Сельчане в Северной Осетии пожаловались на качество питьевой воды

Жители селений Кора-Урсдон и Карман-Синдзикау в Дигорском районе Северной Осетии обратились к властям с жалобами на качество питьевой воды. Заявления в различные инстанции, включая районную прокуратуру, остались без реакции.

По словам жителей Дигорского района, проблему качества питьевой воды жители двух сел не могут решить уже на протяжении шести лет.

Видеообращение одного из сельчан оппубликовал Telegram-канал "Осетия - [æ]", насчитывающий более 30 тысяч подписчиков. К 22.00 публикация набрала более 8 тысяч просмотров.

"Селения Кора-Урсдон и Карман-Синдзикау запитывают некачественной водой. Сколько раз было уже обращений, сколько раз нам ответили, что "Турмонский" источник отключен от водоснабжения селений. На 2-3 дня воду отключают и снова процесс возобновляется. Некоторое время назад нам провели воду, но она не питьевая, а поливная. Есть анализы, есть постановление прокуратуры, что эта вода непригодна для питья. Вода какая шла, такая и идет по сей день, что нам делать, к кому нам еще обращаться?" - говорит местный житель на видео.

По его словам, в прокуратуру района было направлено заявление, под которым подписалось до четырехсот местных жителей.

"В прошлом году, в канун майских праздников, руководство прокуратуры в районе сменилось, меня пригласили в администрацию Карман-Синдзикау. Там были люди, которые представились сотрудниками прокуратуры Дигорского района. Пообещали разобраться с этой ситуацией: обещали меня пригласить в прокуратуру, поехать на место, все это задокументировать и принять соответствующие меры. Вот, по сей день, мы ждем приглашения уже год. Администрация никаких действий не предпринимает, как это "поросячье пойло" шло, так и поступает к нам в виде питьевой воды. А тарифы такие, как будто мы пьем питьевую воду", - пожаловался житель села.

В "Водоканале" претензии жителей отвергли: согласно заявлению пресс-службы предприятия, качество воды находится на постоянном контроле, лабораторные исследования проводятся регулярно и вода соответствует санитарным нормам.

"Информация о том, что "Турмон" якобы отключен от системы водоснабжения, не соответствует фактам. В село Карман-Синдзикау вода поступает из отдельных источников - трех действующих артезианских скважин, не связанных с системой водоснабжения Кора-Урсдона", - говорится в сообщении пресс-службы "Водоканала" Северной Осетии в Telegram-канале.

По заявлению предприятия, отдельные заявления в публичном пространстве недостоверны и не подтверждены объективными данными. "А большая часть претензий исходит от лиц, систематически уклоняющихся от оплаты услуг водоснабжения, несмотря на регулярное потребление ресурса", - говорится в сообщении.

При этом, по информации "Водоканала", сейчас готовят к вводу в эксплуатацию заброшенную скважину, которую удалось восстановить - она будет обеспечивать водой село Кора-Урсдон и частично село Карман-Синдзикау, что должно повысить стабильность водоснабжения.

