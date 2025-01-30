ФСБ отчиталось о предотвращении теракта на Ставрополье

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По версии силовиков приезжий из Центральной Азии планировал подорвать электричку сообщением Кисловодск – Минеральные Воды.

По версии следствия, приезжий из Центральной Азии, который является приверженцем международной террористической организации, намеревался в Кавминводах совершить подрыв электрички. Он произвел разведку местности и приобрел компоненты для изготовления бомбы.

Подозреваемый планировал подорвать дистанционно электричку, сообщением Кисловодск – Минеральные Воды. После теракта он планировал выехать в Сирию, чтобы примкнуть к членам международной террористической организации. По месту проживания подозреваемого в Ессентуках изъяты компоненты, химические вещества и поражающие элементы, необходимые для изготовления самодельной бомбы, сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Заведено уголовное дело, приезжему из Центральной Азии вменяется подготовка теракта.

"Кавказский узел" также писал, что 25 декабря в отношении 68-летней пенсионерки из Невинномысска было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве после того, как она подожгла фейерверки в одном из банков по указанию позвонивших ей неизвестных. 1 января стало известно, что ей также вменяется теракт.

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