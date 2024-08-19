Жители села в Северной Осетии пожаловались на проблемы с водоснабжением

19 августа 2024, 04:00

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В летнее время жители села Хурикау в Моздоском районе испытывают острую нехватку питьевой воды. Они пожаловались главе Северной Осетии Сергею Меняйло, который поручил руководству республиканского водоканала решить проблему.

Жители села Хурикау в Северной Осетии пожаловались главе республики Сергею Меняйло на нехватку воды.

Хурикау находится в Моздокском районе на границе с Ингушетией. Жители села получают воду по водоводу протяженностью 19 километров от водозабора, расположенного в ингушском селе Спидах. По этому же водозабору обеспечиваются водой несколько населенных пунктов в Ингушетии, из-за чего жители Хурикау в жаркий период от водоснабжения отключаются. Бурением скважин решить проблемы сельчан тоже не получается, так как в воде содержится большое количество солей, пишет 18 августа "Основа".

Сергей Меняйло, который совершил поездку в Моздокский район в связи с запуском газоснабжения двух сел, выслушал жителей Хурикау и дал поручение руководству ГУП "Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения" оказать селу необходимую помощь. Специалисты предприятия предложили установить накопительный резервуар на 300 кубометров, вода из которого будет подаваться сельчанам во время пикового разбора и отключений.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2022 году на проблемы с водоснабжением жаловались жители Алагира. В администрации Алагирского района заявили, что причиной перебоев с водоснабжением является изношенный водопровод, реконструировать который планируется в ближайшие три года.

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