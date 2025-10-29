Петиция с требованием расследовать смерть Баймурадовой собрала более 450 подписей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 450 человек поддержали призыв к властям Армении провести прозрачное расследование и установить виновных в смерти уроженки Чечни Айшат Баймурадовой.

Как писал "Кавказский узел", 23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова, которая с помощью правозащитников сбежала от домашнего насилия в Армению, 15 октября не вернулась с прогулки, когда пошла на встречу с подругой. 17 октября полиция объявила Баймурадову в розыск, а 19 октября Айшат была найдена мертвой в съемной квартире на улице Демирчяна в Ереване. Баймурадова бежала в Армению от домашнего насилия, но при этом публично критиковала кадыровскую власть, рассказала правозащитница.

Айшат Баймурадова сообщала правозащитникам, что бежала "от побоев". По словам девушки, ей пришлось покинуть дом из-за насилия со стороны мужа, а в дом родителей она не могла вернуться, потому что боялась столкнуться с насилием со стороны отца. После отъезда из России она приехала в Армениюю

На платформе Change.оrg опубликована петиция с призывом к властям Армении провести тщательное и прозрачное расследование убийства Айшат Баймурадовой, сообщила 28 октября в своем телеграм-канале правозащитная организация "Кризисная группа СК SOS" (включена в реестр иностранных агентов).

"В России петиции редко воспринимают всерьез, однако в Армении они оказывают реальное влияние на решения властей, считают работающие в стране правозащитники", - говорится в публикации.

Петиция, озаглавленная "Справедливость для Айшат: призыв к Армении провести прозрачное расследование", размещена на Change.оrg 27 октября пользователем "North Caucasus SOS". Текст петиции опубликован на английском и русском языках. "Мы призываем власти Армении провести прозрачное, тщательное и независимое расследование — и предпринять все необходимые меры, чтобы привлечь виновных к ответственности", - говорится в нем.

«Убийства чести» на Северном Кавказе В ряде республик Северного Кавказа распространены так называемые "убийства чести". Почему они так называются, в чем корни этого явления, какие республики ему подвержены -рассказывается в справке "Кавказского узла".

Айшат Баймурадова бежала из Чечни, спасаясь от домашнего насилия и угроз жизни, указали авторы обращения. "С помощью правозащитников она нашла временное убежище в Армении. Но даже после отъезда из России Айшат продолжала получать угрозы за то, что открыто говорила о свободе, правах женщин и угнетении на Северном Кавказе. Ее история не является исключением. Многие женщины Северного Кавказа бегут от насилия, часто становясь жертвами «убийств чести». Те, кому удается покинуть Россию, сталкиваются с преследованиями и нападениями за рубежом. Практика угроз, запугивания и насилия в отношении тех, кто ищет безопасности за пределами России, должна быть раскрыта и остановлена", - говорится в тексте петиции.

Проблема семейного насилия в республиках Северного Кавказа охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые женщины до 30 лет, указали в 2023 году правозащитники. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь.

Авторы петиции призвали "установить не только непосредственных исполнителей, но и мотивы, сообщников, организаторов и заказчиков". "Расследование должно оставаться независимым и свободным от какого-либо вмешательства или политического давления со стороны российских властей", - отмечается в обращении.

По состоянию на 09.10 мск 29 октября, петиция собрала 453 подписи.

Напомним, ранее 20 российских правозащитников и организаций призвали власти Армении обеспечить открытое и эффективное расследование убийства Айшат Баймурадовой и принять меры для привлечения к ответственности виновных.

При этом представитель властей Чечни обвинил в смерти Баймурадовой правозащитников и опубликовал голосовые сообщения, которые, по его словам, подтверждают конфликт девушки с теми, кто помог ей уехать. Авторы комментариев назвали его версию абсурдной, не исключив фальсификацию представленных аудио.