 24", ссылаясь на координатора движения "Альтернатива" Арину Файрушину.

Вербовщики воспользовались тяжелым психологическим состоянием женщины, которая из-за семейной драмы бродила по улицам в слезах. Они уговорили женщину поехать с ними "поработать". В итоге ростовчанку привезли на ферму, где она прожила около месяца. Ее периодически вывозили на овощебазу и заставляли работать. Денег при этом не платили, запугивали и убеждали, что, если она куда-то пожалуется, даже в полицию, "работодатели" договорятся. В настоящее время женщина вернулась домой.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Показать больше