Саакашвили сравнил Грузию с кадыровской Чечней

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Третий президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал похищение оппозиционера Котэ Иоселиани, которого заставили записать видео с извинениями перед сыном Бидзины Иванишвили.

Как писал "Кавказский узел", председатель грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава заявила сегодня, что ее супруг Котэ Иоселиани подвергся похищению. Похитители заставили Иоселиани записать видео с извинениями перед сыном Бидзины Иванишвили Утой и опубликовали запись на личной странице оппозиционера в соцсети. По словам Иоселиани, похитители угрожали его малолетним детям.

На записи продолжительностью в 50 секунд Иоселиани вынужденно извинился перед Утой Иванишвили за слова, сказанные в 2018 году, когда он намекнул на сексуальную ориентацию последнего. "Это была ложь. Были определенные обстоятельства, под влиянием которых я сделал это заявление (...) Сожалею и приношу извинения", - говорит он.

На своей странице в соцсети основатель "Единого национального движения" сделал перепосты заявлений Тины Бокучава и ее мужа Котэ Иоселиани, который пояснил публикацию видео с извинениями угрозами безопасности их детей. Он также прокомментировал инцидент, выразив поддержку соратникам.

"Мы говорим о том, что не хотим Россию в Грузии, но то, что вчера устроили супругу Тины Бокучава и ее семье, это уже не Россия. Это уже не Россия, это Чечня Кадырова. Так людей похищает Кадыров, Кадыров вынуждает записывать видео", – заявил Саакашвили в Facebook*.

Третий президент Грузии отметил, что в стране "больше нет ни суда, ни справедливости". "Это попытка окончательного установления классической разбойничьей диктатуры. Хочу поприветствовать всех политзаключенных, в том числе Нику Мелию, Зураба Джапаридзе, всех тех, кто несправедливо сидит в тюрьме. Молодежь, их родителей, которые сражаются. Хочу сказать, чтобы они оставались сильными, очень скоро они будут свободны“, - цитирует слова Саакашвили “Грузия Онлайн”.

Людей, чьи высказывания вызывали недовольство главы Чечни и его окружения, неоднократно принуждали к публичным извинениям. С подачи Рамзана Кадырова практика публичных извинений впоследствии вышла за пределы республики и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

"Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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