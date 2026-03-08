Блогер сообщил о финальной стадии засыпки анапского пляжа привозным песком

На пляже "Мираклеон" в Витязево заканчиваются работы по разравниванию привозного песка, после этого будут проведены пробы, сообщил блогер. Комментаторы выразили надежду, что пробы будут соответствовать нормативам для открытия пляжей.

Как писал "Кавказский узел", арендатор пляжей в селе Витязево начал насыпать новый слой песка из карьеров на тестовом участке. Впоследствии этот опыт восстановления могут распространить на другие пляжи в зоне ЧС, сообщил 25 февраля оперативный штаб Кубани. В Витязево на километровом участке пляжа "Мираклеон" продолжаются работы по отсыпке чистого песка, по итогам которых будут приняты решения по другим участкам зоны ЧС. Представители Роспотребнадзора взяли пробы на пляже "Мираклеон". Пользователи Telegram подчеркнули, что итоги исследований, как и прежде, вряд ли будут обнародованы. Эколог Евгений Витишко считает, что такие действия просто скрывают проблему, но не решают ее.

Перспективы летнего туристического сезона 2026 года в Анапе остаются неясными: 4 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи Анапы и Темрюкского района после разлива мазута еще непригодны для отдыха. Хотя она не исключила, что к началу летнего сезона ситуация может измениться, часть блогеров полагает, что слова чиновницы "поставили крест на сезоне 2026 года". Пользователи соцсети 15 февраля сочли, что предлагаемые Роспотребнадзором сроки для возобновления работы пляжей Анапы нереальны.

На пляже Мираклеон/Жемчужина России работы по отсыпке песка идут к завершению, сообщил сегодня блогер Юрий Озаровский. "Завтра должны закончить и послезавтра пробы", - написал он в своем Telegram-канале.

К публикации он приложил фотографии пляжа, на котором бульдозерами разравнивают песок

Сообщение набрало 17 комментариев, темы поста касается лишь часть из них. Пользователи Telegram выразили надежду, что завезенный на пляж песок пройдет пробы.

"Конечно пройдет, иначе быть не может!", - считает пользователь 27839.

"Очень надеемся", - поддержал Озаровский.

"Не назад же везти", - прокомментировал Dmitry Saraf.

Напомним, что пробы воды, взятые в феврале на анапских пляжах блогером Максом Анапским показали соответствие нормам. Он призвал Роспотребнадзор показать результаты проб, чтобы обосновать заявление о неготовности пляжей к сезону, комментаторы поддержали его.

Напомним, 18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".