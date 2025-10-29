×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:11, 29 октября 2025

Петиция с требованием расследовать смерть Баймурадовой собрала более 450 подписей

Айшат Баймурадова. Фото: https://t.me/chebykind/2388

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 450 человек поддержали призыв к властям Армении провести прозрачное расследование и установить виновных в смерти уроженки Чечни Айшат Баймурадовой. 

Как писал "Кавказский узел", 23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова, которая с помощью правозащитников сбежала от домашнего насилия в Армению, 15 октября не вернулась с прогулки, когда пошла на встречу с подругой. 17 октября полиция объявила Баймурадову в розыск, а 19 октября Айшат была найдена мертвой в съемной квартире на улице Демирчяна в Ереване. Баймурадова бежала в Армению от домашнего насилия, но при этом публично критиковала кадыровскую власть, рассказала правозащитница.

Айшат Баймурадова сообщала правозащитникам, что бежала "от побоев". По словам девушки, ей пришлось покинуть дом из-за насилия со стороны мужа, а в дом родителей она не могла вернуться, потому что боялась столкнуться с насилием со стороны отца. После отъезда из России она приехала в Армениюю

На платформе Change.оrg опубликована петиция с призывом к властям Армении провести тщательное и прозрачное расследование убийства Айшат Баймурадовой, сообщила 28 октября в своем телеграм-канале правозащитная организация "Кризисная группа СК SOS" (включена в реестр иностранных агентов).

"В России петиции редко воспринимают всерьез, однако в Армении они оказывают реальное влияние на решения властей, считают работающие в стране правозащитники", - говорится в публикации.

Петиция, озаглавленная "Справедливость для Айшат: призыв к Армении провести прозрачное расследование", размещена на Change.оrg 27 октября пользователем "North Caucasus SOS". Текст петиции опубликован на английском и русском языках. "Мы призываем власти Армении провести прозрачное, тщательное и независимое расследование — и предпринять все необходимые меры, чтобы привлечь виновных к ответственности", - говорится в нем.

Плачущая женщина. Фото: REUTERS/Mike Blake
13:11 24.10.2025
«Убийства чести» на Северном Кавказе
В ряде республик Северного Кавказа распространены так называемые "убийства чести". Почему они так называются, в чем корни этого явления, какие республики ему подвержены -рассказывается в справке "Кавказского узла".

Айшат Баймурадова бежала из Чечни, спасаясь от домашнего насилия и угроз жизни, указали авторы обращения. "С помощью правозащитников она нашла временное убежище в Армении. Но даже после отъезда из России Айшат продолжала получать угрозы за то, что открыто говорила о свободе, правах женщин и угнетении на Северном Кавказе. Ее история не является исключением. Многие женщины Северного Кавказа бегут от насилия, часто становясь жертвами «убийств чести». Те, кому удается покинуть Россию, сталкиваются с преследованиями и нападениями за рубежом. Практика угроз, запугивания и насилия в отношении тех, кто ищет безопасности за пределами России, должна быть раскрыта и остановлена", - говорится в тексте петиции.

Проблема семейного насилия в республиках Северного Кавказа охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые женщины до 30 лет, указали в 2023 году правозащитники. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь.

Авторы петиции призвали "установить не только непосредственных исполнителей, но и мотивы, сообщников, организаторов и заказчиков". "Расследование должно оставаться независимым и свободным от какого-либо вмешательства или политического давления со стороны российских властей", - отмечается в обращении.

По состоянию на 09.10 мск 29 октября, петиция собрала 453 подписи.

Напомним, ранее 20 российских правозащитников и организаций призвали власти Армении обеспечить открытое и эффективное расследование убийства Айшат Баймурадовой и принять меры для привлечения к ответственности виновных.

При этом представитель властей Чечни обвинил в смерти Баймурадовой правозащитников и опубликовал голосовые сообщения, которые, по его словам, подтверждают конфликт девушки с теми, кто помог ей уехать. Авторы комментариев назвали его версию абсурдной, не исключив фальсификацию представленных аудио.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
10:10, 29 октября 2025
Минобороны отчиталось о 18 сбитых дронах в трех регионах юга России
07:27, 29 октября 2025
1
 Аэропорты Владикавказа и Грозного возобновили работу
06:35, 29 октября 2025
Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области
04:35, 29 октября 2025
Несколько беспилотников сбиты над Ставропольским краем
22:32, 28 октября 2025
Жительница Владикавказа арестована по делу об экстремизме
22:01, 28 октября 2025
Боец из Дагестана убит в военной операции
Все события дня
Новости
Объявление о розыске Айшат Баймурадовой в Ереване. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".
21:38, 27 октября 2025
Правозащитники из России попросили Ереван довести до конца расследование дела Баймурадовой
Объявления о розыске Айшат Баймурадовой были расклеены по всему Еревану. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".
01:45, 24 октября 2025
Правозащитники в Армении потребовали расследовать смерть Айшат Баймурадовой
Айшат Баймурадова. Фото: https://t.me/chebykind/2388
13:28, 22 октября 2025
Пользователи соцсетей поспорили о причинах смерти Айшат Баймурадовой
Айшат Баймурадова. Фото: https://t.me/chebykind/2388
03:42, 21 октября 2025
Кейс Айшат Баймурадовой стал примером "убийства чести"
Айшат Баймурадова. Фото: https://t.me/chebykind/2388
18:59, 20 октября 2025
Обнародованы данные о возможных причастных к смерти Айшат Баймурадовой
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Игорь Нагавкин в суде. Фото корреспондента "Кавказского узла" от 15.01.24 Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина

Последние записи в блогах
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
5
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Сергей Каплиенко. Фото: Proxodchik Tv / "ВКонтакте".
28 октября 2025, 20:39
Ростовский блогер обвинен по делу о фейках про армию

Мирза Мирзаев. Фото: Росгвардия. Южный округ / Telegram
28 октября 2025, 18:57
Замначальника тыла Росгвардии Мирза Мирзаев осужден на девять лет

Пляж в Анапе. 28 октября 2025 г. Фото: https://t.me/opershtab23/14348
28 октября 2025, 16:01
Выбросы мазута на берег произошли в Анапе

Афган Садыгов. Фото: IPN Interpressnews
28 октября 2025, 14:08
Журналист Садыгов получил в Тбилиси 54 штрафа за участие в протестах

TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Показать больше